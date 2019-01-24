АО «Российский аукционный дом» сообщает

Электронный аукцион на право заключения договоров аренды объектов нежилого фонда, являющихся собственностью ПАО Сбербанк

Электронный аукцион будет проводиться 25 февраля 2019 года с 11:00 на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу www.lot-online.ru.

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

Прием заявок с 25.01.2019 по 22.02.2019 до 15:00.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 21.02.2019.

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется 22.02.2019.

(Указанное в настоящем информационном сообщении время – Московское)

(При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении принимается время сервера электронной торговой площадки)

Электронный аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений по цене («голландский аукцион»).

Сведения об объектах нежилого фонда, право аренды которых подлежит реализации на аукционе:

Лот 1: Часть административного здания литера А, А1 с кадастровым номером 58:28:0400202:2673, общей площадью 857,9 кв.м., расположенного по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, п.г.т. Шемышейка, ул. Ленина, дом 73. В аренду передается часть здания общей площадью 463,6 кв.м., состоящая из:

- нежилых помещений площадью 75,0 кв м. (номера на поэтажном плане №6 и №7, литер А), 1, расположенных на 1-ом этаже;

- нежилых помещений площадью 220,4 кв. м. (номера на поэтажном плане №1, №2, №6-№8, литер А, №10-№14 и №17-№20, литер А1), расположенных на 2-ом этаже;

- нежилых помещений площадью 168,2 кв. м. (номера на поэтажном плане №1-№10, литер А1), расположенных на 3-ем этаже.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 11 (Одиннадцать) месяцев со дня подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 1 – 66 891 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Минимальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 1 – 50 168 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 50 168 руб. 00 коп.

Шаг аукциона на повышение – 1 672 руб. 30 коп

Шаг аукциона на понижение – 3 344 руб. 60 коп.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Лот 2: Часть административного здания, с кадастровым номером 58:09:0220601, общей площадью 1045,5 кв.м, расположенного по адресу: Пензенская область, Иссинский район, п.г.т. Исса, ул. Черокманова, дом 23А. В аренду передается часть здания общей площадью 550,2 кв.м., состоящая из:

- нежилых помещений площадью 123,0 кв. м. (номера на поэтажном плане №1-№10), расположенных в подвале;

- нежилых помещений площадью 94,3 кв. м. (номера на поэтажном плане №10-№12 и №20-№26), расположенных на 1-ом этаже;

- нежилых помещений площадью 332,9 кв. м. (номера на поэтажном плане №34-№37, №39, №41-№47 и №50), расположенных на 2-ом этаже.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 11 (Одиннадцать) месяцев со дня подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 2 – 68 691 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Минимальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 2 – 51 518 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 51 518 руб. 00 коп.

Шаг аукциона на повышение – 1 717 руб. 30 коп

Шаг аукциона на понижение – 3 434 руб. 60 коп.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Лот 3: Здание (закрытая стоянка и складское помещение), кадастровый номер 58:09:0220601:2627, общей площадью 74,5 кв. м., расположенное по адресу: Пензенская область, Иссинский район, п.г.т. Исса, ул. Черокманова, дом 23Б.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 11 (Одиннадцать) месяцев со дня подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 3 – 3 637 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Минимальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 3 – 2 728 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 2 728 руб. 00 коп.

Шаг аукциона на повышение – 90 руб. 90 коп

Шаг аукциона на понижение – 181 руб. 80 коп.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Лот 4: Часть административного здания литера А, с кадастровый номером 58:11:0100401:2152, общей площадью 1460,2 кв.м, расположенного по адресу: Пензенская область, Камешкирский район, с. Русский Камешкир, ул. Радищева, д. 3. В аренду передается часть здания, нежилые помещения общей площадью 238,7 кв.м: расположенные в подвале, площадью 116 кв.м, номера на поэтажном плане: №2-№7; №15 и №19; расположенные на 1-ом этаже, площадью 26,3 кв.м, номера на поэтажном плане: №37 и №36(2); расположенные на 2-ом этаже, площадью 96,4 кв.м, номера на поэтажном плане: №45-№47, №49, №53 и №68.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 11 (Одиннадцать) месяцев со дня подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 4 – 33 923 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Минимальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 4 – 25 443 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 25 443 руб. 00 коп.

Шаг аукциона на повышение – 848 руб. 00 коп.

Шаг аукциона на понижение – 1 696 руб. 00 коп.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Лот 5: Часть административного здания литера А, с кадастровый номером 58:17:0320501:279, общей площадью 356 кв.м., расположенного по адресу: Пензенская область, Малосердобинский район, с. Малая Сердоба, ул. Ленинская, д. 41. В аренду передается часть здания, нежилые

помещения общей площадью 47,5 кв.м., расположенные на 2-ом этаже, номера на поэтажном плане: №1 и №4.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 11 (Одиннадцать) месяцев со дня подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 5 – 6 956 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Минимальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 5 – 5 218 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 5 218 руб. 00 коп.

Шаг аукциона на повышение – 173 руб. 80 коп.

Шаг аукциона на понижение – 347 руб. 60 коп.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Лот 6: Часть нежилого здания, кадастровый номер 58:20:0320401:1111, общей площадью 670,04 кв.м, расположенное по адресу: Пензенская область, Неверкинский район, с. Неверкино, ул. Комсомольская, дом 25. В аренду передается часть здания общей площадью 206,5 кв.м., состоящая из:

- нежилого помещения площадью 54,6 кв. м. (номер на поэтажном плане №34) расположенного в подвале;

- нежилых помещений площадью 151,9 кв. м. (номера на поэтажном плане №21,№25,№26 и №29-№32), расположенных на 2-ом этаже.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 11 (Одиннадцать) месяцев со дня подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 6 – 22 341 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Минимальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 6 – 16 756 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%)

Сумма задатка – 16 756 руб. 00 коп.

Шаг аукциона на повышение – 558 руб. 50 коп.

Шаг аукциона на понижение – 1 117 руб. 00 коп.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Лот 7: Часть административного здания литера А, с кадастровый номером 58:26:0640301:1094, общей площадью 302,2 кв.м., расположенного по адресу: Пензенская область, Сосновоборский район, пгт. Сосновоборск, ул. Фрунзе, д.21А. В аренду передается часть здания, нежилые помещения общей площадью 40,5 кв.м., расположенные на 2-ом этаже, номера на поэтажном плане: №5 и №8.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 11 (Одиннадцать) месяцев со дня подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 7 – 5 272 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Минимальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 7 – 3 954 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 3 954 руб. 00 коп.

Шаг аукциона на повышение – 131 руб. 80 коп.

Шаг аукциона на понижение – 263 руб. 60 коп.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Лот 8: Часть административного здания дополнительного офиса №4291/049 Нижнеломовского отделения №4291 Сбербанка России, кадастровый номер 58:28:0250255:398, назначение: нежилое, 2 -этажный (подземных этажей – 0), общей площадью 371,9 кв.м, инв. № 56:206:002:000022490, лит. А,А1, расположенного по адресу: Пензенская область, Спасский район, г. Спасск, улица Пролетарская, дом_77. В аренду передается часть здания общей площадью 168,4 кв.м., состоящая из:

- нежилых помещений площадью 70,5 кв. м (номера на поэтажном плане №16-№23), расположенные на 1-ом этаже;

- нежилых помещений площадью 97,9 кв. м. (номера на поэтажном плане №30, №31, №33, №34, №36 и №37), расположенных на 2-ом этаже.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 11 (Одиннадцать) месяцев со дня подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 8 – 25 942 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Минимальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 8 – 19 786 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 19 786 руб. 00 коп.

Шаг аукциона на повышение – 615 руб. 60 коп.

Шаг аукциона на понижение – 1 231 руб. 20 коп.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Лот 9: Гараж на две автомашины, c кадастровым номером 58:02:0240114:48, общей площадью 58,3 кв. м., расположенный по адресу: Пензенская область, Спасский район, г. Спасск, ул. Пролетарская, дом 77.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 11 (Одиннадцать) месяцев со дня подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 9 – 3 557 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Минимальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 9 – 2 134 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 2 134 руб. 00 коп.

Шаг аукциона на повышение – 142 руб. 30 коп.

Шаг аукциона на понижение – 284 руб. 60 коп.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Телефон для справок: 8 (800) 777-57-57, (846) 248-21-43, (846) 248-15-82.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

Порядок взаимодействия между Организатором торгов, исполняющим функции оператора электронной площадки, Пользователями, Претендентами, Участниками и иными лицами при проведении аукциона, а также порядок проведения торгов регулируется Регламентом Системы электронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при проведении электронных торгов по продаже имущества частных собственников (при совпадении оператора электронной торговой площадки и организатора торгов в одном лице), размещенном на сайте www.lot-online.ru.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме, допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным Организатором торгов, обеспечившие в установленный срок поступление на расчетный счет Организатора торгов установленной суммы задатка. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.

Принимать участие в аукционе может любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, являющееся Пользователем электронной торговой площадки.

Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.

Для участия в аукционе, проводимом в электронной форме, Претендент заполняет размещенную на электронной площадке электронную форму заявки и при помощи электронной площадки, представляет заявку на участие в электронном аукционе Организатору торгов.

Заявка подписывается электронной подписью Претендента. К заявке прилагаются подписанные электронной подписью Претендента документы.

Документы, необходимые для участия в аукционе в электронной форме:

1. Заявка на участие в аукционе, проводимом в электронной форме.

Подача заявки осуществляется путем заполнения ее электронной формы, размещенной на электронной площадке в разделе, находящемся в открытом доступе, и подписания ее электронной подписью Претендента (его уполномоченного представителя).

2. Одновременно к заявке претенденты прилагают подписанные электронной подписью документы:

2.1. Физические лица – копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

2.2. Юридические лица:

- Учредительные документы;

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (в случае регистрации юридического лица до 01.01.2017);

- Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (в случае регистрации юридического лица после 01.01.2017);

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее, чем за 3 месяца до даты подачи заявки на участие в аукционе;

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

- Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении объекта, принятое в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент;

2.3. Индивидуальные предприниматели:

- Копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

- Свидетельство о внесении физического лица в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (в случае регистрации до 01.01.2017);

- Лист записи Единого государственного реестра Индивидуальных предпринимателей (в случае регистрации после 01.01.2017);

- Свидетельство о постановке на налоговый учет.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.

Документооборот между Претендентами, Участниками торгов, Организатором торгов осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно Претендента, Участника торгов, за исключением договора аренды имущества, который заключается в простой письменной форме.

Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов (электронных образов документов) направлены от имени соответственно Претендента, Участника торгов, Организатора торгов и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.

Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в соответствии с условиями договора о задатке, форма которого размещена на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота», путем перечисления денежных средств на один из расчетных счетов АО «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, КПП 783801001):

№ 40702810855230001547 в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

№ 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург», к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.

Договор о задатке (договор присоединения) может быть заключен в форме единого документа, подписанного сторонами посредством подписания электронной подписью в соответствии с формой договора о задатке (договора присоединения), размещенной на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота».

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным на условиях формы договора о задатке (договора присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукционе и перечисления Претендентом задатка на расчётный счет Организатора торгов, указанный в сообщении о проведении аукциона.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору присоединения).

В платёжном поручении в части «Назначение платежа» должна содержаться ссылка на дату проведения аукциона и номер кода Лота (присвоенный электронной площадкой РАД-ххххх).

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора аренды. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

Задаток, перечисленный победителем аукциона засчитывается в счет арендной платы за первые платежные периоды по договору аренды.

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на участие в аукционе и подачей заявки на участие в аукционе Претендент подтверждает согласие со всеми условиями проведения аукциона и условиями договора о задатке (договора присоединения).

Для участия в аукционе по лоту претендент может подать только одну заявку.

Претендент вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе не позднее даты окончания приема заявок, направив об этом уведомление на электронную площадку. Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой поступает в «личный кабинет», о чем Претенденту направляется соответствующее электронное уведомление. В этом случае задаток возвращается Претенденту в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в срок, не позднее даты окончания приема заявок, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.

Претендент приобретает статус Участника аукциона с момента подписания протокола об определении участников аукциона в электронной форме.

К участию в торгах допускаются Претенденты, представившие заявки на участие в электронном аукционе и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным законодательством и сообщением о проведении торгов и перечислившие задаток в порядке и размере, указанном в договоре о задатке и информационном сообщении.

Организатор торгов отказывает в допуске Претенденту к участию в аукционе если:

1) заявка на участие в аукционе не соответствует требованиям, установленным в настоящем информационном сообщении;

2) представленные Претендентом документы не соответствуют установленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся в них, недостоверны.

3) поступление задатка на счета, указанные в сообщении о проведении торгов, не подтверждено на дату определения Участников торгов.

Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения аукциона в электронной форме Организатор торгов обеспечивает рассылку всем Претендентам электронных уведомлений о признании их Участниками электронного аукциона или об отказе в признании Участниками электронного аукциона (с указанием оснований отказа).

В электронном аукционе могут принимать участие только Претенденты, признанные Организатором торгов в установленном порядке его Участниками.

Порядок проведения электронного аукциона:

Порядок проведения торгов на понижение (голландский аукцион) регулируется Регламентом Системы электронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при проведении электронных торгов по продаже имущества частных собственников (при совпадении оператора электронной торговой площадки и организатора торгов в одном лице).

Предложения по цене заявляются участниками электронного аукциона после начала торгов на электронной площадке через «Личный кабинет» (в разделе «Покупаю»).

Во время проведения электронного аукциона Организатор торгов размещает на электронной площадке все принятые предложения о цене лота и время их поступления, а также время до истечения времени окончания представления таких предложений.

Победителем аукциона признается участник торгов, который заявил наибольшую цену продажи лота.

Цена лота, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах электронного аукциона. Процедура электронного аукциона считается завершенной с момента подписания Организатором торгов протокола об итогах электронного аукциона.

После подписания протокола об итогах электронного аукциона победителю электронного аукциона направляется электронное уведомление, а в открытой части электронной площадки размещается информация о завершении электронного аукциона.

В случае признания электронного аукциона несостоявшимся информация об этом размещается в открытой части электронной площадки после оформления Организатором торгов протокола об итогах электронного аукциона.

Договор аренды заключается между собственником и победителем аукциона в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона в соответствии с примерной формой, размещенной на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота».

Собственник имеет возможность отказать в заключении договора аренды по итогам торгов с победителем торгов в случае выявления по итогам проверки Управлением безопасности собственника в отношении указанных лиц:

- судимости [1],

- исполнительных производств [2],

- задолженности по кредитным обязательствам [3],

- принадлежности к экстремистской деятельности [4].

Для заключения договора аренды победитель аукциона должен явиться в ПАО Сбербанк по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д.81, тел. 8 (927) 649-94-98 Лебедева Юлия Анатольевна.

Неявка победителя по указанному адресу в установленный срок, равно как отказ от подписания договора аренды в установленный срок, рассматривается как отказ победителя от заключения договора аренды.

При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора аренды задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

В случае признания аукциона в электронной форме несостоявшимся по причине допуска к участию только одного Участника, договор аренды может быть заключен собственником с единственным участником аукциона по начальной цене постоянной составляющей месячной арендной платы в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты признания аукциона несостоявшимся.

Аукцион признается несостоявшимся, если:

1) для участия в аукционе подано менее двух заявок;

2) ни один из Участников не представил предложение по минимальной цене постоянной

составляющей месячной арендной платы.

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[1] Если победителем торгов является юридическое лицо, то проверка проводится в отношении лица, подписывающего по итогам торгов договор аренды.

[2] Если победителем торгов является юридическое лицо, то проверка проводится в отношении юридического лица.

[3] Если победителем торгов является юридическое лицо, то проверка проводится в отношении юридического лица.

[4] Если победителем торгов является юридическое лицо, то проверка проводится в отношении лица, подписывающего по итогам торгов договор аренды.

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Открытый аукцион («голландский») по продаже недвижимого имущества ПАО Сбербанк

28 февраля 2019 г. в 13:00 (по мск)

Акционерное общество «Российский аукционный дом» (далее - Организатор торгов), действуя в соответствии с договором поручения № РАД-411/2018 от 03.07.18г. и № РАД-81/2017 от 09.02.17г., сообщает о проведении торгов по продаже недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ПАО Сбербанк (далее - Продавец).

Дата и время проведения торгов: 28 февраля 2019г. в 13 часов 00 минут (время московское).

Место проведения торгов: г. Пенза, ул. Суворова, д.81, 9 этаж, актовый зал.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется с 25 января 2019 года по 26 февраля 2019 г., по следующим адресам:

в Поволжском филиале по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 33, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Центральном офисе по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, литер В, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» г. Краснодаре по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 181, лит. А, 2-й этаж с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г Москве по адресу: г. Москва, пер. Бобров, д. 4, строение 4 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д.20 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, бизнес-центр «Нобель», офис 209 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 26 февраля 2019 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 27 февраля 2019 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 28 февраля 2019 г. 12:30 до 12:55 (мск) по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д.81, 9 этаж, актовый зал.

Подведение итогов торгов состоится 28 февраля 2019 г. по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д.81, 9 этаж, актовый зал.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский аукцион»).

Сведения об объектах недвижимого имущества, выставленных на продажу единым лотом:

Лот №1:

Объект 1: Нежилое здание ОКВКУ №4000/031, назначение: нежилое здание, площадь: 344,3 кв.м, количество этажей, в том числе подземных этажей: 2, расположенное по адресу: Пензенская область, Сердобский р-н, г. Сердобск, ул. Чапаева, д. 116, с кадастровый номером 58:32:0020557:55;

Объект 2: Земельный участок площадью 674 кв.м. для размещения Сердобского ОСБ № 4000, расположенный по адресу: Пензенская область, г. Сердобск, УЛИЦА ЧАПАЕВА, 116, кадастровый номер 58:32:020557:0008

Начальная цена Лота №1 – 4 586 441 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 3 986 441 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 600 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №1 – 3 439 831 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 2 989 831 руб., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 450 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 343 983 руб. 10 коп.

Шаг аукциона на повышение – 114 661 руб.

Шаг аукциона на понижение – 229 332 руб.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц.

Лот №2:

Объект 1: Здание, назначение: нежилое, общей площадью 1460,2 кв.м, инв.№ 2-1, расположенное по адресу: Пензенская область, р-н Камешкирский, с. Русский Камешкир, ул. Радищева, д. 3, с кадастровым номером 58:11:0100401:2152;

Объект 2: Нежилое здание котельной общей площадью 63,2 кв.м, расположенное по адресу: Пензенская область, р-н Камешкирский, с. Русский Камешкир, ул. Радищева, д. 3, с кадастровым номером 58:11:0100501:2118;

Объект 3: Земельный участок для размещения здания Сбербанка России, площадью 1552 кв.м, расположенный по адресу: обл. Пензенская, р-н Камешкирский, с. Русский Камешкир, ул. Радищева, 3, кадастровый номер 58:11:0100401:1298, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под общественную застройку.

Начальная цена Лота №2 – 9 463 457 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 8 412 203 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 195 254 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 3 – 856 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №2 – 7 097 594 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 6 309 153 руб., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 146 441 руб., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 3 – 642 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 709 759 руб. 40 коп.

Шаг аукциона на повышение – 236 586 руб. 30 коп.

Шаг аукциона на понижение – 473 172 руб. 60 коп.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

1. Действующих договоров аренды, не подлежащих государственной регистрации:

- 83,85 кв.м (2-й этаж), арендатор Управление Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области, ежемесячный платеж – 15 229,82 руб., в том числе НДС 20%;

- 60,0 кв.м (2-й этаж), арендатор Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области, ежемесячный платеж – 12 204,00 руб., в том числе НДС 20%;

- 8,9 кв.м (2-й этаж), арендатор ООО «Агро-Камешкир», ежемесячный платеж – 3 559,32 руб., в том числе НДС 20%;

- 13,4 кв.м (1-й этаж), арендатор ООО «Глонасс-авто», ежемесячный платеж – 4 576,27 руб., в том числе НДС 20%;

- 28,8 кв.м (1-й этаж) и 11,9 (2-й этаж), арендатор ИП Купцова Татьяна Владимировна, ежемесячный платеж – 11 290,17 руб., в том числе НДС 20%;

- 13,9 кв.м (1-й этаж), арендатор ИП Райкова Оксана Николаевна, ежемесячный платеж – 2 542,37 руб., в том числе НДС 20%;

- 39,0 кв.м (2-й этаж), арендатор Пугач Максим Анатольевич, ежемесячный платеж – 8 439,84 руб., в том числе НДС 20%;

- 93,4 кв.м (0-й этаж, гараж), арендатор Абрамов Сергей Николаевич, ежемесячный платеж – 5 186,43 руб., в том числе НДС 20%;

- 20,9 кв.м (2-й этаж), арендатор Купцова Елена Юрьевна, ежемесячный платеж – 3 400,68 руб., в том числе НДС 20%;

- 11,6 кв.м (2-й этаж), арендатор Сорокин Олег Николаевич, ежемесячный платеж – 2 689,63 руб., в том числе НДС 20%.

2. Обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем (единственным участником) аукциона Предварительного договора долгосрочной аренды и Основного договора долгосрочной аренды нежилых помещений сроком на 10 лет, общей площадью не более 89 кв.м. на 1 этаже Объекта 1 для размещения дополнительного офиса Пензенского отделения № 8624/0327 ПАО Сбербанк. Арендная ставка составляет 25% от стоимости 1 кв.м. реализуемого Объекта 1, но не более рыночной оценки арендной ставки.

Условия допуска к участию в аукционе

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников, открытого по способу подачи предложений по цене («голландский аукцион»).

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и договором поручения.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении, и обеспечившие поступление задатка на счет Организатора торгов в указанный в настоящем извещении срок.

Обязанность доказать свое право на участие в торгах лежит на претенденте.

Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.

Документы, представляемые для участия в аукционе:

Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично или через представителя) следующие документы:

1. Заявка на участие в аукционе по установленной Организатором торгов форме в 2-х экземплярах (форма для юридических лиц № 15РАД, для физических лиц № 16РАД).

2. Договор о задатке (договор присоединения) по установленной Организатором торгов форме в 3-х экземплярах (форма № 4РАД).

Задаток подлежит перечислению на расчетный счет

АО «Российский аукционный дом»

ИНН 7838430413 КПП 783801001:

- № 40702810855230001547 в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

- №40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург», к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.

Договор о задатке (договор присоединения) заключается в форме единого документа, подписанного сторонами в соответствии с формой договора о задатке (договора присоединения), размещенной на сайте АО «Российский аукционный дом» в сети Интернет www.auction-house.ru в разделе «Документы к лоту».

Дата и номер договора о задатке (договор присоединения) указываются Организатором торгов. Задаток подлежит перечислению на счет Организатора торгов после заключения договора о задатке (договора присоединения) и перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору присоединения).

Надлежащей оплатой задатка является перечисление денежных средств на основании договора о задатке (договора присоединения).

В платежном поручении в части «Назначение платежа» должна содержаться ссылка на реквизиты договора о задатке (договора присоединения) – дата и номер договора о задатке.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 26 февраля 2019 года.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на участие в аукционе и подачей заявки претендент на участие в аукционе подтверждает согласие со всеми условиями проведения аукциона, опубликованными в настоящем извещении о проведении аукциона.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретаемого имущества и возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя/Единственного участника, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подведения итогов аукциона.

Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет исполнения обязательства по оплате приобретаемого имущества.

3. Паспорт (оригинал и копия) претендента и его уполномоченного представителя (для заявителей – физических лиц).

4. Надлежащим образом оформленная доверенность (оригинал и копия) на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента.

5. Нотариально удостоверенные копии: свидетельства о внесении физического лица в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и свидетельства о постановке на налоговый учет (для претендентов, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей).

Нотариально удостоверенная копия или оригинал Выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не позднее, чем за 3 (три) месяца до даты начала приема заявок на участие в торгах.

6. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем (в 2-х экземплярах).

Юридические лица дополнительно представляют:

7. Нотариально удостоверенные копии учредительных и иных документов, подтверждающих правовой статус претендента как юридического лица (Устава, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц и др.).

8. Нотариально удостоверенную копию или оригинал Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не позднее, чем за 3 (три) месяца до даты начала приема заявок на участие в торгах.

Иностранные юридические лица представляют выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса иностранного инвестора в соответствии с законодательством страны его местонахождения, гражданства или постоянного местожительства.

9. Оригиналы или копии документов, заверенные печатью организации и подписью руководителя организации, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента (протокола собрания учредителей об избрании руководителя организации, приказа о назначении руководителя либо контракта с руководителем организации, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента).

10. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении объектов, принятое в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных исправлений, а также не должны быть исполнены карандашом. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия, имя и отчество, либо инициалы подписавшегося лица). Представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализованы на территории Российской Федерации и иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык (апостиль).

Документы, не соответствующие предъявляемым требованиям, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не рассматриваются.

Не допускается использование претендентом на участие в торгах факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования (факсимиле) при заключении договоров о задатке, на доверенностях, платежных документах, а также при подаче и подписании заявок на участие в торгах.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором торгов не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке, а также иными сведениями об объектах, выставленном на аукцион, можно с момента начала приема заявок по адресам места нахождения Центрального офиса и филиалов АО «Российский аукционный дом», а также на официальном сайте в интернете www.auction-house.ru.

Телефоны для справок: 8 (800) 777-57-57, (846) 248-21-43, 248-15-82.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Организатором торгов и оформляются протоколом определения участников аукциона. Определение участников торгов и оформление протокола осуществляется по адресу местонахождения организатора торгов, указанному в информационном сообщении о торгах.

Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в аукционе в следующих случаях:

- заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в настоящем информационном сообщении;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем информационном сообщении.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола определения участников аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе в случае, если:

- представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации и условий проведения аукциона, опубликованных в настоящем извещении;

- не подтверждено поступление задатка в установленный срок на счет Организатора торгов.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Претенденты, признанные участниками торгов, а также претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомляются об этом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления при регистрации участников либо путем направления такого уведомления по почте (заказным письмом) в срок не позднее следующего рабочего дня с момента подписания протокола определения участников торгов.

Организатор торгов оставляет за собой право отказать Претенденту в допуске к участию в торгах, если Претендент, ранее принимавший участие в торгах, проводимых организатором торгов, уклонялся (отказался) от подписания протокола подведения итогов торгов, подписания в установленный срок договора, подлежащего заключению по итогам торгов, оплаты цены Имущества, определенной по итогам торгов, за вычетом суммы ранее внесенного задатка.

Претендент имеет право отозвать принятую Организатором торгов заявку до момента утверждения протокола определения участников торгов, уведомив об этом (в письменной форме) Организатора торгов. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 5 (пяти) банковских дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подведения итогов аукциона.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 1 (один) день до даты проведения, указанной в настоящем информационном сообщении, при этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату Организатором торгов.

Предложения по цене лота заявляются участниками аукциона путем поднятия карточек участника аукциона.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.

Предложение по цене приобретения лота, заявленное победителем аукциона, заносится в протокол подведения итогов аукциона.

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Организатором торгов приобретает юридическую силу и является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи.

Уведомление о признании участника аукциона победителем и протокол подведения итогов аукциона выдаются победителю аукциона или его уполномоченному представителю под расписку.

В день проведения торгов победитель аукциона подписывает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от подписания протокола влечет последствия, предусмотренные пунктом 5 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Договор купли-продажи Объектов заключается между Победителем аукциона (Покупателем) и собственником в течение 10 (Десяти) рабочих дней после подведения итогов аукциона в соответствии с примерной формой, размещенной на официальном Интернет-сайте Организатора торгов: www.auction-house.ru.

Оплата цены продажи Объектов Покупателем (Победителем аукциона, Единственным участником аукциона) производится в соответствии с условиями, определенными договором купли-продажи, опубликованным на официальном Интернет-сайте Организатора торгов: www.auction-house.ru, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи Объектов.

В случае, если аукцион будет признан не состоявшимся по причине допуска к участию только одного участника, договор купли-продажи может быть заключен с Единственным участником аукциона по начальной цене в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты признания аукциона несостоявшимся.

Не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты оплаты цены продажи Объектов Продавец передает Объекты Покупателю по акту приема-передачи.

При уклонении (отказе) победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона, от заключения в установленный срок договора купли-продажи или оплаты цены продажи объекта задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Аукцион признается несостоявшимся, если:

1) для участия аукционе подано менее двух заявок;

2) после троекратного объявления минимальной цены продажи ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести объекты;

3) в случае отказа/уклонения победителя торгов от подписания протокола о результатах торгов.

По всем вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (846) 248-21-43, 248-15-82, 248-15-34,

е-mail: harlanova@auction-house.ru, samara@auction-house.ru

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Открытый аукцион («голландский») по продаже недвижимого имущества ПАО Сбербанк

25 апреля 2019 г. в 14:00 (по мск)

Акционерное общество «Российский аукционный дом» (далее - Организатор торгов), действуя в соответствии с договорами поручения № РАД-448/2017 от 08.06.17г.,№ РАД-469/2017 от 19.06.17г., № РАД-450/2017 от 08.06.17г., № РАД-470/2017 от 19.06.17г., № РАД-467/2017 от 19.06.17г. и № РАД-468/2017 от 19.06.17г., сообщает о проведении торгов по продаже недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ПАО Сбербанк (далее - Продавец).

Дата и время проведения торгов: 25 апреля 2019г. в 14 часов 00 минут (время московское).

Место проведения торгов: г. Пенза, ул. Суворова, д.81, 9 этаж, актовый зал.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется с 25 января 2019 года по 23 апреля 2019 г., по следующим адресам:

в Поволжском филиале по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 33, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Центральном офисе по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, литер В, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» г. Краснодаре по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 181, лит. А, 2-й этаж с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г Москве по адресу: г. Москва, пер. Бобров, д. 4, строение 4 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д.20 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, бизнес-центр «Нобель», офис 209 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 23 апреля 2019 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 24 апреля 2019 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 25 апреля 2019 г. 13:30 до 13:55 (мск) по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д.81, 9 этаж, актовый зал.

Подведение итогов торгов состоится 25 апреля 2019 г. по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д.81, 9 этаж, актовый зал.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский аукцион»).

Сведения об объектах недвижимого имущества, выставленных на продажу единым лотом:

Лот №1:

Объект 1: Нежилое здание, общей площадью 670,04 кв.м., расположенное по адресу: Пензенская область, Неверкинский район, с. НЕВЕРКИНО, ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 25, с кадастровый номером 58:20:0320401:1111;

Объект 2: Земельный участок, общая площадь 943 кв.м., расположенный по адресу: Пензенская область, Неверкинский район, с. НЕВЕРКИНО, ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 25, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для производственных целей, кадастровый номер 58:20:0320401:8

Начальная цена Лота №1 – 3 286 170 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 3 130 170руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 156 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №1 – 2 190 780 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 2 086 780 руб., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 104 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 219 078 руб.

Шаг аукциона на повышение – 109 539 руб.

Шаг аукциона на понижение – 219 078 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующего обременения (ограничения): обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем (единственным участником) аукциона Предварительного договора долгосрочной аренды и Основного договора долгосрочной аренды нежилых помещений сроком на 10 лет, общей площадью не более 110 кв. м на 1 этаже Объекта 1 для размещения дополнительного офиса № 8624/0308 по адресу: Пензенская область, Неверкинский район, с. Неверкино, ул. Комсомольская, дом 25. Арендная ставка обратной аренды составляет 123 руб., в том числе НДС 20%, в месяц без учета коммунальных услуг.

Лот №2:

Объект 1: Административное здание, общей площадью 1 045,5 кв.м., расположенное по адресу: Пензенская область, Иссинский район, пгт. Исса, ул. Черокманова, дом 23А, с кадастровый номером 58:09:0220601:2325;

Объект 2: здание (закрытая стоянка и складское помещение), общей площадью 74,5 кв.м., расположенное по адресу: Пензенская область, Иссинский район, пгт. Исса, ул. Черокманова, дом 23Б, с кадастровый номером 58:09:0220601:2627;

Объект 3: земельный участок, площадью 2 474 кв.м., расположенный по адресу: Пензенская область, Иссинский район, пгт. Исса, ул. Черокманова, дом 23А, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для использования в целях размещения и эксплуатации здания банка, кадастровый номер 58:09:0220601:964

Начальная цена Лота №2 – 5 419 017 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 4 905 763 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 195 254 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 3 – 318 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №2 – 3 217 763 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 2 884 068 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 101 695 руб., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 3 – 232 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 321 776 руб. 30 коп.

Шаг аукциона на повышение – 220 125 руб. 40 коп.

Шаг аукциона на понижение – 440 250 руб. 80 коп.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

1. Действующего договора аренды, не подлежащего государственной регистрации: площадь 22,4 кв.м, договор №1/411 от 03.08.2016г. заключенный с Алмаметовой Юлией Александровной, арендная плата 3 872,54 руб. в месяц, в т.ч. НДС 20%, срок действия - с 01.07.2016г. до 31.05.2017г. с автоматической пролонгацией на тот же срок.

2. Обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем (единственным участником) аукциона Предварительного договора долгосрочной аренды и Основного договора долгосрочной аренды нежилых помещений сроком на 10 лет, общей площадью не более 103 кв. м на 1 этаже Объекта 1 для размещения дополнительного офиса Пензенского отделения № 8624/0411 ПАО Сбербанк. Арендная ставка обратной аренды составляет 118 руб., в том числе НДС 20%, в месяц без учета коммунальных услуг.

Лот №3:

Объект 1: Административное здание, общей площадью 857,9 кв.м литер А,А1, расположенное по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина, дом 73, с кадастровый номером 58:28:0400202:2673;

Объект 2: Модульная газовая котельная, назначение: нежилое, 1 -этажный (подземных этажей – 0), общая площадь 8,7 кв.м., инв. № 56:259:001:000066580, лит. Б, расположенное по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина,73 с кадастровым номером 58:28:0400202:1713;

Объект 3: земельный участок под общественную застройку площадью 1134,5 кв.м., расположенный по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина, 73, кадастровый номер 58:28:0400202:24

Начальная цена Лота №3 – 4 542 509 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 4 326 102 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 24 407 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 3 – 192 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №3 – 3 028 339 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 2 884 068 руб., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 16 271 руб., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 3 – 128 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 302 833 руб. 90 коп.

Шаг аукциона на повышение – 151 417 руб.

Шаг аукциона на понижение – 302 834 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующего обременения (ограничения): обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем (единственным участником) аукциона Предварительного договора долгосрочной аренды и Основного договора долгосрочной аренды нежилых помещений сроком на 10 лет, общей площадью не более 92 кв. м на 1 этаже Объекта 1 для размещения дополнительного офиса № 8624/0055 по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина, дом 73. Арендная ставка обратной аренды составляет 134 руб., в том числе НДС 20%, в месяц без учета коммунальных услуг.

Лот №4:

Объект 1: Административное здание дополнительного офиса №4291/049 Нижнеломовского отделения №4291 Сбербанка России, назначение: нежилое, 2 -этажный (подземных этажей – 0), общая площадь 371,9 кв.м, инв. № 56:206:002:000022490, лит. А,А1, расположенное по адресу: Пензенская область Спасский район, г. Спасск, улица Пролетарская, дом_77, с кадастровым номером 58:28:0250255:398;

Объект 2: Гараж на две автомашины общей площадью 58,3 кв м., расположенный по адресу: Пензенская область Спасский район, г. Спасск, улица Пролетарская, дом_77 (Пензенская область,

Беднодемьяновский район, г. Беднодемьяновск, ул. Пролетарская, дом 77), с кадастровым номером 58:02:0240114:48;

Объект 3: Земельный участок для общественно-деловых целей площадью 710 кв.м., расположенный по адресу: Пензенская область, Спасский район, г. Спасск, улица Пролетарская, 77, кадастровый номер 58:02:0240114:3

Начальная цена Лота №4 – 2 282 746 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 1 985 492 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 195 254 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 3 – 102 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №4 – 1 521 831 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 1 323 661 руб., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 130 170 руб., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 3 – 68 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 152 183 руб. 10 коп.

Шаг аукциона на повышение – 76 091 руб. 50 коп.

Шаг аукциона на понижение – 152 183 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

1. Действующего договора аренды, не подлежащего государственной регистрации: площадь 16,8 кв.м (ком.№29) на 2 этаже, договор №53/3/2017 от 04.10.2017г., заключенный с Шашковой Е.А., арендная плата 5 979,66 руб. в месяц, в т.ч. НДС 20%, срок действия - с 01.11.2017г. до 01.10.2018г. с автоматической пролонгацией на тот же срок;

2. Обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем (единственным участником) аукциона Предварительного договора долгосрочной аренды и Основного договора долгосрочной аренды нежилых помещений сроком на 10 лет, общей площадью не более 72 кв. м на 1 этаже Объекта 1 для размещения дополнительного офиса № 8624/0270 по адресу: Пензенская область Спасский район, г. Спасск, улица Пролетарская, дом_77. Арендная ставка обратной аренды составляет 142 руб., в том числе НДС 20%, в месяц без учета коммунальных услуг.

Лот №5:

Объект 1: Административное здание, общей площадью 356 кв.м., расположенное по адресу: Пензенская область, Малосердобинский район, с. МАЛАЯ СЕРДОБА, ул. ЛЕНИНСКАЯ, дом 41, с кадастровый номером 58:17:0320501:279;

Объект 2: Земельный участок, площадью 1 300 кв.м., расположенный по адресу: Пензенская область, Малосердобинский район, с. МАЛАЯ СЕРДОБА, ул. ЛЕНИНСКАЯ, 41, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для обслуживания здания, кадастровый номер 58:17:0320501:171

Начальная цена Лота №5 – 1 962 407 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 1 824 407 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 138 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №5 – 1 308 271 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 1 216 271 руб., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 92 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 130 827 руб. 10 коп.

Шаг аукциона на повышение – 65 413 руб. 60 коп.

Шаг аукциона на понижение – 130 827 руб. 20 коп.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

1. Действующих договоров аренды, не подлежащих государственной регистрации:

- 122,4 кв.м., государственный контракт №0147-1/2018 от 22.05.2018г. заключенный с ГКУ «Государственное юридическое бюро Пензенской области», арендная плата 21 160,51 руб. в месяц, в т.ч. НДС 20%, срок действия - с 22.05.2018г. до 22.11.2018г. с автоматической пролонгацией на тот же срок;

- 5,7 кв.м., договор №2/2016 от 25.12.2016г. заключенный с Землянским Владимиром Романовичем, арендная плата 1 912,88 руб. в месяц, в т.ч. НДС 20%, срок действия - с 25.12.2016г. до 25.11.2017г. с автоматической пролонгацией на тот же срок.

2. Обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем (единственным участником) аукциона Предварительного договора долгосрочной аренды и Основного договора долгосрочной аренды нежилых помещений сроком на 10 лет, общей площадью не более 50 кв. м на 1 этаже Объекта 1 для размещения дополнительного офиса Пензенского отделения № 8624/0147 ПАО Сбербанк. Арендная ставка обратной аренды составляет 119 руб., в том числе НДС 20%, в месяц без учета коммунальных услуг.

Лот №6:

Объект 1: Нежилое здание, общей площадью 302,2 кв.м. - сбербанк, расположенное по адресу: Пензенская область, Сосновоборский район, пгт. Сосновоборск, улица Фрунзе, дом 21А, с кадастровый номером 58:26:0640301:1094;

Объект 2: Котельная, назначение нежилое, площадь 8,5 кв м, этаж: 1, номера на поэтажном плане: 1, расположенное по адресу: Пензенская область, Сосновоборский район, пгт. Сосновоборск, улица Фрунзе, дом_21А, с кадастровый номером 58:26:0640301:1217;

Объект 3: Земельный участок, общая площадь 1000 кв.м., расположенный по адресу: Пензенская область, Сосновоборский район, рп. Сосновоборск, ул. Фрунзе, д. 21А, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для размещения административного здания сбербанка, кадастровый номер 58:26:0640301:102

Начальная цена Лота №6 – 1 657 281 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 1 490 644 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 22 637 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 3 – 144 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №6 – 1 104 854 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 993 763 руб., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 15 091 руб., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 3 – 96 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 110 485 руб. 40 коп.

Шаг аукциона на повышение – 55 242 руб. 70 коп.

Шаг аукциона на понижение – 110 485 руб. 40 коп.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

1. Действующего договора аренды, не подлежащего государственной регистрации: 19,1 кв.м, краткосрочный договор №0318-1/2016 от 15.10.2016г. заключенный с Лебедевой Шайзат Рахимжановной, арендная плата 4 855,90 руб. в месяц, в т.ч. НДС 20%, срок действия - с 15.10.2016г. до 15.09.2017г. с автоматической пролонгацией на тот же срок.;

2. Обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем (единственным участником) аукциона Предварительного договора долгосрочной аренды и Основного договора долгосрочной аренды нежилых помещений сроком на 10 лет, общей площадью не более 122 кв. м на 1 этаже здания для размещения дополнительного офиса № 8624/0318 по адресу: Пензенская область, Сосновоборский район, рп. Сосновоборск, ул. Фрунзе, д. 21А. Арендная ставка обратной аренды составляет 137 руб., в том числе НДС 20%, в месяц без учета коммунальных услуг.

Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на сайте www.auction-house.ru.

По всем вопросам обращайтесь по телефонам: (846) 248-21-43, 248-15-82, 248-15-34; harlanova@auction-house.ru, samara@auction-house.ru