2018-12-31T13:24:29+03:00
Общество

Весточка из зоопарка

В канун Нового года в нашу редакцию пришло одно любопытное письмо. Его автором оказался наш старый знакомый - медведь Белый из пензенского зоопарка. И вот, что было в письме
Поделиться:
Фото: Пресс-служба зоопаркаФото: Пресс-служба зоопарка
Изменить размер текста:

Дорогие друзья!

Считанные часы остаются до того момента, когда мы с вами дружно встретим Новый, 2019-й год. В этот раз с моей малой родины всем нам пришел большой и желанный подарок - и главный зимний праздник мы будем отмечать с санками, горками и снеговиками. Ура!

2018 год для нас, обитателей пензенского зоопарка, был насыщенным и интересным. Дедушка Мороз исполнил мое желание и подарил мне возможность наслаждаться любимым снегом даже летом, много новых игрушек и лакомств. Не обиженными остались и мои друзья: у кого-то появился новый дом, а в чьих-то семьях – и пополнение. Все это, я уверен, порадовало и вас, наши дорогие посетители.

Мне хочется пожелать вам, чтобы наступающий год принес и вам исполнение самых заветных желаний, много радости и веселья! Пусть в ваших семьях царит покой и уют!

Увидимся в следующем году!

Медведь Белый и другие обитатели зоопарка.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Зоопарк в праздники работает в обычном режиме, без выходных, с 9.00 до 17.00.

1 января в 14.00 в учреждении состоится детская ёлка «Не хочу быть поросенком». 7 января в 12.00 зоопарк приглашает на театрализованное представление «Как-то звери в Рождество...».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Они пьют значительно меньше, чем все предыдущие поколения»: чем нынешние 20-летние отличаются от своих родителей
Вадим Радаев, первый проректор Высшей школы экономики, автор исследований об «отцах и детях» в нынешних российских реалиях, в эфире радио «КП» рассказал, что думает о жизни современная молодежь
У него на лбу написано! Веган из Самары набил тату про отказ от мяса на самой заметной части лица
Судя по инстаграмму, где Сергей выкладывает свои фото, он приверженец движения "стрейт едж", пропагандирующего воздержание. Об этом мужчина решил заявить максимально заметно
Новости 24
Новогодняя поздравление депутата Государственной думы РФ Сергея Яковлевича Есякова
Поздравление председателя Законодательного Собрания Пензенской области В.К. Лидина
Новогоднее поздравление главы Республики Мордовия Владимира Волкова
Новогоднее поздравление губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева
Пензенская область получила еще восемь школьных автобусов
Самым украшенным районом Пензы признан Ленинский
Пензенские школьники собрали 935 килограммов батареек
До Нового года пензенские улицы приведут в порядок
Главное управление МЧС Мордовии получило новую технику
В селе Решетино появится Дом культуры
Пензенские фестивали вошли в список лучших российских событий уходящего года
Сдается коммерческая недвижимость в Спутнике
Стало известно праздничное расписание пензенских пригородных поездов
В рамках Года культуры безопасности МЧС Мордовии провело больше 1300 мероприятий
Иван Белозерцев назвал самые значимые события из жизни региона в 2018 году
Пензенцы привезли несколько медалей с турнира по армрестлингу
Проблему нехватки медицинских кадров в Пензенской области планируют решить за три года
Слабослышащих пензенцев научат финансовой грамотности
Петр Тултаев посетил Саранский приют для бездомных животных
Более 450 фельдшеров Пензенской области пройдут обучение в следующем году
На здании пензенского Законодательного Собрания установили подсветку
Сдается коммерческая недвижимость в Спутнике
В новогодние праздники в Пензе перекроют часть улиц и запретят стоянку
Общественный транспорт в новогоднюю ночь в Пензе будет работать до полуночи
Петр Тултаев подвел итоги работы в 2018 году