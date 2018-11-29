Пензенская область демонстрирует отличные показатели в аграрной отрасли

Агропромышленный комплекс - динамично развивающаяся отрасль Пензенской области. Местные аграрии уже не первый год добиваются высоких результатов, становятся участниками престижных выставок, получают высокие награды за свои заслуги.

Яркий пример успешного предприятия - группа компаний «Дамате», которая, при поддержке регионального правительство и лично губернатора Ивана Белозерцева ввела в этом году в оборот более трех тысяч гектаров ранее неиспользованных земель. При этом общая площадь, используемая компанией, уже приблизилась к 30 тысячам гектаров.

- Ввод земель в оборот - технологически сложный и длительный процесс. Для его реализации в компании создан парк специализированной современной техники, работают специалисты в области растениеводства высочайшего уровня, - сказал генеральный директор ГК «Дамате» Рашид Хайров. - Наличие собственного земельного фонда позволяет компании создавать кормовую базу для обеспечения поголовья индейки качественными кормами.

ПРОИЗВОДСТВО РАСШИРЯЕТСЯ

На прошлой неделе Иван Белозерцев посетил недавно открытую холдингом площадку подращивания индейки в Спасском районе. Ее открытие - часть большого инвестиционного проекта по расширению производственных мощностей до 155 тысяч тонн мяса индейки в год.

В ходе рабочей поездки глава областной исполнительной власти осмотрел строящиеся объекты компании, обсудил с Рашидом Хайровымрезультаты проделанной работы и ближайшие перспективы развития агропроизводства на территории Спасского и других районов Пензенской области, высоко оценил значение данного инвестиционного проекта для АПК региона.

ГК «Дамате» ввела в этом году в оборот более трех тысяч гектаров земель.Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

- Мы видим, что компания в полном объеме выполняет условия соглашения, подписанного с правительством Пензенской области - строят строго по графику, с хорошим качеством, - подчеркнул Иван Белозерцев. - Компания вкладывает в развитие большие средства, расширяет производство, использует самые современные подходы и технологии. Только на данной площадке будет создано свыше 100 рабочих мест. На экономике Спасского района и региона в целом это отразится положительно, и еще больше укрепит сельскохозяйственный кластер Пензенской области.

Особо губернатор отметил важность увеличения внутреннего потребления зерна в регионе. Это позволит пензенским сельхозпроизводителям умножить объемы выращиваемых кормовых культур, имея гарантированный сбыт своей продукции. Это касается сотрудничества растениеводов как с представителями птицеводческой, так и животноводческой отраслей.

Всего в Спасском районе до 2020 года планируется ввести в эксплуатацию шесть новых площадок холдинга - две из них предназначены для подращивания и четыре - для откорма птицы. Это позволит получить к убою почти два миллиона голов в год, что, безусловно, приведет к улучшению показателей Пензенской области не только в ПФО, но и по всей стране в целом.

В настоящее время в птичниках смонтировано новейшее птицеводческое оборудование от ведущего мирового производителя, установлены современные системы вентиляции, автоматические системы поения и кормления птицы.

- Внедрение автоматических систем и компьютерных технологий снижает количество физического труда на производстве и выводит работу специалистов на качественно новый уровень. Профессионализм наших сотрудников постоянно растет, соответственно повышается и заработная плата, - рассказал генеральный директор Рашид Хайров. - Сегодня птичником управляет всего один оператор из специально оборудованной компьютерной комнаты. А круглосуточный мониторинг работы систем жизнеобеспечения птицеводческих площадок осуществляется из ситуационного центра «Дамате», расположенного в Пензе.

Сейчас на объектах холдинга трудится почти три с половиной тысячи человек. Кроме вышеуказанного производственного объекта предприятия ГК «Дамате» работают в Нижнеломовском, Колышлейском, Вадинском и Мокшанском районах Пензенской области.

ЛУЧШИЕ УДОСТАИВАЮТСЯ НАГРАД

В конце прошлой недели в столице Сурского края чествовали выдающихся аграриев. Церемонии состоялись в Губернаторском доме и областном киноконцертном зале «Пенза». Региональных наград были удостоены многие работники сельскохозяйственных предприятий и коллективы-победители областного соревнования.

В киноконцертном зале гостей праздника встречала экспозиция современной сельскохозяйственной техники и выставка детских фоторабот. В ноябре 2018 года в области прошел региональный конкурс «Сельское хозяйство в объективе фотокамер детей». Лучшие работы детей были отмечены ценными подарками и благодарственными письмами губернатора Пензенской области Ивана Александровича Белозерцева.

Ярмарки выходного дня позволяют работникам отрасли реализовывать свою продукцию.

Внимание гостей торжественного мероприятия привлекала и выставка сельскохозяйственной продукции. Пензенские предприятия презентовали местную продукцию – овощную, молочную и мясную,хлебобулочные изделия, мед, продукцию отрасли пчеловодства, безалкогольные напитки. В центре холла киноконцертного зала «Пенза» было расположено хлебобулочное изделие в виде индюка, изготовленное пензенским сельхозпредприятием «Хлеб». Индюк выпечен с использованием местной продукции, представленной пензенскими предприятиями - «Пензенским хлебозаводом №2», «Пензенским хлебозаводом №4» и других.

Сельскохозяйственных товаропроизводителей в торжественной обстановке со сцены поздравили губернатор Иван Белозерцев, председатель Законодательного собрания региона Валерий Лидин и председатель Комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

- Растут объемы производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Хорошие темпы роста наблюдаются в производстве колбасных изделий, сливочного масла, сахара, комбикормов, круп, растительного масла, - отметил глава региона. - Пензенская область полностью обеспечивает себя продуктами питания и поставляет их в разные регионы РФ и другие страны. Это является важнейшим показателем продовольственной безопасности Сурского края.

Губернатор перечислил особые заслуги работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

- Этот год порадовал отличными показателями. Мы занимаем первое место в ПФО по темпам роста сельскохозяйственного производства. Лидируем мы в округе и по уровню оплаты труда работников АПК и перерабатывающей промышленности: средняя заработная плата по отрасли в Пензенской области перешагнула отметку в 29 тысяч. Этот год был непростым для отрасли растениеводства, сказались погодные условия, засушливое лето. Но, благодаря возможностям современных технологий, а также самоотверженному труду наших аграриев, здесь также достигнуты хорошие результаты. По урожайности подсолнечника Пензенский регион занимает первое место в ПФО, по урожайности зерновых - второе, как и по валовому сбору сахарной свеклы.

Одной из ведущих отраслей агропромышленного комплекса в Пензенской области является животноводство - ведь Сурский край лидирует в ПФО по объемам производства мяса и птицы.

ВСЕСТОРОННЯЯ ПОДДЕРЖКА

Само собой, подобных успехов было бы сложно достигнуть без должной поддержки - как социальной, так и технической.

Для развития сельских территорий за этот год в регионе только по одной программе построили три ФАПа, возвели семь километров водопроводных сетей, реконструировали школу в Рамзае и ДК в Тамале. Не забывают и о социальной поддержке семей. В этом году выплаты на строительство и покупку жилья получили 37 супружеских пар.

В понедельник на планерке в областном правительстве губернатор поручил проанализировать потребность в учителях и медиках в пензенских селах и привлечь в районы выгодными условиями труда новых специалистов.

Глава региона напомнил, что во время встречи с министром науки и высшего образования РФ Михаилом Котюковым речь шла об увеличении бюджетных мест в ПГУ для подготовки учителей математики, информатики, физики и иностранных языков.

- Бывая в районах Пензенской области, я понимаю, что не все вникают в образование, в том числе в обеспечение школ педагогами. Нужно понимать, в каких школах они необходимы, и работать над привлечением молодых специалистов. Также проанализировать и потребность в медицинских кадрах, она довольно серьезная, - отметил Иван Александрович. - Нужно работать с будущими специалистами, начиная с третьего курса. Разговаривать с каждым лично, готовить условия на местах. В первую очередь, обеспечить их жильем и заработной платой.

На прошлой неделе в регионе завершился проект минсельхоза «Мобильные бригады». В течение нескольких недель студенты аграрных вузов выезжали в села и встречались с местными жителями. Цель таких визитов - рассказать подробно населению о том, как региональные власти поддерживают жителей села и предпринимателей. Члены бригад и участники информационного проекта рассказывали о грантовой поддержке начинающих фермеров, развития семейных животноводческих ферм, сельскохозяйственной кооперации, а также о региональные программе развития АПК в целом. Все желающие могли узнать не только о том, какие документы необходимы для получения гранта, но и куда их нужно подавать. Работа над проектом продолжится и в следующем году.

ЦЕЛИ НА БУДУЩЕЕ

Говоря о дальнейших целях Пензенской области в агропромышленном комплексе, Иван Белозерцев сообщил о планах по развитию экспорта продукции животноводства и растениеводства, по строительству новых элеваторов и зернохранилищ, по субсидированию предпринимателей, которые будут вводить неиспользуемые земли в сельскохозяйственный оборот.

Одной из лидирующих отраслей в регионе является животноводство.Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

- В следующем году мы должны ввести в оборот еще 36 тысяч гектаров земли, - отметил Иван Александрович. - При этом те позиции, которых мы уже достигли, нужно сохранять. У нас есть возможность показывать хорошие результаты в сельском хозяйстве по всем направлениям. Мы будем и дальше увеличивать плотность бизнеса в сельском хозяйстве, развивать переработку, повышать урожайность, - нацелил глава региона.