2018-12-14T15:38:12+03:00
Недвижимость

ООО «ТНС энерго Пенза» спишет пени в канун Нового года

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Фото предоставлено пресс-службой компанииФото предоставлено пресс-службой компании
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Чуть более двух недель остается до конца акции по аннулированию пеней «В Новый год – без долгов и хлопот!», объявленной гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Пензенской области – ООО «ТНС энерго Пенза».

Напомним, акция проводится в период с 15 ноября по 31 декабря 2018 года, а для участия в ней клиентам компании нужно выполнить всего два условия:

* погасить основной долг за электроэнергию, сложившийся на 01 декабря 2018 г.;

* оплатить текущее потребление декабря по показаниям индивидуального прибора учета электроэнергии, снятым до 23 декабря 2018 г.

В результате 1 января 2019 года на лицевом счете должно быть зафиксировано отсутствие задолженности либо переплата.

Из числа потребителей, выполнивших условия акции, будут выбраны 100 победителей, каждому из которых на лицевой счет будет зачислено 500 рублей. Также всем участникам пени будут аннулированы в размере 100 %.

- Мы регулярно проводим мероприятия, призванные поощрить активных потребителей и добросовестных плательщиков. А с помощью данной акции даем возможность всем нашим клиентам начать новый 2019 год не только без долгов и проблем, но и с приятным подарком от нашей компании, - отметила заместитель генерального директора по сбыту энергии ООО «ТНС энерго Пенза» Любовь Котова.

Более подробно с условиями акции можно ознакомиться на официальном сайте энергосбытовой компании.

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