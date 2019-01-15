К Крещению в Пензе оборудуют три купели

В конце недели православные верующие будут отмечать один из самых главных православных праздников - Крещение Господне. По традиции в ночь с 18 на 19 января многие будут принимать участие в купаниях.

В связи с этим мэр города Виктор Кувайцев поручила начать подготовку к проведению праздника на водоемах Пензы. В столице области официально организуют три места для купания в Крещенскую ночь: на пляже в микрорайоне ГПЗ, базе отдыха «Русская охота» и на пруду «Полевой» в районе улицы Земляничной за постом ГИБДД.

Начальник Управления по делам ГОЧС города Алексей Михайлов уточнил, что заявки от организаторов купаний поступили только по данным адресам. Специалисты ведомства провели исследование толщины льда и соответствие объектов правилам безопасности для проведения массовых мероприятий. Так, на реке Суре на улице Антонова, где будет располагаться одна из иорданей, в настоящее время лед толщиной превышает 20 сантиметров.

Как правило, помимо официальных, в Пензе оборудуются еще порядка 10 купелей - жители самостоятельно делают проруби. Мэр напомнил о необходимости обеспечения безопасности везде, где будут окунаться люди.

- Купание в таких местах может быть опасным, толщина льда не позволит находиться на нем большому количеству людей. Надо обеспечить контроль, практика у наших служб уже есть, порядок действий отработан. Помимо спасателей, на всех купелях должны быть представители администраций районов, - поставил задачу Виктор Кувайцев.

Вопросы безопасности продуманы досконально.

- Во всех местах дежурство будут осуществлять не менее трех специалистов МЧС и сотрудники полиции, всего будет задействовано около 50 человек личного состава муниципальной пожарной охраны и управления по делам ГОЧС, - уточнил Алексей Михайлов.

Там, где в Крещенскую ночь запланированы официальные мероприятия, будет организовано дежурство спасателей и медицинских специалистов.

Согласно традиции 19 января верующие также ходят в церковь на богослужение и раздачу освященной воды. Виктор Кувайцев обратил внимание на состояние подъездных путей и пешеходных зон по пути следования к храмам.

Управление по делам ГОЧС города Пензы напоминает, что при проведении мероприятий в Крещенскую ночь на водных объектах запрещается оставлять детей без присмотра, выходить на лед большими группами, распивать спиртные напитки и выезжать на лед на автотранспорте.

А КАК У НИХ?

На Крещение в Саранске будет оборудовано 11 мест для купания: на водоеме стадиона «Старт» (здесь оборудуют две купели), на пруду по ул. Гончарова, Лесном озере, в Зеленой роще, на водоеме у «Огней Саранска», в с. Макаровка (ул. Нагорная, 35, пруд в районе Иоанна Богословского мужского монастыря), с. Куликовка (ул. Чапаева, 23, святой источник, освященный во имя иконы Казанской Божьей Матери), д. Полянки (ул. Юбилейная, святой источник Апостолов Петра и Павла), пруд в п. Добровольный по ул. Дачная, купель в районе храма Иоанна Кронштадтского и на пруду в Детском парке по улице Грузинской.

Мэр Петр Тултаев поручил ответственным службам организовать места купания во взаимодействии с МЧС и правоохранительными органами.