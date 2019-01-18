2019-01-18T18:17:33+03:00
Общество

Важно знать: правила замены приборов учета электроэнергии

Согласно действующему законодательству РФ, ответственность за исправное состояние и корректную работу приборов учета электроэнергии несет владелец жилого помещения
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Фото предоставлено пресс-службойФото предоставлено пресс-службой
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В большинстве случаев потребитель может самостоятельно определить, что настал момент установить новый счетчик:

1. Прибор учета вышел из строя, поврежден корпус, разбито стекло или имеются иные повреждения.

2. У счетчика низкий класс точности. Согласно Постановлению Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г., для учета электрической энергии, потребляемой гражданами, подлежат использованию приборы учета класса точности 2,0 и выше. Класс точности тем выше, чем меньше значение указанного на корпусе числа. Если на корпусе счетчика указано 2.5 - прибор подлежит замене.

3. У счетчика закончился межповерочный интервал. Для однофазных механических приборов учета электроэнергии межповерочный интервал составляет 16 лет при сроке службы 30 лет. Дату последней поверки можно узнать на пломбе поверителя, расположенной на кожухе устройства.

Соблюдение правил замены приборов учета позволит избежать ненужных трат и проблем с начислениями за электроэнергию. Напомним, что в конце 2018 года по итогам контрольных мероприятий более 1 300 электрических счетчиков жителей г. Пензы были выведены из расчета по причине низкого класса точности и окончания межповерочного интервала.

Порядок замены и установки прибора учета зависит от того, в каком типе дома проживает потребитель и кто является исполнителем коммунальной услуги.

Поэтому прежде чем производить какие-либо действия со счетчиком потребителю следует позвонить в Контактный центр ООО «ТНС энерго Пенза» по телефону (8412) 98-78-48. Специалисты оперативно подскажут достоверную информацию о порядке действий с учетом всех обстоятельств конкретной ситуации.

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