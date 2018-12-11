2018-12-11T14:30:46+03:00
Общество

ООО «ТНС энерго Пенза» расторгает договорные отношения с энергосбытовой организацией ООО «АльянсАктив»

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Фото предоставлено пресс-службой компанииФото предоставлено пресс-службой компании
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В связи с ненадлежащим исполнением обязательств по оплате поставленного энергоресурса гарантирующий поставщик электроэнергии на территории региона ООО «ТНС энерго Пенза» отказывается от исполнения заключенных с энергосбытовой организацией ООО «АльянсАктив» договоров купли-продажи электрической энергии.

Указанные изменения затронут интересы ООО ПКФ «Термодом» и ООО ПКФ «Энергетик-2001», являющихся потребителями ООО «АльянсАктив».

На основании п. 21 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442, для обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителям необходимо расторгнуть договор с ООО «АльянсАктив» и заключить договор энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии) с гарантирующим поставщиком - ООО «ТНС энерго Пенза» с условием о начале исполнения такого договора с 01.01.2019 г.

Для этого необходимо:

1. Снять и передать показания приборов учета электроэнергии по состоянию на 0:00 часов 01.01.2019 г.

2. Обратиться в ближайший центр обслуживания клиентов ООО «ТНС энерго Пенза» для получения информации о перечне документов, необходимых для заключения договора энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии).

3. После подготовки всех документов, но не позднее 01.03.2019 г. - заключить договор.

Обращаем внимание клиентов, что по истечении 2-х месяцев с даты, установленной для принятия ООО «ТНС энерго Пенза» на обслуживание потребителей, в отношении потребителей – юридических лиц, не заключивших договоры, сетевая компания будет обязана составлять акты о бездоговорном потреблении и вводить полное ограничение режима потребления электрической энергии.

Для оплаты потребленной электроэнергии потребителям будут предоставляться счета только от ООО «ТНС энерго Пенза» со следующими реквизитами:

- Общество с ограниченной ответственностью «ТНС энерго Пенза» (ООО «ТНС энерго Пенза»);

- Юридический адрес: 440039, г. Пенза, ул. Гагарина, д. 11б;

- Почтовый адрес: 440039, г. Пенза, ул. Гагарина, д. 11б;

- Адрес интернет-сайта: penza.tns-e.ru;

- Платежные реквизиты:

ИНН 7702743761 КПП 583501001, р/счет 40702810629170000092 Филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» г. Нижний Новгород, БИК 042202824, кор/счет 30101810200000000824

С целью исключения ошибок перед оплатой необходимо тщательно проверять платежные реквизиты, указанные в счетах.

Консультационную помощь по вопросам, связанным с энергоснабжением, заключением договоров, можно получить в Пензенской межрайонном отделении ООО «ТНС энерго Пенза», а также позвонив в Контактный центр «ТНС энерго» по телефону: 8 (8412) 98-78-48 либо направив интересующий вопрос на электронную почту vopros@penza.tns-e.ru.

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