АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает об отмене электронного аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский») на право заключения договоров аренды объектов нежилого фонда, являющихся собственностью ПАО Сбербанк, по лотам №2 и №5, назначенного на 11.01.2019г.:

Лот 2: Часть административного здания, с кадастровый номером 58:12:1801008:773, общей площадью 1393,6 кв.м, расположенного по адресу: Пензенская область, Колышлейский район, пгт. Колышлей, улица Советская, дом 22. В аренду передается часть здания, нежилые помещения общей площадью 707,3 кв.м: расположенные на 1-ом этаже, площадью 60,1 кв.м, номера на поэтажном плане: №6-№6 и №17; расположенные на 2-ом этаже, площадью 177,9 кв.м, номера на поэтажном плане: №6-№10 и №17; расположенные на 3-ем этаже, площадью 469,3 кв.м, номера на поэтажном плане: №1-№22.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 11 (Одиннадцать) месяцев со дня подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 2 –

87 366 рублей 00 копеек (в том числе НДС 20%).

Минимальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 2 – 65 524 рубля 00 копеек (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 65 524 рубля 00 копеек.

Шаг аукциона на повышение – 2 184 рубля 20 копеек.

Шаг аукциона на понижение – 4 368 рублей 40 копеек.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Лот 5: Часть административного здания литера А, с кадастровый номером 58:04:0010431:93, общей площадью 1 320,5 кв.м., расположенного по адресу: Пензенская область, Белинский район, г. Белинский, площадь Комсомольская, д. 12. В аренду передается часть здания, общей площадью 730,5 кв.м., а именно: нежилые помещения, расположенные на 1-ом этаже площадью 74,9 кв. м., номера на поэтажном плане: №10, №22 и №23; нежилые помещения, расположенные на 2-ом этаже, площадью 263,8 кв. м., номера на поэтажном плане: №3, №7, №13, №15 - 21; нежилые помещения, расположенные на 3-ем этаже площадью 391,8 кв. м., номера на поэтажном плане: №1-18.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 11 (Одиннадцать) месяцев со дня подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 5 – 104 688 рублей 00 копеек (в том числе НДС 20%).

Минимальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 5 – 78 516 рублей 00 копеек (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 78 516 рублей 00 копеек.

Шаг аукциона на повышение – 2 617 рублей 20 копеек.

Шаг аукциона на понижение – 5 234 рубля 40 копеек.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.