2018-12-19T11:25:50+03:00
Здоровье

ЭКО включено в перечень услуг, финансируемых за счет ОМС

Процедура проводится в двух медицинских организациях Пензенской области
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Процедуру могут провести в клиниках не только нашего региона, но и в других.Процедуру могут провести в клиниках не только нашего региона, но и в других.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) включена в перечень медицинских услуг, которые финансируются за счет средств обязательного медицинского страхования, и являются для пациентов бесплатными.

Ежегодно количество процедур ЭКО увеличивается. В текущем году запланировано проведение 850 процедур, что на 29 процедур больше по сравнению с прошлым годом.

За прошедшие 11 месяцев текущего года по полису ОМС проведено 811 процедур экстракорпорального оплодотворения. На учет по беременности, наступившей после ЭКО (проведенных в 2017-2018 годах), взято 215 женщин в медицинских организациях, осуществляющих деятельность в сфере ОМС. На свет появилось 222 ребенка.

Новшеством этого года в проведении ЭКО стала возможность осуществления по полису ОМС процедуры криоконсервации эмбрионов (глубокая заморозка с помощью криопротектора в жидком азоте при температуре до -196 градусов по Цельсию), с последующим размораживанием и переносом в полость матки. При этом хранение криоконсериврованных эмбрионов за счет средств ОМС не осуществляется.

В этом году процедура криоконсервации эмбрионов по полису ОМС проведена 222 жительницам Пензенской области. Из них воспользовались криоконсевированными эмбрионами для ЭКО 68 женщин.

СПРАВКА «КП»

Для получения квоты на проведение ЭКО необходимо пройти обследование у врача акушера-гинеколога и получить выписку из медицинской карты с показаниями для проведения ЭКО. Далее обратиться с выпиской в региональное министерство здравоохранения, где данные документы изучает комиссия по отбору пациентов для проведения процедуры за счет средств ОМС. После положительного решения комиссии пациентке присваивается индивидуальный номер, информация вносится в электронный лист ожидания. Одновременно женщину информируют о перечне медицинских организаций, в которые она может обратиться для проведения ЭКО.

В этом году на территории Пензенской области процедуру ЭКО проводят две медицинские организации:

- ООО «Медцентр-УЗИ» (г. Пенза, ул. Свердлова, 11);;

- ООО «ИНМЕД» (г. Пенза, ул. Рахманинова, 3к.).

Провести процедуру ЭКО можно и за пределами региона на базе шесть медицинских учреждений:

- ГБУЗ «Самарский областной медицинский центр Династия» (г. Самара, ул. Ташкентская, 159);

- ООО «МЕДЭКО» - Москва (г. Москва, ул. Бауманская, д.21);

- ООО «ЭКО центр» - Москва (г. Москва, ул. Нагорная, д.4А);

- ООО «Академия женского здоровья и репродукции человека» (г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д.195);

- ООО «ЭКО-Содействие» (г. Нижний Новгород, ул. Тимирязева, д.35, П9);

- ООО «Мать и дитя» (г. Рязань, ул. Шереметьевская, 16).

Кроме того, пациентка может выбрать клинику на всей территории России из реестра медицинских организаций, осуществляющих деятельность в системе обязательного медицинского страхования.

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