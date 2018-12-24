2018-12-24T16:29:52+03:00
Общество

Скоро-скоро Новый год: а в безопасности ваш кот?

И не только он: любое торжество - тяжелое испытание для тех, кого мы приручили. И чтобы все прошло гладко, нужно заранее позаботиться об этом
Анна ЧЕРНАЯ
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Важно оградить домашних любимцев от контактов с елкой.Важно оградить домашних любимцев от контактов с елкой.Фото: Алексей ФОКИН
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Со дня на день страна отметит главный зимний праздник. И как любое торжество, Новый год, увы, может иметь и далеко не приятные последствия. Особенно уязвимы в этом плане братья наши меньшие: кругом привлекательный блеск и шуршание мишуры и «дождика», вечерами окрестности сотрясают залпы салютов, а некоторые нерадивые хозяева так и норовят - в честь праздника! - угостить своего любимца вкусностями со своего праздничного стола. Чем опасен Новый год и что делать, если вашему питомцу нужна помощь, нам рассказал Александр Михайлович Галахов, врач ветеринарной клиники пензенского зоопарка.

- Самой главной опасностью зимних праздников являются украшения, - отмечает специалист. - Из-за строения пищеварительной системы животных съеденный ими «дождик» в 80% случаев приводит к непроходимости кишечника, которая внешне имеет симптомы, схожие с отравлением (к примеру, рвоту) и потому может быть обнаружена очень поздно. В большинстве случаев проблема решается только операционным путем. Реабилитация после такой процедуры очень сложная. Гораздо логичнее будет просто не допускать контакта животного с украшениями, - отмечает специалист.

Сделать это легко: если в доме есть кошка или собака, то новогоднюю елку и другие праздничные инсталляции ставьте максимально высоко. Покидая дом, закрывайте дверь в комнату с новогодним деревом, чтобы ваш питомец не смог забраться на него в ваше отсутствие.

Не менее опасна и еда с вашего стола. Безобидная конфетка или шоколадка, предложенная кем-то из гостей вашей собаке, может спровоцировать судороги и даже привести к летальному исходу. Да и несладкая пища далеко не полезна: специи, жир, содержащиеся в запеченном мясе приведут к расстройству желудка и тому, что вашего любимца посадят на лечебную диету. Поэтому никогда не кормите кошку или собаку с праздничного стола.

Третья проблема - пиротехника. Бенгальские огни, петарды и фейерверки - это, бесспорно, красиво и празднично, но и при этом крайне опасно для домашних животных. Громкие звуки и вспышки пугают собак, которых хозяева выводят на прогулки вечером, вызывая у них сильный стресс. Порой доходит до такого, что напуганные животные убегают от людей и теряются. По возможности, старайтесь гулять с вашим питомцем не слишком поздно, и всегда выводите его на поводке.

Если вдруг так получилось, что ваш пес оказался в опасной близости от петарды и получил травму, то осмотрите его.

- Обычно пиротехника оставляет несильные ожоги первой-второй степени, - объясняет Александр Михайлович. - В принципе, их можно обработать самостоятельно в домашних условиях.

Однако, если же вы не уверены в своих силах или подозреваете, что вашему питомцу срочно нужна медицинская помощь, то лучше, не откладывая, показать животное специалисту.

Ветеринарная клиника зоопарка готова принять пациентов ежедневно с 8.00 до 20.00. В экстренных случаях возможен вызов специалистов и в ночное время и на дом. Клиника оснащена необходимым оборудованием и препаратами. Телефоны для справок: 707-444, 8-902-203-74-44

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