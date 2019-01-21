Мэрия Саранска раскритиковала уборку дворов после снегопада

На минувшей неделе Саранск снова оказался под ударом стихии: в столице Мордовии прошел один из самых мощных снегопадов за последние годы. В понедельник мэр города Петр Тултаев дал оценку работе коммунальных служб по уборке города в условиях непогоды.

- И в пятницу, и в воскресенье мы обходили дворовые территории. Большие вопросы есть к управляющим компаниям. Если дворники от муниципальных предприятий работают и в субботу, и в воскресенье, то сотрудников управляющих компаний в выходные уборкой не занимаются, - отметил мэр.

Далее главы районов отчитались по ситуации на местах. Александр Юткин доложил, что в Ленинском районе дворовые территории очищены в разной степени.

- В нашем районе свыше 700 многоквартирных домов. Их обслуживанием занимаются 23 управляющие компании. И только у 10 из них имеется своя техника. Мы так понимаем, что, когда управляющая компания получает лицензию, она заботится лишь о печати, больше ни о чем не думает. Управляющие компании жалуются, что невозможно убирать дворы из-за большого количества припаркованных машин. В воскресенье мы прошли по дворовым территориям Ленинского района. Они полупустые были, уборку проводить можно, но работы никакие не велись! Выходы из подъездов расчищены хорошо, по прилегающим территориям и парковкам есть вопросы, - сказал Александр Юткин.

Особой критике подверглась работа управляющей компании ООО «Веста-Дом». Несмотря на все клятвенные заверения главе города, что придомовые территории, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, будут убраны, работы не выполнены.

Александр Кузьмин доложил, что в Пролетарском районе также есть недобросовестные управляющие компании, которые не торопятся расчищать дворовые территории.

- Приведу пример: управляющая компания «Хоум Сервис» не убирается во дворе дома №120А по проспекту 60 лет Октября, УК «Сура Мордовия» не убирает дворы МКД, находящихся в ее управлении. УК «ЖЭК» только после нашего третьего указания приступила к расчистке дворов. «ГУК Пролетарского района» выводила людей и на уборку сосулек, и на уборку придомовых территорий, - рассказал Александр Кузьмин.

Сергей Мальченков рассказал, что в Октябрьском районе должным образом не налажена работа между управляющими компаниями, председателями ТСЖ и домовых комитетов и собственниками:

- У нас половина управляющих не работает с населением и домкомами по уборке парковок. Например, у «ГУК Октябрьского района» эта работа проходит лучше всех. Они хорошо взаимодействуют с домкомами, развешивают объявления, что в конкретное время будет проводиться уборка территории.

Глава Администрации Октябрьского района также отметил, что некоторые управляющие компании халатно относятся к своим обязанностям.

- Дворы домов, которые обслуживают управляющие компании ООО «СанТехДом», «Жилкоммунэксплуатация», «Жилкомбыт» убираются некачественно и не вовремя, - сказал Сергей Мальченков.

Петр Тултаев напомнил, что муниципальные предприятия в Саранске должны, в первую очередь, заниматься уборкой автодорог, межквартальных магистралей, основных тротуаров, а очистка парковок возле многоквартирных домов - это первостепенная обязанность управляющих компаний.