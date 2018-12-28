ООО «ТНС энерго Пенза» продлевает акцию «Плати за свет и получай скидки на покупку электротехники»

С августа 2018 года потребители ООО «ТНС энерго Пенза» могут принять участие в акции «Плати за свет и получай скидки на покупку электротехники». Благодаря мероприятию каждый клиент, оплативший электроэнергию на сайте гарантирующего поставщика, получает скидку 30% на электротехнику Philips.

В связи с востребованностью и положительными отзывами пензенцев об акции было принято решение о её продлении до 31 декабря 2019 года.

Напомним, организатором акции выступает Платежный сервис А3 – стратегический партнер Группы компаний «ТНС энерго», осуществляющий техническую реализацию приема платежей за электроэнергию на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза» - penza.tns-e.ru.

Партнерство с Philips – ведущей технологической компанией, нацеленной на улучшение качества жизни людей и предлагающей высококачественную бытовую электротехнику, является продолжением реализуемой совместно с партнерами Группы компаний «ТНС энерго» стратегии создания удобных и привлекательных онлайн сервисов для своих потребителей.

Для получения 30% скидки на технику Philips клиентам «ТНС энерго Пенза» необходимо выполнить в указанный выше период несколько простых действий:

* Оплатить электроэнергию на сайте «ТНС энерго Пенза», при этом сумма платежа должна быть не менее 200 рублей. В случае отсутствия текущей задолженности потребители могут оплатить любую сумму в счет будущего периода. Она будет отображаться на лицевом счете как «Переплата» и зачтется при расчете за следующий месяц.

* При оплате электроэнергии на завершающем шаге ввода данных банковской карты активировать промокод акции – TNSPHILIPS.

* После завершения платежа на указанный потребителем номер телефона придет SMS с уникальным 10-значным кодом, дающим право на получение скидки 30% на технику Philips на странице акции https://www.shop.philips.ru/tns.html. Уникальный 10-значный код может быть использован только 1 раз, при этом количество кодов для получения не ограничено.

* Чтобы приобрести технику Philips со скидкой 30% необходимо на странице акции https://www.shop.philips.ru/tns.html выбрать понравившиеся товары, добавить их в корзину и указать 10-значный уникальный код в поле «Коды скидок».

Более подробно с условиями акции можно ознакомиться на сайте компании по ссылке https://penza.tns-e.ru/population/philips.