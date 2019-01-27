2019-01-27T21:02:32+03:00
Происшествия

В Пензе перепутали тела двух умерших женщин

Региональное СУ СК уже организовало проверку по факту
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
ФОТО: СУ СК по Пензенской областиФОТО: СУ СК по Пензенской области
Изменить размер текста:

Работники одной из пензенских ритуальных компаний забрали тело женщины 1952 года рождения из патологоанатомического отделения областной клинической больницы им. Бурденко. После всех необходимых процедур близкие умершей обнаружили, что сотрудники компании собираются захоронить тело другой женщины под именем их родственницы.

СУ СК по Пензенской области организовало проверку по факту халатности. Следователям предстоит выяснить, сотрудниками какого учреждения была совершена ошибка – больницы или ритуальной компании. В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины случившегося, а также дана оценка работе сотрудников организации.

«Подобные случаи не только нарушают права и законные интересы граждан, но и оскорбляют чувства людей при захоронении родственников, что является недопустимым и требует незамедлительного вмешательства органов Следственного комитета Российской Федерации. По результатам доследственной проверки следователем будет принято процессуальное решение», - сообщает пресс-служба ведомства.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Пензе прошли мероприятия, приуроченные к 75-летию освобождения Ленинграда от блокады
Пензенский колледж признан лучшим в стране
Восстановление сгоревшего дома на улице Брестской практически завершилось
У участника драки на улице Московской при задержании обнаружили наркотики
27 января в Саранске перекроют часть улицы Энгельса
В воскресение саранские автобусы № 20 и 34 изменят маршруты
Пензенцев будут приглашать на диспансеризацию индивидуально
Пензенская область заняла второе место в ПФО по индексу промышленного производства
В Пензе заработал еще один цифровой маммограф
Пензенская спортсменка взяла «бронзу» на международном турнире по боксу
В пензенском правительстве наградили талантливую молодежь
Пензенская полиция разыскивает подозреваемых в краже денег из квартиры пенсионера
Федеральные трассы Пензенской области чистят более 120 единиц спецтехники
Мордовия вошла в пятерку лучших регионов по эффективности политического управления
Пензенский «Бессмертный полк» в этом году пройдет по другому маршруту
На трассе М-5 ограничили движение из-за ДТП
Сотрудники Росгвардии обнаружили ружье в брошенном автомобиле в Каменке