В каком случае нужно менять назначение земельного участка?

- На своем земельном участке, предоставленном для строительства дома, решил построить здание и ремонтировать в нем автомобили. Соседи сказали, что нужно изменить назначение земельного участка. Правда ли это? (Степан Кучеренко, г. Каменка)

Значительное число обладателей земельных участков не обращают внимание на вид разрешенного использования своего земельного участка, полагая, что они, как собственники, могут делать с ним все что хотят.

Однако для всех земельных участков устанавливается вид разрешенного использования, который определяет, каким именно образом можно использовать земельный участок и какие постройки на нем могут быть возведены. К примеру, собственник хочет построить торговый павильон на земле, предоставленной для индивидуального жилищного строительства. По закону этого делать нельзя.

Использование земли не по назначению чревато для правообладателя серьезным административным штрафом, который будет взиматься до тех пор, пока правонарушение не будет устранено.

Узнать назначение своего земельного участка можно из кадастровой выписки о земельном участке.

При покупке недвижимости или желании что-то построить на уже имеющемся участке граждане часто сталкиваются с необходимостью изменения вида разрешенного использования земли в соответствии со своими потребностями.

Как поменять назначение участка?

В первую очередь необходимо знать, что изменение вида земельного участка возможно только на тот, который предусмотрен Правилами землепользования и застройки конкретного муниципального образования, в Вашем случае г. Каменки.

В пределах определенной территориальной зоны устанавливаются допустимые виды разрешенного использования земельных участков, которые подразделяются на основные, условно разрешенные, вспомогательные. Основной и вспомогательный вид могут быть выбраны правообладателем самостоятельно в соответствии с Правилами землепользования и застройки. А вот с использованием условно разрешенного вида не все так просто. Необходимо получить разрешение на изменение от уполномоченного органа муниципального образования. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования рассматривается на публичных слушаниях. Расходы соответственно несет лицо заинтересованное в предоставлении разрешения. По результатам публичных слушаний комиссия готовит рекомендации о предоставлении или отказе в разрешении. Данный отказ может быть оспорен в судебном порядке.

При смене вида разрешенного использования земельного участка может измениться и его кадастровая стоимость, которая является базой для исчисления земельного налога, расчеты платы за аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, сумма выкупной цены, размер государственной пошлины при вступлении в наследство.