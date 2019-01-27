В Пензе перепутали тела двух умерших женщин

Работники одной из пензенских ритуальных компаний забрали тело женщины 1952 года рождения из патологоанатомического отделения областной клинической больницы им. Бурденко. После всех необходимых процедур близкие умершей обнаружили, что сотрудники компании собираются захоронить тело другой женщины под именем их родственницы.

СУ СК по Пензенской области организовало проверку по факту халатности. Следователям предстоит выяснить, сотрудниками какого учреждения была совершена ошибка – больницы или ритуальной компании. В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины случившегося, а также дана оценка работе сотрудников организации.

«Подобные случаи не только нарушают права и законные интересы граждан, но и оскорбляют чувства людей при захоронении родственников, что является недопустимым и требует незамедлительного вмешательства органов Следственного комитета Российской Федерации. По результатам доследственной проверки следователем будет принято процессуальное решение», - сообщает пресс-служба ведомства.