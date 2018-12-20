2018-12-20T11:40:35+03:00
Общество

В Мордовии завершился первый этап соревнований «Человеческий фактор»

Он прошел без нарушений
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Мордовия Дмитрий Турдаков поблагодарил студентов за участие.Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Мордовия Дмитрий Турдаков поблагодарил студентов за участие.Фото: ГУ МЧС по РМ
Изменить размер текста:

Вчера специалисты психологической службы МЧС России по Республике Мордовия Елена Голикова, Татьяна Кильмяшкина, Ангелина Чалмаева и Денис Казенкин совместно с преподавателями Мордовского педагогического института им. М.Е. Евсевьева Валентиной Буяновой и Мордовского университета им. Н.П. Огарёва Натальей Андроновой провели первый этап Всероссийских соревнований «Человеческий фактор». В нем приняли участие 15 человек.

Приветственным словом соревнования открыл заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Мордовия Дмитрий Турдаков. Он поблагодарил студентов за участие в подобном мероприятии, отметив его важность:

- Очень часто, неожиданно сталкиваясь с необходимостью оказать человеку первую помощь, медицинскую или психологическую, люди теряются. Как следствие - печальный, необратимый результат... Хотя, окажи человеку вовремя необходимую помощь, он был бы жив. В данных вопросах важно постоянное обучение, самообучение и совершенствование. Поэтому, Главное управление МЧС России по Республике Мордовия всегда с готовностью открывает свои двери для вас - студентов психологических специальностей.

Кураторы студентов Валентина Буянова и Наталья Андронова тоже поделились своим мнением о соревнованиях:

- В подобных мероприятиях мы учувствуем уже не первый год. И убеждаемся, что они позволяют студентам - будущим специалистам-психологам актуализировать свои психологические знания, проверить их на практике; очень интересны и полезны подобные соревнования и нам, преподавателям, для личностного и профессионального роста.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
Новости 24
В Пензе состоялось посвящение в профессию молодых медицинских специалистов
Сдается коммерческая недвижимость в Спутнике
Пензенские Деды Морозы зарабатывают больше, чем Снегурочки
Объем жилищного строительства в Мордовии увеличился почти на 13%
Возле пензенского Дома молодежи появился шестиметровый новогодний шар
В Мокшане гражданин Узбекистана пытался дать взятку полицейскому
Владимир Волков провел прием граждан
В Торбеево при пожаре погиб пенсионер
В Заречном мужчина пытался пересечь границу в багажнике автомобиля
Более 213 тысяч жителей Пензенской области прошли диспансеризацию в этом году
Итоги деятельности отделения ФГКУ «Центррегионжилье» по обеспечению жильем военнослужащих в 2018 году
Мост на Северо-восточном шоссе в Саранске откроется в следующем году
Клиническая больница им. Г. А. Захарьина получила новый рентген-аппарат
Пензенских пенсионеров научат финансовой грамотности
5 января в Саранске пройдет общегородской День здоровья
Сотрудники саранской мэрии проверили пункты проката коньков
Пачелмский район станет «Территорией, свободной от курения»
Пензенские выпускники Яндекс.Лицея заняли четвертое место в конкурсе «Премия Алисы»
На Фонтанной площади в Пензе открылся пункт проката коньков
На выходных в Пензе торжественно открылся Домик Деда Мороза
В Ичалковском районе Мордовии при пожаре погиб пенсионер
Мордовия отправила подарки детям из Донбасса
«Лагуна-УОР» одержала две победы в Орле
В Пензе сотрудники транспортной полиции встретились со студентами
В Саранске прошел Совет молодых следователей
В Мордовии при пожаре погибла женщина
В субботу в Пензе откроется Домик Деда Мороза
136 школ Пензенской области организовали трансляцию открытого урока с Президентом РФ