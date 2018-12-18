2018-12-18T17:14:15+03:00
Общество

Что нужно для объединения участков?

На вопросы пензенцев продолжает отвечать Начальник отдела по Ленинскому и Октябрьскому районам Управления Росреестра по Пензенской области Галина Геннадьевна Ичалова
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ФОТО: Управление Росреестра по Пензенской областиФОТО: Управление Росреестра по Пензенской области
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- Хочу объединить три земельных участка. Что для этого нужно? (Евдокия Кривоносова, р.п. Тамала)

Для объединения любых смежных участков в один необходимо сначала обратиться к кадастровому инженеру с целью проведения межевания объединяемых земельных участков. Кадастровый инженер установит границы образующегося земельного участка и составит межевой план.

После этого необходимо будет подать документы на государственную регистрацию права и постановку на кадастровый учет вновь образованного земельного участка с приложением к заявлению о государственном кадастровом учете и государственной регистрации права межевого плана и правоустанавливающих документов на исходные земельные участки, если права на участки ранее не были зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.

За кадастровый учет плата не взимается. Однако за регистрацию права собственности физического лица необходимо будет уплатить государственную пошлину. Размер этой пошлины зависит от целевого назначения земельного участка. Если земельный участок предназначен для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства необходимо уплатить госпошлину - 350 рублей.

Одновременно с кадастровым учетом и регистрацией права собственности на новый земельный участок будет осуществлено снятие с кадастрового учета и зарегистрировано прекращение права на исходные земельные участки.

После завершения государственной регистрации в подтверждение права собственности на новый земельный участок будет выдана выписка из ЕГРН.

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