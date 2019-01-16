«ТНС энерго Пенза» подвело итоги работы дистанционных сервисов за 2018 год

Неуклонно растет популярность «Личного кабинета», позволяющего при помощи компьютера или мобильного устройства получить доступ ко всей информации и услугам энергосбытовой компании. Число пользователей сервиса за прошедший год возросло более чем в 2 раза – с 6 188 до 13 914.

Все больше потребителей делают выбор в пользу удобного и экологичного способа доставки счетов на электронную почту. «Электронную квитанцию» в настоящий момент подключили 9 488 потребителей, что на 50% выше показателя 2017 года.

Более 2 300 клиентов получили ответы на интересовавшие их вопросы, воспользовавшись формой обратной связи на сайте «ТНС энерго Пенза». Наибольшее количество обращений поступило по вопросам, касающимся передачи показаний приборов учета, расчета платы за электроэнергию и внесения изменений в лицевые счета.

Операторы Контактного центра компании за 12 месяцев 2018 года приняли 79 011 звонков абонентов. Из них вопросы по расчетам составили 28%, передачи показаний касалось 17% звонков, и 10% позвонивших интересовались информацией об урегулировании дебиторской задолженности.

Автоматическими сервисами Контактного центра воспользовались 18 125 человек. Так, чаще всего именно посредством телефонной связи потребители осуществляли передачу показаний приборов учета, проверяли состояние баланса лицевого счета, узнавали адреса офисов компании и существующие варианты оплаты электроэнергии.

Почти на 90% возросло и число клиентов-юридических лиц, пользующихся преимуществами электронного документооборота. На начало 2019 года 2 745 организаций оценили по достоинству простоту и высокую оперативность взаимодействия с энергетиками, экономию финансовых средств предприятия и природных ресурсов вследствие отказа от бумажных носителей.

- Комфортность и высокое качество обслуживания все больше ассоциируются с использованием компаниями высокотехнологичных

дистанционных способов взаимодействия с клиентами. Поэтому в наши перспективные планы входит дальнейшее развитие интернет-сервисов, совершенствование уже имеющегося функционала и внедрение новых возможностей, ближайшим из которых станет выход обновленного приложения для мобильных устройств, - отмечает заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ООО «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов.