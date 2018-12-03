2018-12-03T15:40:17+03:00
Общество

Юные пензенцы познакомились с мамами из городского зоопарка

В учреждении состоялась очередная акция, приуроченная ко Дню матери
Анна ЧЕРНАЯЕкатерина СУЛЬДИНА
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Дети остались в восторге.Дети остались в восторге.Фото: Екатерина СУЛЬДИНА
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Как говорилось в одном известном детском стихотворении, «мамы разные нужны, мамы разные важны». И чтобы каждый имел возможность выразить благодарность тем, кто подарил им жизнь, ежегодно в конце ноября в России празднуется День матери. Многие учреждения культуры в преддверии этой даты организовывают различные акции и мероприятия.

Пензенский зоопарк не стал исключением. В этом году учреждение пригласило всех желающих на познавательную экскурсию «Мамы зоопарка».

- Животные похожи на людей: им, как и нам, присущи страх, радость, участие, - отметили представители зоопарка. – Конечно, знают они и о любви, в том числе и родительской. И именно родительская любовь у животных не имеет границ.

Гостями экскурсии стали пятиклассники из школы № 43. Вместе с представителями зоопарка они прошлись по его территории и подробнее узнали о подопечных учреждения, у которых есть детки. Ребята навестили верблюдов (в частности, Кабирию, которая в апреле этого года родила верблюжонка Тамерлана), осликов, медведей, львов и других кошачьих, которых уже перевели в теплые помещения. Рассказ экскурсовода и знакомство с мамами зоопарка привело детей в восторг.

Подобные тематические экскурсии организовываются учреждением постоянно – пока позволяет погода. К примеру, в начале ноября юные пензенцы смогли познакомиться с животными под «наблюдением» стражей порядка. Представители областного УМВД провели эту совместную акцию, чтобы показать детям, что свободное время можно провести и не за компьютером, а, к примеру, узнавая много нового о фауне.

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