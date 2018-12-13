Зачем Белому нужны игрушки?

В 2012 году в Пензенском зоопарке появился необычный питомец, который сразу завоевал сердца жителей и гостей города. Мы говорим, конечно же, о Белом – полярном медведе с нелегкой судьбой.

Его обнаружили сенью 2011 года в устье Обской губы. По неизвестным причинам детеныш остался без матери, и без помощи человека погиб бы. Но эта история со счастливым концом: после урегулирования формальных вопросов зверя было решено передать в Пензенский зоопарк. Приезд такого необычного питомца вызвал ажиотаж в городе: имя для мишки буквально выбирали «всем миром». Примерно тогда же и заговорили о строительстве нового комфортабельного вольера для гостя с Севера. При поддержке ПАО «НК «Роснефть», которые опекают белых медведей во всех зоопарках страны, в новый дом Белый переехал два года назад, на радость сотрудникам и посетителям. Мишку, безусловно, можно считать главной звездой зоопарка – вне зависимости от погоды, возле его вольера всегда собираются толпы людей, желающих посмотреть на зверя и его новый дом.

Сейчас Белому уже семь лет, и энергия в молодом звере буквально бьет ключом. Благо, в условиях нового вольера ему есть, куда ее тратить – вот тебе, пожалуйста, и бассейн для ныряния и купания, и новый ледогенератор, который обеспечивает мишку снегом даже в жаркие дни, и горка, которую в вольере возвели прошедшей весной. Ну, а чтобы Белый мог развивать свои охотничьи инстинкты, пензенский зоопарк при поддержке ПАО «НК «Роснефть» уже не в первый раз вручает своему подопечному приятные подарки. Все это делается в рамках обогащения среды обитания северного гостя.

Осенью в учреждение поступила первая опытная партия специально разработанных для медведей игрушек, которые позволяют взаимодействовать с ними как на суше, так и в воде. Мячик и буй, изготовленные из крепкого пластика, пришлись по вкусу Белому – причем, в буквальном смысле: хищник тут же попытался разгрызть подарки. Впрочем, это сделать не так-то и легко, ведь игрушки были сделаны специально с учетом особенностей медведей, и могут выдержать и давление (Белый очень любит «подминать» игрушки под себя, ложась на них), и попытки прокусить. Помимо этого, с новым буем медведю очень нравится играть в воде, поскольку в ней игрушка напоминает добычу и постоянно пытается вырваться из крепких лап. Наблюдать за такой импровизированной охотой очень увлекательно!

Пензенский зоопарк развивается с каждым днем, делая жизнь своих питомцев лучше. А это, в свою очередь означает, что и Белый, и другие животные в будущем станут обладателями еще многих приятных подарков и сюрпризов.