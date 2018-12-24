2018-12-24T13:53:19+03:00
Общество

Пензенцы могут позвонить Деду Морозу

МТС открывает прямую линию связи с Дедом Морозом. Позвонить сказочному деду с 20 декабря 2018 года по 30 января 2019 года могут жители любого региона России
Поделиться:
Фото предоставлено пресс-службой компанииФото предоставлено пресс-службой компании
Изменить размер текста:

Чтобы услышать поздравление Деда Мороза, жителям Пензы и Пензенской области нужно набрать на телефоне номер 8 (902) 3477799. Для абонентов МТС звонок Деду Морозу будет бесплатным, если в тариф включено безлимитное общение с номерами МТС, во всех остальных случаях стоимость будет такой же, как при обычном звонке внутри сети.

Получить поздравления от настоящего Деда Мороза могут и абоненты других операторов. Стоимость звонка при этом равна стоимости исходящего вызова по тарифному плану.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В школы Пензенской области поступили еще три автобуса
Пензенцы смогут выбрать внешний вид памятника матери
Продукция пензенского хлебзавода завоевала медаль на смотре в Москве
Сотрудники Следственного управления Мордовии поздравили с Новым годом ветерана
Сотрудники ООО «ТНС энерго Пенза» награждены руководством региона
Сотрудники пензенского МВД на транспорте провели «Урок безопасности»
Завтра в Пензе откроется предновогодняя ярмарка
Житель Мордовии сядет в тюрьму на девять лет за убийство
Более трех тысяч жителей Пензенской области посетили занятия «Школы материнства»
В Пензе состоялось посвящение в профессию молодых медицинских специалистов
Сдается коммерческая недвижимость в Спутнике
Пензенские Деды Морозы зарабатывают больше, чем Снегурочки
Объем жилищного строительства в Мордовии увеличился почти на 13%
Возле пензенского Дома молодежи появился шестиметровый новогодний шар
В Мокшане гражданин Узбекистана пытался дать взятку полицейскому
Владимир Волков провел прием граждан
В Торбеево при пожаре погиб пенсионер