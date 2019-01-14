Топ-10 самых героических поступков, совершенных в Мордовии в прошлом году

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2 июля в Мордовии буквально бушевал ураган. Сильный ветер сбивал с ног и валил деревья. Ученики саранской №33 Вячеслав Московкин и Данила Дюдяев находились в юго-западной части Саранска, когда услышали женские крики. Мальчики быстро нашли тех, кто звал на помощь: оказалось, что двух женщин придавило упавшим деревом. Дюдяев остался с ними на месте, а Московкин побежал искать людей, способных помочь. На счастье, рядом оказались рабочие, занимавшиеся разбором завалов, а вскоре на вызов прибыли и сотрудники МЧС. Общили усилями пострадавших удалось освободить и передать в руки медиков.

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13 марта загорелся в Саранске на перекрестке улиц Московская и Республиканская вспыхнул деревянный пустующий дом, в котором уже много лет живут и пьянствуют бездомные. Живущий по соседству Алексей Федяшкин и гостивший у него Никита Христинин, увидев пожар, забежали в загоревшееся здание и вытащили на улицу бездомного мужчину.

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Единственное место в рейтинге, которое заняли профессиональные спасатели. Пожар в общежитии МГУ им. Н.П.Огарева на ул. А.Невского в Саранске 5 апреля был столь сильным, что счет в спасении жизней 80 людей шел на минуты и секунды. Одну из сотрудниц ВУЗа пожарные нашли без сознания с ожогом дыхательных путей, другие были выведены на улицу, либо успели выйти самостоятельно в самом начале пожара.

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17 апреля на реке Сура недалеко от села Сабаево Кочкуровского района перевернулась моторная лодка с четырьмя людьми. На помощь им пришли местные рыбаки Виктор Чемарин и Алексей Нуштайкин. Подплыв ближе, мужчины обнаружили, что почти все пострадавшие едва держались на воде. Рыбаки вытащили людей, оказали им первую помощь, согрели и вызвали скорую медицинскую помощь. Спасенными оказались трое мужчин и десятилетний ребенок, уроженцы Пензенской области.

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Житель села Лямбирь Александр Шадрин – в годы службы был награжден медалями МЧС России «За безупречную службу» трех степеней. А 8 апреля ветерану пожарной охраны вновь пришлось вступить в дело. Ранним утром он заметил, что идет дым из здания, где проживали приезжие работники местного сельхозпредприятия. Не раздумывая, он бросился в горящее помещение и начал будить и выводить спавших людей. Через некоторое время к месту пожара подошел охранник организации и помог Шадрину с эвакуацией. Всего усилями профессионала удалось вывести восемь человек.

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Индивидуальный предприниматель из Краснослободска Алексей Федюшкин не первым прибежал на пожар, случившийся в городе 7 апреля. Местные жители уже собрались, но войти внутрь горевшего дома никто не решался. А между тем, там находился его хозяин. Федюшкин решил самостоятельно спасать человека до прибытия пожарных. Удалось не сразу: мешали сильный дым и повышающаяся температура. Сколько раз заходил в дом, мужчина не помнит. В итоге, он все же нашел и вытащил лежавшего на полу нетрезвого хозяина.

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21 января в поселке Школа тракторных бригадиров Зубово-Полянского района двое мужчин выломали дверь в горевшую квартиру и вынесли оттуда людей, находившихся в бессознательном состоянии. Спасателями оказались сосед по лестничной клетке Николай Пиваев и проживающий поблизости Евгений Степушкин. На такой поступок они решились после того, как очевидцы пожара услышали, как пострадавшие скреблись изнутри, но не могли самостоятельно выйти. Были спасены хозяин горевшей квартиры и его гость.

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В Темниковском районе вышедшая в паводок из берегов Мокша сбила с велосипеда десятилетнего мальчика. Ребенка унесло от берега бурлящим потоком. Поблизости оказался местный житель Фаниз Леонович. Тот бросился в мутную и очень холодную воду спасать школьника. Ухвативший ребенка мужчина зацепился за оказавшееся на пути дерево. На лодке к ним подплыл еще один местный житель Иван Болдаков и доставил на берег, где ожидали другие люди. Они и отвезли промокшего мальчика домой.

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В селе Стрельниково Атюрьевского района 19-летняя девушка спасла 38-летнего мужчину. 9 июня Наталья Равочкина, рискуя жизнью, вытащила из горевшего дома получившего ожоги и находившегося без сознания соседа. При этом сама девушка испытала такой сильный стресс, что не запомнила всего, что она делала.

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Во время тренировки в лесу у села Сивинь в Краснослободском районе 31 июля команде юных биатлонистов пришлось выложить все силы не для того, чтобы улучшить готовность, а чтобы спасти от смерти человека. Примерно полтора километра 12-14 летние дети несли в лагерь местного жителя, у которого случился в лесу инсульт. Оттуда тот был доставлен в больницу.