Пензенские росгвардейцы вернулись с Кавказа

Три месяца сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Пензенской области обеспечивали правопорядок на территории Северо-Кавказского региона и оказывали силовую поддержку правоохранителям других силовых структур при проведении специальных и оперативных мероприятий.

Командир отряда доложил начальнику Управления Росгвардии по Пензенской области полковнику полиции Игорю Белову о прибытии и успешном выполнении задач.

- Благодарю каждого из вас за высокий профессионализм и мужество. За период командировки сотрудники Росгвардии показали высокий уровень подготовки, слаженности и дисциплины. Благодаря сплоченности и взаимовыручке все поставленные задачи выполнены успешно. Отдельные слова благодарности родным и близким сотрудников за моральную поддержку своих мужей и сыновей, - поздравил Игорь Белов прибывших сотрудников.

Как отметил командир регионального ОМОН подполковник Алексей Шумилов, сейчас сотрудники Росгвардии живут в обустроенных казармах, в зданиях есть электричество, газ и вода. У них есть и место для занятий спортом, и тренажеры и другой спортивный инвентарь.

Пензенский ОМОН обеспечивал безопасность контрольно-пропускного режима на дорогах, производил проверку автотранспорта. По оперативной информации, которая поступала из взаимодействующих органов, проводились специальные операций по выявлению, блокированию и задержанию преступников.

- Впереди у бойцов отряда плановый медицинский осмотр, короткий отдых, после которого они вновь приступят к выполнению повседневных служебных обязанностей, на территории родного региона, - отметил Алексей Шумилов.

Завершилось мероприятие вручением отличившимся сотрудникам почетных грамот и благодарностей.

СПРАВКА «КП»

За 25 лет существования сотрудники Пензенского ОМОН 116 раз выполняли служебно-боевые задачи в Северо-Кавказском регионе. За личное мужество и самоотверженность, проявленные в ходе боевых действий, 147 сотрудников спецподразделения награждены государственными и ведомственными наградами, из них семь сотрудников - орденами Мужества.