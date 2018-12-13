2018-12-13T15:02:55+03:00
Общество

Пензенские школьники смогут подготовиться к ЕГЭ по математике онлайн

МТС объявляет о запуске на образовательной платформе Smart University курсов по математике для школьников 10-11 классов по подготовке к Единому Государственному Экзамену (ЕГЭ)
Анна ЧЕРНАЯ
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Математика - второй курс, запущенный в рамках проекта Smart University.Математика - второй курс, запущенный в рамках проекта Smart University.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Платформа предлагает персональную программу, которую преподаватели разрабатывают индивидуально для каждого ученика с использованием специального алгоритма, учитывающего уровень знаний, доступное время занятий и балл, который ученик планирует получить на ЕГЭ. Программа разработана экспертами ЕГЭ в сотрудничестве с ведущими специализированными изданиями, которые создают задания для реального ЕГЭ.

Первый урок по математике предоставляется бесплатно. На вводном уроке преподаватель Smart University продиагностирует текущий уровень знаний пользователя, а на основании полученных данных специальная программа сформирует персональный трек обучения и посчитает, сколько занятий нужно для достижения цели.

Программа включает в себя все разделы математики 10-11 класса: алгебру, функции и начала анализа, теорию вероятности, уравнения и неравенства, текстовые задачи, планиметрию, стереометрию. Для тех, кто ставит перед собой цель получить 80-100 баллов за профильный ЕГЭ по математике, предусмотрено изучение всех типов параметрических уравнений и неравенств, а также теория чисел, необходимых для решения задач 18 и 19 из ЕГЭ.

«Запуск подготовки к математике – большой шаг для проекта Smart University. Мы стремимся сделать платформу максимально универсальной, чтобы на ней можно было обучать любым предметам – будь то английский, математика, русский язык или физика. Россия традиционно сильна в области математического образования, и для нас важно помогать старшеклассникам не только планомерно повышать эту планку, но и делать это интереснее и комфортнее, чем в традиционных офлайн-программах, – прокомментировал руководитель Smart University Ярослав Смирнов. – Smart University становится неотъемлемой его частью растущего рынка онлайн-образования, и мы намерены развивать интерактивный формат обучения как наиболее доступный и современный как для подготовки к экзаменам, так и для профессионального и корпоративного обучения».

Стоимость обучения зависит от количества выбранных занятий. При выборе полного пакета, стоимость одного урока составит 448,5 рублей. За обучение в Smart University налогоплательщики могут также получить социальный налоговый вычет. Оплата обучения происходит через личный кабинет ученика на сайте smart-university.ru или в приложении.

Математика - второй курс, запущенный в рамках проекта Smart University. Первым направлением стала подготовка к ЕГЭ по английскому языку. В 2019 году компания намерена внедрить в платформу курсы по подготовке к экзамену по русскому языку.

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