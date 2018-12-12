В Пензе высоко оценили вклад гарантирующего поставщика в строительство Спасского кафедрального собора

В понедельник, 10 декабря, в Пензе состоялось заседание Попечительского совета по возрождению Спасского кафедрального собора. Заседание проходило при участии губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и 60 членов совета. ООО «ТНС энерго Пенза» на мероприятии представлял управляющий директор энергосбытовой компании Роман Чернов.

Перед началом заседания собравшиеся посетили строящийся храм для ознакомления с результатами уже произведенных восстановительных работ, внутренней отделки помещений и благоустройства прилегающей к объекту территории.

Также участники заседания подвели итоги работы Попечительского совета за прошедшие 11 месяцев и обсудили дальнейшие шаги с целью завершения строительства объекта в 2019 году.

В завершении заседания митрополитом Пензенским и Нижнеломовским Серафимом были отмечены наиболее активные компании-участники программы возрождения собора. Нагрудным знаком «За благие дела» 3-й степени «За особый вклад в возрождение Пензенской Епархии» награжден заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ООО «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов.

Напомним, закладка первого камня в основание нового Спасского кафедрального собора состоялась в 2010 году. По завершении восстановления собор должен удачно дополнить архитектурный облик центральной части Пензы и стать местом притяжения горожан и туристов.