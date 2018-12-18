ООО «ТНС энерго Пенза» окажет помощь детям-инвалидам

Руководством энергосбытовой компании было принято решение об оказании содействия в обеспечении учебно-воспитательного процесса ГКОУ «Поимская школа-интернат» в ответ на просьбу директора учреждения Марины Тихоновой. Энергетики помогут в приобретении специализированного оборудования в сенсорную комнату для реабилитации детей-инвалидов: шариков для сухого бассейна, жалюзи, штор, кварцевого разноцветного песка и др.

ООО «ТНС энерго Пенза» и Поимскую школу-интернат связывает многолетнее сотрудничество. Кроме того, в 2017 году учреждение стало одним из лауреатов проекта «Надежный партнер», организуемого гарантирующим поставщиком электроэнергии.

В интернате обучаются и проживают 90 детей. Воспитанники школы под руководством опытных педагогов являются активными участниками областных и всероссийских соревнований, конкурсов, фестивалей, где регулярно занимают призовые места.

- Высокая степень социальной ответственности – это отличительная черта всей группы компаний «ТНС энерго» и каждого нашего сотрудника. Естественно, мы не можем остаться в стороне, когда речь идет о помощи детям. К тому же, мы делом доказываем, что звание «Надежного партнера» - не просто слова, а реальная взаимовыручка, помощь и добрые отношения, - подчеркнул заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ООО «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов.