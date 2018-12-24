Пензенцы могут позвонить Деду Морозу

Чтобы услышать поздравление Деда Мороза, жителям Пензы и Пензенской области нужно набрать на телефоне номер 8 (902) 3477799. Для абонентов МТС звонок Деду Морозу будет бесплатным, если в тариф включено безлимитное общение с номерами МТС, во всех остальных случаях стоимость будет такой же, как при обычном звонке внутри сети.

Получить поздравления от настоящего Деда Мороза могут и абоненты других операторов. Стоимость звонка при этом равна стоимости исходящего вызова по тарифному плану.