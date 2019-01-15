В Пензенской области пациенты больницы вынуждены спать на досках

13 января в сообществе «Подслушано в Кузнецке» была опубликована любопытная фотография, которая сразу же нашла отклик у подписчиков паблика. Несколько стульев и доски - нет, это вовсе не поделка клуба «Умелые ручки», а кровать в местной больнице. В довесок к фотографии - ехидный комментарий «Так выглядит кровать в городской больнице... дооптимизировались».

Фото: сообщество «Подслушано в Кузнецке»Фото: Социальные сети

Количество комментариев под записью превышает несколько сотен. Кто-то из пользователей всерьез усомнился в правдивости слов автора – дескать, в Кузнецке такого не может быть. Однако часть подписчиков поделилась историями о своем опыте пребывания в учреждении здравоохранения.

«Мама у меня вообще в коридоре на двух стульях без досок в том году лежала», - рассказывает пользователь Елена.

«Тоже ложили в больницу в Кузнецке, мест не было, предложили в коридоре», - поделилась подписчица Анна (орфография автора сохранена).

Многие пользователи интернета сошлись во мнении, что данная ситуация возникла из-за нехватки мест в больницах, и даже похвалили врачей, мастерски и креативно вышедших из затруднительного положения.