В Пензе и ряде районов области с февраля изменится внешний вид счета за электроэнергию

Клиенты компании в г. Пензе, г. Заречном, Мокшанском, Пензенском, Бессоновском, Лунинском, Иссинском районах получат объединенные счета ООО «ТНС энерго Пенза» и ООО «Управление благоустройства и очистки».

ООО «Управление благоустройства и очистки» является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории так называемой «Северной зоны» Пензенской области, в которую входят вышеуказанные муниципальные образования.

Таким образом, обновленный платежный документ будет содержать в себе 2 счета: за потребленную электроэнергию и за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. Объединенные квитанции будут размещены на одном листе А4, сохранятся платежные реквизиты обеих компаний, отдельные штрих-коды и QR-коды.

Обновление вида счета обусловлено изменениями в федеральном законодательстве. Согласно положениям Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» с 01.01.2019 года все собственники помещений обязаны иметь договор с региональным оператором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Соответственно, первые счета за данные услуги потребители получат в феврале текущего года.