В Мордовии завершился первый этап соревнований «Человеческий фактор»

Вчера специалисты психологической службы МЧС России по Республике Мордовия Елена Голикова, Татьяна Кильмяшкина, Ангелина Чалмаева и Денис Казенкин совместно с преподавателями Мордовского педагогического института им. М.Е. Евсевьева Валентиной Буяновой и Мордовского университета им. Н.П. Огарёва Натальей Андроновой провели первый этап Всероссийских соревнований «Человеческий фактор». В нем приняли участие 15 человек.

Приветственным словом соревнования открыл заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Мордовия Дмитрий Турдаков. Он поблагодарил студентов за участие в подобном мероприятии, отметив его важность:

- Очень часто, неожиданно сталкиваясь с необходимостью оказать человеку первую помощь, медицинскую или психологическую, люди теряются. Как следствие - печальный, необратимый результат... Хотя, окажи человеку вовремя необходимую помощь, он был бы жив. В данных вопросах важно постоянное обучение, самообучение и совершенствование. Поэтому, Главное управление МЧС России по Республике Мордовия всегда с готовностью открывает свои двери для вас - студентов психологических специальностей.

Кураторы студентов Валентина Буянова и Наталья Андронова тоже поделились своим мнением о соревнованиях:

- В подобных мероприятиях мы учувствуем уже не первый год. И убеждаемся, что они позволяют студентам - будущим специалистам-психологам актуализировать свои психологические знания, проверить их на практике; очень интересны и полезны подобные соревнования и нам, преподавателям, для личностного и профессионального роста.