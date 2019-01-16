2019-01-16T12:05:05+03:00
Общество

После скандала в Кузнецкой больнице Иван Белозерцев пообещал обеспечить учреждения резервными койками

Сообщение об этом появилось сегодня в официальном Твиттере губернатора Пензенской области
Анна ЧЕРНАЯ
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Губернатор Пензенской области Иван БелозерцевГубернатор Пензенской области Иван БелозерцевФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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После того, как информацию о койках из досок и стульев в одной из больниц региона подхватили ряд федеральных СМИ, Иван Белозерцев сообщил, что в учреждениях появятся резервные кровати.

«Во все стационарные учреждения здравоохранения закупим резервные койки, которые будут использоваться в случае, если число поступивших экстренных пациентов будет больше от расчетного норматива. Такое иногда случается, особенно в крупных больницах», - говорится в сообщении в официальном Твиттере главы региона.

Напоминаем вам, что в начале недели в одном из региональных сообществ в социальной сети Вконтакте были опубликованы фотографии, сделанные в Кузнецкой городской больнице. Автор снимков продемонстрировал подписчикам кровать, изготовленную для пациента из подручных материалов – деревянных досок и стульев. С момента публикации пост собрал несколько сотен комментариев.

Фото, сделанное в Кузнецкой больнице Фото: Социальные сети

Фото, сделанное в Кузнецкой больницеФото: Социальные сети

Вчера вечером пензенский минздрав прокомментировал ситуацию, пообещав провести проверку учреждения.

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