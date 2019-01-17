2019-01-17T16:22:11+03:00
Недвижимость

В Пензе и ряде районов области с февраля изменится внешний вид счета за электроэнергию

В феврале 2019 года гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области ООО «ТНС энерго Пенза» направит потребителям квитанции обновленной формы
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Клиенты компании в г. Пензе, г. Заречном, Мокшанском, Пензенском, Бессоновском, Лунинском, Иссинском районах получат объединенные счета ООО «ТНС энерго Пенза» и ООО «Управление благоустройства и очистки».

ООО «Управление благоустройства и очистки» является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории так называемой «Северной зоны» Пензенской области, в которую входят вышеуказанные муниципальные образования.

Таким образом, обновленный платежный документ будет содержать в себе 2 счета: за потребленную электроэнергию и за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. Объединенные квитанции будут размещены на одном листе А4, сохранятся платежные реквизиты обеих компаний, отдельные штрих-коды и QR-коды.

Обновление вида счета обусловлено изменениями в федеральном законодательстве. Согласно положениям Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» с 01.01.2019 года все собственники помещений обязаны иметь договор с региональным оператором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Соответственно, первые счета за данные услуги потребители получат в феврале текущего года.

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