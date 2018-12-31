Весточка из зоопарка

Дорогие друзья!

Считанные часы остаются до того момента, когда мы с вами дружно встретим Новый, 2019-й год. В этот раз с моей малой родины всем нам пришел большой и желанный подарок - и главный зимний праздник мы будем отмечать с санками, горками и снеговиками. Ура!

2018 год для нас, обитателей пензенского зоопарка, был насыщенным и интересным. Дедушка Мороз исполнил мое желание и подарил мне возможность наслаждаться любимым снегом даже летом, много новых игрушек и лакомств. Не обиженными остались и мои друзья: у кого-то появился новый дом, а в чьих-то семьях – и пополнение. Все это, я уверен, порадовало и вас, наши дорогие посетители.

Мне хочется пожелать вам, чтобы наступающий год принес и вам исполнение самых заветных желаний, много радости и веселья! Пусть в ваших семьях царит покой и уют!

Увидимся в следующем году!

Медведь Белый и другие обитатели зоопарка.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Зоопарк в праздники работает в обычном режиме, без выходных, с 9.00 до 17.00.

1 января в 14.00 в учреждении состоится детская ёлка «Не хочу быть поросенком». 7 января в 12.00 зоопарк приглашает на театрализованное представление «Как-то звери в Рождество...».