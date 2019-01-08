В Пензе продолжают бороться со снегом

Губернатор Иван Белозерцев провел совещание в режиме видеоконференции. Главной темой разговора стало благоустройство муниципальных образований. Виктор Кувайцев доложил об уборке завалов в период выходных и праздничных дней.

- Площадь улично-дорожной сети города превышает четыре миллиона квадратных метров. В уборке задействованы силы МУП «Пензадормост»: у предприятия есть 126 единиц спецтехники и необходимый запас пескосоляной смеси и противогололедного материала, - сообщил глава администрации города. - Значительная часть дорог в настоящее время обрабатывается только солью.

Начало года преподнесло коммунальщикам неприятный сюрприз: за первую неделю наступившего 2019-го в городе выпало 33 миллиметра осадков - что составляет 76% от нормы. Особенно «урожайными» были 4 и 5 января - за эти два дня выпало 28 миллиметров снега.

- В эти дни мы сосредоточились на очистке дорог, - уточнил градоначальник. - Каждый день на улицы города выходят 90 единиц специализированной техники. Благодаря этому, сбоев в работе общественного транспорта, учреждений и организаций город не наблюдается.

После интенсивного снегопада с улиц Пензы вывезли почти 300 тысяч кубометров снега, 10% из них планируется ликвидировать на снегоплавильной станции.

- Работа по вывозу идет, снег с улицы Московской и площади Ленина вывозим только на станцию. Это позволило освободить 12 единиц техники и направить их на другие участки, - уточнил Виктор Кувайцев.

Городские дороги приведут в порядок в течение четырех-пяти дней. По ГОСТу на выполнение данных мероприятий предусматривается девять дней с момента окончания снегопада. Как было отмечено, из 750 пешеходных переходов в настоящее время 670 уже очищены.

Площадь скверов, площадей и бульваров составляет порядка 230 тысяч квадратных метров. На их благоустройство ежедневно в среднем выходят 45 специалистов МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» и 12 единиц техники, в период интенсивного снегопада - около 85 человек и 14 единиц техники.

Губернатор отметил, что Пенза самое сложное муниципальное образование с точки зрения благоустройства - здесь расположено большое количество многоквартирных домов, проживает много жителей. Он поручил сосредоточиться на вывозе снега и распорядился для этого привлекать технику сторонних предприятий и организаций.