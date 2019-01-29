2019-01-29T17:44:02+03:00
Общество

Андрей Воскресенский: «Мы стараемся идти в ногу со временем»

Директор пензенского зоопарка - об итогах прошлого года и планах на этот
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Пресс-служба зоопаркаФОТО: Пресс-служба зоопарка
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- Андрей Александрович, я думаю, вы согласитесь с тем, что ушедший 2018-й стал для пензенского зоопарка «Годом волков». Мы активно освещали жизнь этих питомцев с момента появления у них потомства, и, надо сказать, наши читатели тоже не оставались в стороне, следя за обновлениями новостей. Как сейчас дела у наших любимцев?

- Полярная волчица Инира и канадские волки Карри и Карат наконец-таки переехали в новый вольер. Торжественное открытие состоялось 28 декабря, но зверей перевели в новый дом немного раньше - чтобы дать обвыкнуться, изучить, покрыть новую территорию метками. Вольер большой, просторный, и при этом ландшафт максимально приближен к тому, в котором волки живут в дикой природе - натуральный грунт, ели, камни. При это мы не забыли и об удобстве посетителей: большие панорамные окна позволяют разглядеть наших волков во всех подробностях.

Инира в новом вольере (ФОТО: Пресс-служба зоопарка)

Инира в новом вольере (ФОТО: Пресс-служба зоопарка)

- Инира, Карри и Карат живут в одном вольере?

- Исключено. Да, они все волки, но разных видов. К тому же, Карри и Карат образовали пару. А волки - звери моногамные и не мирятся с тем, что кто-то еще присутствует на их территории. Это пришлось учитывать и при возведении нового вольера: большую площадь мы поделили на две части. В одной сейчас живут Карри и Карат, в другой - Инира. В ближайшее время мы планируем найти полярной волчице пару.

- Только ей?

- Нет. Мы стараемся обновлять нашу коллекцию животных. Помимо самца для Иниры, мы сейчас ищем подругу для зебры Чапмана Мартина. Уже давно ведутся переговоры с коллегами из других регионов о покупке жирафа.

Сейчас для Мартина ищут невесту (ФОТО: Пресс-служба зоопарка)

Сейчас для Мартина ищут невесту (ФОТО: Пресс-служба зоопарка)

- Как прошел прошлый год для зоопарка в целом?

- Успешно. Мы активно занимались обогащением среды наших животных. К примеру, медведь Белый получил в подарок специальные игрушки и ледогенератор. Буквально в последние дни уходящего года в доме приматов установили специальные кормушки в виде картонных труб с отверстиями. Обезьянкам очень нравится доставать из них лакомства. Подобные новшества позволяют не только делать жизнь животных в зоопарке интереснее, но и позволяет им развивать свои природные инстинкты.

В прошлом году Белый получил много подарков (ФОТО: Пресс-служба зоопарка)

В прошлом году Белый получил много подарков (ФОТО: Пресс-служба зоопарка)

Не стоит забывать и о важном событии для нашего учреждения и города в целом - открытии ветеринарной клиники. Сейчас, спустя несколько месяцев, мы можем сказать уверенно, что это была хорошая мысль - к нашим специалистам обращаются многие горожане. А мы стараемся оправдать их доверие.

Еще одна приятная новость - остановка рядом с нашим учреждением приобрела индивидуальный яркий дизайн, который привлекает внимание, и большую вывеску «Зоопарк». В нашем городе не так много остановочных павильонов, отличающихся внешним видом от основной массы, и нам приятно, что наша - одна из них.

Если говорить кратко, то большинство запланированного нам удалось воплотить в жизнь. То, что не успели, перенесли на этот год.

- Планируется еще одна «большая стройка»?

- Само собой, и не одна. Зоопарк нуждается в обновлении. Часть зверей по-прежнему в старых неудобных клетках, и мы понимаем, как необходимо переселить их в новые благоустроенные вольеры. Следующие на очереди - еноты и журавли. Дома для них мы планируем построить в этом году.

- А что еще в планах, помимо строительства новых вольеров?

- Есть задумки - как по изменению ландшафтного дизайна зоопарка, так и по общему развитию учреждения. Мы стараемся идти в ногу со временем ради наших питомцев и, конечно же, посетителей - чтобы любой гость нашего зоопарка был в восторге от его посещения. А нам лишь остается поприветствовать его. Добро пожаловать!

ИСТОЧНИК KP.RU

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