2018-12-28T14:49:04+03:00
Недвижимость

Вниманию жителей г. Пензы: более 1300 счетчиков электроэнергии выведены из расчета

Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории области - ООО «ТНС энерго Пенза» - информирует о результатах массовой проверки приборов учета, проведенной сетевой организацией
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Фото предоставлено пресс-службой компанииФото предоставлено пресс-службой компании
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По итогам контрольных мероприятий более чем 1300 электрических счетчиков жителей г. Пензы выведены из расчета по причине окончания межповерочного интервала и низкого класса точности, не допускаемого законодательством.

Последствием признания счетчика нерасчетным является начисление платы за электроэнергию в течение первых трех месяцев исходя из среднемесячного потребления, а затем - по нормативу. Показания нерасчетных приборов не могут быть использованы энергосбытовой компанией даже при исправной их передаче клиентами.

- В силу действующего законодательства индивидуальные приборы учета являются собственностью потребителя, и он ответственен за их исправность и соответствие установленным нормам. Клиентам, чьи счетчики были выведены из расчета, мы рекомендуем как можно скорее провести процедуру по их замене, чтобы платить только за фактически потребленную энергию, - посоветовала заместитель начальника Городского отделения ООО «ТНС энерго Пенза» Татьяна Канаева.

Со списком лицевых счетов, по которым приборы учета были выведены из расчета, можно ознакомиться по ссылке.

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