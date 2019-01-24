2019-01-24T17:19:07+03:00
Здоровье

Иван Белозерцев посетил отремонтированный корпус офтальмологической больницы

Реконструкция учреждения продолжится и в этом году
Алиса НЕВСКАЯ
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Регистратура учреждения будет работать по принципам «Бережливой поликлиники».Регистратура учреждения будет работать по принципам «Бережливой поликлиники».Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Вчера губернатор Пензенской области Иван Белозерцев осмотрел отремонтированный фасад и помещения областной офтальмологической больницы. Напомним вам, что данное учреждение является единственным в нашем регионе специализированным центром по оказанию офтальмологической помощи населению. В больнице для нужд горожан развернуто 180 коек круглосуточного и 80 - дневного офтальмологического стационара. Помимо этого, в стенах больницы работают областной офтальмо-травматологический пункт, отделения функциональной диагностики и лазерной хирургии, а также консультативно-диагностическая поликлиника.

В прошлом году за счет регионального бюджета удалось отремонтировать здание амбулатории на улице Красной. Строительные работы завершились в декабре. Сейчас в корпусе ведется установка и настройка оборудования. Реконструкция корпуса позволила внедрить удобную маршрутизацию больных, выстроить работу регистратуры в соответствии с принципами «Бережливой поликлиники».

Иван Белозерцев осмотрел фасад отремонтированного здания поликлиники, ознакомился с макетом строительства лифтовой шахты. Глава региона лично оценил качество условий, созданных для представителей маломобильных групп населения и слабовидящих больных, работу «открытой регистратуры», оснащенность современным электронным оборудованием, комфортность зон ожидания пациентов. Ремонт получил высокую оценку главы региона, который обратил особое внимание на грамотно спланированное управление потоками пациентов, обращающихся за медицинской помощью в областную офтальмологическую больницу.

- Логистика организации медицинского обслуживания при реконструкции учреждений здравоохранения региона должна быть обязательным элементом улучшения качества медпомощи, - отметил Иван Александрович. - Мы будем и в дальнейшем проводить капитальный ремонт лечебных учреждений Пензенской области. Пригласите главных врачей в обновленную офтальмологическую больницу, ознакомьте их с организацией лечебного процесса, чтобы они смогли взять на вооружение грамотно выстроенную логистику.

В этом году капитальный ремонт офтальмологической больницы продолжится. Планируется выполнить устройство лифтовой шахты в здании амбулаторно-поликлинических подразделений больницы и начать работы по реконструкции стационара. Соответствующие средства в бюджете Пензенской области на текущий год предусмотрены.

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