Валерий Лидин: «Благодаря партийным проектам, в регионе строятся школы, ремонтируются дороги, обустраиваются детские площадки»

Пензенскую делегацию возглавил губернатор Иван Александрович Белозерцев. Председатель Пензенского Законодательного собрания, секретарь регионального отделения партии Валерий Кузьмич Лидин обозначил основные цели встречи:

- Сегодня от партии требуется открытость и доступность, умение вести диалог с избирателями, слышать и слушать людей. Важны реальные, конкретные дела, которые направлены на создание благоприятных условий проживания, развитие экономики, производства. Все это требует масштабной работы.

Федеральные инициативы – это основа для работы в регионе, и потому в 2018 году пензенское отделение партии «Единая Россия» реализовало 14 проектов, направленных на улучшение жизни населения и его поддержку.

- Мы работаем на местах в тесном взаимодействии с исполнительными органами власти, - разъясняет Валерий Кузьмич Лидин. - За каждым проектом закреплен региональный координатор. Совместно с членами общественного совета и представителями РИК мы регулярно выезжаем на места, проводим встречи с населением, с представителями исполнительной власти, с представителями подрядных организаций.

Большая часть проектов партии получили финансирование из бюджетов разных уровней. Расскажем подробнее о самых значимых инициативах.

НОВАЯ ШКОЛА

Проект под непосредственным кураторством Александра Геннадьевича Воронкова был направлен на улучшение ситуации с образовательными учреждениями в регионе. Это подразумевает не только открытие новых школ и детских садов, но и участие сотрудников и учеников учреждений в семинарах, конференциях и олимпиадах и организацию подобных мероприятий в нашем регионе.

На ремонт школ в районах в этом году выделили 160 миллионов рублей.Фото: Пензенское отделение партии "Единая Россия"

- На ремонт школ в районах в этом году выделили 160 миллионов рублей. На данный момент ремонт на многих объектах либо близится к завершению, либо уже закончился. Благодаря этому партийному проекту, мы сумели найти средства на ремонт 16 спортивных залов в 15 районах области, - отмечает Валерий Кузьмич Лидин. – На эти цели потрачено 20 миллионов рублей.

Предварительные результаты проекта впечатляют: за 2018 год в Пензе появился детский сад на улице Зеленодольской, открылась первая IT-школа, пензенский «Кванториум НЭЛ» был признан одним из лучших детских технопарков России, в городе состоялся традиционный педагогический форум, объединивший учителей со всей страны. Всего за 2016- 2017 годы в регионе распахнули свои двери пять новых школ на 2525 мест.

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ

Говоря о школах и детских садах, нельзя забывать о демографии, проблемы которой «ЕР» готова решить с помощью проекта «Крепкая семья». Сотрудничая с Советом отцов, партия пропагандирует семейные ценности, работает с «трудными подростками», воспитывая в них правильные принципы, и, конечно же, помогает сиротам.

- Пензенская область - один из лидеров в стране по решению проблем детей-сирот, - отмечает Валерий Лидин. - Вместе с исполнительной властью и нашими депутатами мы добились того, что у нас не увеличивается число воспитанников в детских домах. Из 3955 сирот - 3825 находятся в замещающих семьях – это 99%. Еще несколько цифр почти 50% многодетных семей получили земельные участки. В 2018 году 250 взрослых сирот получили жилье, а больше 14 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнули в оздоровительных лагерях региона.

В рамках проекта в регионе прошло несколько конкурсов семей, призеры и победители которых были награждены ценными подарками.

ДЕТСКИЙ СПОРТ

Само собой, не стоит забывать и о поддержке юных дарований – в особенности, спортсменов. Пензенская область издавна славится сильными гимнастами, пловцами, прыгунами, и для развития их талантов в регионе ежегодно строятся и ремонтируются ФОКи, стадионы, дворцы спорта, проводятся турниры и состязания как регионального, так и всероссийского уровней.

Ежегодно в регионе торжественно открываются летние и зимние сезоны проекта.Фото: Пензенское отделение партии "Единая Россия"

В понедельник, 3 декабря, во дворце спорта «Рубин» торжественно открылся седьмой зимний сезон игр в рамках проекта. На лед вышли дворовые команды, которые в течение всей зимы будут тренироваться и оттачивать спортивное мастерство. В торжественной церемонии открытия приняли участие победитель сезона 2017-2018 года, команда школы № 60, тренирующаяся в Пензе на дворовой площадке Первомайского района и юношеская команда «Дизель».

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Помнит партия и о тех, кто старше. Данный проект направлен на поддержку инициатив пенсионеров и помощь. В феврале этого года в рамках инициативы была открыта Школа активного долголетия. Проект был реализован на средства гранта Правительства Пензенской области. Для пенсионеров организовали лекции, которые читали психологи, юристы, врачи и инструктор по здоровому образу жизни. Представители старшего поколения в рамках проекта посещали Саранск и Сазанский пещерный монастырь Казанской Алексиево-Сергиевской пустыни. По итогам мероприятий членам Совета ветеранов Федерации профсоюзов Пензенской области вручены свидетельства об окончании Школы активного долголетия.

ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ

- За два последних года финансирование программы превысило пять с половиной миллиардов рублей. С помощью этих денег удалось завершить строительство и отремонтировать 119 объектов здравоохранения, купить 3972 единицы современного медицинского оборудования. От здоровья нашей нации напрямую зависит процветание страны, - отметил Валерий Лидин.

В рамках проекта были организованы выездные приемы в районы, во время которых обследования прошли тысячи жителей региона. Врачи Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в Пензе получили самую высокую медицинскую награду в номинации «За проведение уникальной операции».

В детскую больницу им. Филатова поступили новые УЗИ-аппараты, эндоскопическое оборудование, а также оснащение для кабинетов оториноларинголога и офтальмолога на сумму более 37 миллионов рублей. Всего в детские больницы области оборудование в этом году поступит на сумму более 76 миллионов рублей.

Тысячи детей сумели отдохнуть в детских лагерях Пензенской области во время длинных летних каникулФото: Пензенское отделение партии "Единая Россия"

Один из наиболее успешных направлений в рамках данного проекта является направление « Здоровье детей - здоровое лето», благодаря которому тысячи детей сумели интересно и с пользой отдохнуть в детских лагерях Пензенской области во время длинных летних каникул.

БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ

В рамках проекта «Безопасные дороги» партия стремится улучшить инфраструктуру дорог, которая с каждым годом все больше соответствует современным требованиям безопасности.

Партия стремится улучшить инфраструктуру дорог.Фото: Пензенское отделение партии "Единая Россия"

- В этом году мы получили на развитие проекта почти полтора миллиарда рублей, - подчеркивает Валерий Кузьмич. - Эти средства позволили отремонтировать 127,144 километра качественных и безопасных дорог. До 2025 года на реализацию проекта «Безопасные дороги» будет выделено шесть миллиардов рублей.

В рамках проекта в региональных школах и детских садах открылись интерактивные площадки для изучения правил дорожного движения. Помимо этого, школьников начали обучать навыкам оказания первичной помощи при ДТП.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

За последние несколько лет Пенза сильно изменилась, благодаря открытию новых скверов, благоустройству важных городских объектов. Все это делается в рамках партийного проекта «Городская среда». Перенимая опыт других городов, единороссы стремятся сделать столицу Сурского края яркой и привлекательной для туристов и при этом комфортной для горожан.

В рамках данного проекта повсеместно открываются детские спортивные площадки, позволяющие подрастающего поколению в игровой форме приобщаться к здоровому образу жизни. К примеру, летом такая площадка открылась на базе школы № 56.

- Мы этот проект уже расширили до муниципальных образований нашей Пензенской области. Все делается для детей, чтобы они активно занимались физической культурой и спортом, чтобы они учились хорошо, занимались активно общественной работой, а самое главное - ушли от всех вредных привычек, - отметил тогда Валерий Лидин.

Заняться спортом и активно провести свободное время на таких площадках может любой желающий.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

На сегодня в Пензенской области действуют более двухсот детских и молодежных общественных объединений патриотической направленности, в том числе 76 военно-патриотических клубов, воспитанниками которых являются свыше 17 000 человек. У нас создано региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». Отряд «Поиск-Вездеход» под руководством Ларисы Казаковой признан одним из лучших в России. Пензенцы активно поддерживают каждый год национальное патриотическое движение «Бессмертный полк».

Проект направлен на сохранении исторической памяти и патриотическое воспитание молодежиФото: Пензенское отделение партии "Единая Россия"

Данный проект направлен на сохранении исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи.

ЛОКОМОТИВЫ РОСТА

Сейчас Пензенская область занимает в ПФО пятое место по росту объемов производства. По данным областного минпрома, за семь месяцев текущего года индекс промышленного производства составил 103%. За июль зафиксирован рост данного показателя - 104,1 %. На 6,7% выросла среднемесячная заработная плата работников предприятий. Сегодня она выше средней по экономике региона на 6,3% и составляет 29 884 рубля. На предприятиях, которые заключили с правительством Пензенской области Декларацию о социально-экономическом сотрудничестве, она еще выше - около 35 тысяч рублей.

Цель партии - завершение целого ряда инвестиционных проектов, которые улучшат показатели региона. В частности, речь идет об открытии производства домокомплектов компании «Бетониум» и организаций серийного производства металлообрабатывающих станков на базе «СтанкоМашСтроя».

КСТАТИ

Помимо вышеупомянутых проектов, «Единая Россия» реализует в регионе и еще некоторые.

- Партийные проекты «Российское село», «Народный контроль», «Школа грамотного потребителя» носят социальный характер и направлены на дальнейшее развитие региона и создание комфортных условий для жителей региона, - отмечает Валерий Лидин. – И что особенно важно, все эти проекты реально делают жизнь нашего населения лучше. В последние годы жители региона видят системную работу местного регионального отделения партии «Единая Россия» и депутатов фракции, которые не занимаются популизмом, а делают реальные дела. Так держать!