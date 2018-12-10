В Пензенской области почтили память Марины Плотниковой и Романа Киталина

На прошлой неделе в Пензенской области прошли мероприятия, посвященные Дню героев России. Накануне этой памятной даты руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области Дмитрий Матушкин и руководитель Белинского межрайонного следственного отдела Николай Клечин посетили Тамалинский район, чтобы почтить память его уроженцев Марины Плотниковой и Романа Китанина.

17-летняя Марина Плотникова окончила Зубриловскую среднюю школу и собиралась поступать на бухгалтерские курсы. Летом 1991 года девушка, ее сестры и их подруга купались на реке Хопер. Последняя отошла немного подальше от берега и начала тонуть. Марина, не задумываясь, бросилась спасать девочку. Она сумела оттолкнуть тонувшую к прибрежным кустам, но увидела, ее сестры, желая помочь, тоже бросились в воду и попали в водоворот. Марине удалось спасти девочек, но сама она ушла под воду, обессилев. Девушка была похоронена в родном селе Зубрилово Тамалинского района.Указом Президента Российской Федерации Марине Плотниковой присвоили звание Героя Российской Федерации. Она стала первой женщиной в России, удостоенной этого звания (до нее звание было присвоено только трем летчикам и двум космонавтам) и самым молодым Героем России. В Пензенской области Марина стала первым Героем России.

Роман Китанин 1978 года рождения окончил Тамалинскую среднюю школу №1 с серебряной медалью, а затем с отличием - Саратовский военный институт внутренних войск МВД России. Для прохождения дальнейшей службы Роман был направлен в Северо-Кавказский округ внутренних войск МВД России. 2 июня 2007 года разведывательная группа, которую возглавлял майор Роман Китанин, выполняла оперативно-розыскные мероприятия в районе населенного пункта Солнечное Хасавюртовского района Республики Дагестан. При зачистке лесного массива группа попала в засаду боевиков. Роман Китанин первым принял огонь на себя, тем самым дал возможность остальным военнослужащим занять боевые позиции. Ценой собственной жизни он спас своих подчиненных. На месте боя найдены тела трех убитых боевиков, обнаружены и изъяты несколько автоматов, пистолетов, гранат и самодельных взрывных устройств. Роман похоронен в рабочем поселке Тамала Пензенской области. В 2007 году бойцу присвоено звание Героя Российской Федерации.

Летом 2016 года в Тамале торжественно открыли бюсты Героев России, уроженцев Тамалинского района Пензенской области Романа Китанина и Марины Плотниковой.

Сотрудники следственного управления возложили цветы у бюстов Героев России, затем прошли по Новой аллее Героев к средней Тамалинской школе №1. Работники школы провели для сотрудников управления экскурсию по музею, в котором собраны документы, личные вещи Марины Плотниковой и Романа Китанина. Об их судьбе и подвигах рассказали ученицы школы. В уникальном школьном музее бережно хранятся сведения об уроженцах Тамалинского района - участниках Великой Отечественной Войны, их личные вещи, найденные в ходе поисковых мероприятий, а также участниках военных действий в Афганистане.

После экскурсии кадеты Тамалинской школы исполнили несколько концертных номеров, посвященных Дню Героев России.