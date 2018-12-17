2018-12-17T12:32:17+03:00
Общество

Пензенские школьники сконструировали робота-сапера для Росгвардии

Ребята встретились с офицерами вневедомственной охраны и презентовали им свое изобретение
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской областиФото: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области
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Встреча началась с рассказа школьников о причинах, которые подтолкнули их на создание робота. На разработку и программирование модели ушло немало сил и времени.

- Увидев на одном из телеканалов, как работают взрывотехники Росгвардии, мы решили изобрести робота, который будет полезным для сотрудников специального подразделения, - рассказал шестиклассник Клим Пудов. - Мы трудились над ним шесть месяцев. Хотели получить в результате то, что можно будет реально использовать.

ФОТО: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

ФОТО: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Учитель информатики и его юные дарования познакомили офицеров Росгвардии с принципом работы робота-сапера. Модель сконструирована из конструктора LEGO c использованием умных датчиков. Управление устройством осуществляется через компьютер или вручную. Робот оснащен видеокамерой для осмотра подозрительных предметов и гусеницами, которые позволяют перемещаться по труднодоступным местам. Специальные сенсоры и моторы позволяют поднимать предметы и переносить их на необходимые расстояния - с гордостью, демонстрировали работоспособность своего изобретения ребята.

- Робототехника - это хороший симбиоз многих дисциплин. Для ребят важна мотивация, особенно для пятых-шестых классов. Если им будет интересно и дальше этим заниматься, уверен в скором будущем мы увидим их изобретения уже не в качестве прототипов, а полноценных моделей, стоящих на вооружении Росгвардии, - отметил представитель ведомства.

После презентации изобретения, росгвардейцы провели для школьников экскурсию по расположению отряда, показал музей, в котором хранятся обезвреженные экспонаты, остановился более подробно на самых интересных находках, которые встречались за время службы.

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