2018-12-04T17:00:51+03:00
Звезды

В Пензу съедутся ремесленники со всей России и из-за границы

С 7 по 9 декабря в городе будет проходить международный фестиваль художественных промыслов
Анна ЧЕРНАЯ
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Проведение фестиваля обсудили в ККЗ.Проведение фестиваля обсудили в ККЗ.Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Мероприятие получило название «Пенза - сердце мастерства». Цель проекта – популяризация народных художественных промыслов и ремесел.

Подробнее о фестивале рассказали в ходе пресс-конференции, которая прошла в ККЗ «Пенза» в четверг. Участниками встречи стали и.о. министра культуры и туризма Пензенской области Владимир Карпов, член правления ассоциации «Ремесленная палата Пензенской области» Ирина Кирилина, директор Пензенского государственного краеведческого музея Владимир Зименков и заведующая музеем народного творчества Оксана Серебрякова.

- Нас ждет поистине международный праздник народного творчества, ведь участие в фестивале примут мастера не только со всей России, но и из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Иордании, - отметил Владимир Карпов.

Ожидается приезд 200 мастеров народных художественных промыслов и ремесел, представляющих как традиционные, так и современные направления декоративно-прикладного творчества: резьбу и роспись по дереву, изделия из лозы, бересты, кожи, художественный металл, вышивку, ткачество, кружевоплетение и даже такое экзотичное для нас направление народного искусства как создание сладких сувениров.

- Практически все это посетители смогут не только увидеть, но и приобрести, ведь главным событием фестиваля станет трехдневная выставка-ярмарка. А желающие смогут попробовать себя в народном искусстве в ходе мастер-классов по различным направлениям творчества, проводимых мастерами - участниками ярмарки, - пояснила Ирина Кирилина.

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