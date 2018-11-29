АО «Российский аукционный дом» продает объекты недвижимого имущества ПАО Сбербанк

Открытый аукцион («голландский») по продаже недвижимого имущества ПАО Сбербанк

26 февраля 2019 г. в 14:00 (по мск)

Акционерное общество «Российский аукционный дом» (далее - Организатор торгов), действуя в соответствии с договорами поручения № РАД-243/2017 от 31.03.17г., № РАД-680/2017 от 30.08.17г., № РАД-681/2017 от 30.08.17г. и № РАД-545/2017 от 25.07.17г., сообщает о проведении торгов по продаже недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ПАО Сбербанк (далее - Продавец).

Дата и время проведения торгов: 26 февраля 2019г. в 14 часов 00 минут (время московское).

Место проведения торгов: г. Пенза, ул. Суворова, д.81, 9 этаж, актовый зал.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется с 29 ноября 2018 года по 22 февраля 2019 г., по следующим адресам:

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г. Самаре по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 33, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Центральном офисе по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, литер В, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» г. Краснодаре по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 181, лит. А, 2-й этаж с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г Москве по адресу: г. Москва, пер. Бобров, д. 4, строение 4 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д.20 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, бизнес-центр «Нобель», офис 209 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 22 февраля 2019 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 25 февраля 2019 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 26 февраля 2019 г. 13:30 до 13:55 (мск) по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д.81, 9 этаж, актовый зал.

Подведение итогов торгов состоится 26 февраля 2019 г. по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д.81, 9 этаж, актовый зал.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский аукцион»).

Сведения об объектах недвижимого имущества, выставленных на продажу:

Лот №1:

Нежилое помещение, номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: Этаж № 1, расположенное по адресу: Пензенская область, Колышлейский район, д. Названовка, ул. Пензенская, д.18, площадью 62,0 кв.м, c кадастровым номером 58:12:3101004:227

Начальная цена Объекта – 53 085 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта – 35 390 руб., с учетом НДС 20%.

Сумма задатка – 3 539 руб.

Шаг аукциона на повышение – 1 769 руб. 50 коп.

Шаг аукциона на понижение – 3 539 руб.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Лот №2:

Объект 1: Нежилое здание общей площадью 61,2 кв.м., расположенное по адресу: Пензенская область, Никольский район, с. КАЗАРКА, ул. СОВЕТСКАЯ, дом 41, с кадастровым номером 58:22:0000000:249;

Объект 2: Земельный участок площадью 144 кв.м., расположенный по адресу: Пензенская область, Никольский район, с. КАЗАРКА, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, 41, для размещения нежилого здания операционной кассы вне кассового узда № 4278/06 Никольского отделения № 4278 Сбербанка РФ, кадастровый номер 58:22:0000000:83

Начальная цена Лота №2 – 57 223 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 49 423 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 7 800 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №2 – 38 149 руб., с учетом НДС 18%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 32 950 руб., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 5 200 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 3 814 руб. 90 коп.

Шаг аукциона на повышение – 1 907 руб. 40 коп.

Шаг аукциона на понижение – 3 814 руб. 80 коп.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц.

Лот №3:

Объект 1: Нежилое помещение общей площадью 24,1 кв.м., количество этажей: 1, расположенное по адресу: Пензенская область, Никольский район, с. СЕРМАН, УЛИЦА ЛЕНИНСКАЯ, дом 38, кадастровый номер 58:22:0890103:404;

Объект 2: Земельный участок площадью 50 кв.м., расположенный по адресу: Пензенская область, Никольский район, с. СЕРМАН, УЛИЦА ЛЕНИНСКАЯ, 38, для размещения помещения операционной кассы вне кассового узла № 4278/015 Никольского отделения № 4278 Сбербанка РФ, кадастровый номер 58:22:089103:143

Начальная цена Лота №3 – 17 664 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 15 864 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 1 800 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №3 – 11 777 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 10 577 руб., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 1 200 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 1 177 руб. 70 коп.

Шаг аукциона на повышение – 588 руб. 70 коп.

Шаг аукциона на понижение – 1 177 руб. 40 коп.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного

разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц.

Лот №4:

Нежилое помещение площадью 36,0 кв.м, расположенное по адресу: Пензенская область, Колышлейский район, с. ПЛЕЩЕЕВКА, ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, дом 13, кадастровый номер 58:12:3801001:390

Начальная цена Объекта – 23 797 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта – 17 477 руб., с учетом НДС 20%.

Сумма задатка – 1 747 руб. 70 коп.

Шаг аукциона на повышение – 632 руб.

Шаг аукциона на понижение – 1 264 руб.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на сайте www.auction-house.ru.

По всем вопросам обращайтесь по телефонам: (846) 248-21-43, 248-15-82; harlanova@auction-house.ru, samara@auction-house.ru