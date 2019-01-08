В Саранске во второй раз прошел День здоровья

В минувшие выходные в столице Мордовии состоялся общегородской День здоровья. Официальное открытие праздника было назначено на 12 часов, однако пункты проката начали выдавать инвентарь с 9 утра. Глава городского округа Саранск Петр Тултаев задолго до старта пришел в парк Ленинского района и вместе с другими лыжниками-любителями пошел покорять одну из трасс.

- Предпочитаю ходить на лыжах в лесу. Природа помогает сконцентрироваться, подумать. Даже энергии после таких неспешных прогулок становится больше! Да и для здоровья это полезно! Без труда прохожу пять-семь километров, - отметил мэр Саранска.

В это время на центральной площадке парка развернулись спортивные баталии и звонко звучали песни городских артистов. На одной стороне целыми семьями соревновались в «Веселых стартах», водили хороводы с ростовыми куклами, на другой - дети играли в дартс, подростки пытались победить Деда Мороза в армрестлинге, а болельщики подкреплялись горячим чаем и солдатской кашей. После лыжной дистанции к ним присоединился и Петр Тултаев. Продегустировав гречневую кашу и чай, он поблагодарил поваров за столь вкусный обед.

Праздничная спортивная атмосфера царила и в Экопарке на улице Моховой. Здесь была подготовлена разнообразная программа: семьи соревновались между собой в беге на лыжах, перетягивании каната, состоялись соревнования по флорболу. Всем победителям организаторы вручили медали, грамоты и сладкие подарки.

Жители всех микрорайонов на общегородском Дне здоровья могли сполна испытать свои силы в различных видах спорта. На каждой площадке был свой «эксклюзив». Например, на стадионе «Саранск» были проведены соревнования среди конькобежцев, на площади по улице Гожувской каждый мог поучаствовать в ледовых спортивных играх, на площади по улице Коваленко развернулась жаркая борьба среди семейных команд в соревнованиях «Папа, мама, я - спортивная семья». Каждый житель Саранска мог выбрать и посетить ту площадку, программа которой ему пришлась по душе.