2018-11-29T13:23:22+03:00
Общество

Пензенская область демонстрирует отличные показатели в аграрной отрасли

Наш регион лидирует в ПФО сразу в нескольких сферах
Анна ЧЕРНАЯ
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На прошлой неделе в Пензе наградили выдающихся аграриев.На прошлой неделе в Пензе наградили выдающихся аграриев.Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Агропромышленный комплекс - динамично развивающаяся отрасль Пензенской области. Местные аграрии уже не первый год добиваются высоких результатов, становятся участниками престижных выставок, получают высокие награды за свои заслуги.

Яркий пример успешного предприятия - группа компаний «Дамате», которая, при поддержке регионального правительство и лично губернатора Ивана Белозерцева ввела в этом году в оборот более трех тысяч гектаров ранее неиспользованных земель. При этом общая площадь, используемая компанией, уже приблизилась к 30 тысячам гектаров.

- Ввод земель в оборот - технологически сложный и длительный процесс. Для его реализации в компании создан парк специализированной современной техники, работают специалисты в области растениеводства высочайшего уровня, - сказал генеральный директор ГК «Дамате» Рашид Хайров. - Наличие собственного земельного фонда позволяет компании создавать кормовую базу для обеспечения поголовья индейки качественными кормами.

ПРОИЗВОДСТВО РАСШИРЯЕТСЯ

На прошлой неделе Иван Белозерцев посетил недавно открытую холдингом площадку подращивания индейки в Спасском районе. Ее открытие - часть большого инвестиционного проекта по расширению производственных мощностей до 155 тысяч тонн мяса индейки в год.

В ходе рабочей поездки глава областной исполнительной власти осмотрел строящиеся объекты компании, обсудил с Рашидом Хайровымрезультаты проделанной работы и ближайшие перспективы развития агропроизводства на территории Спасского и других районов Пензенской области, высоко оценил значение данного инвестиционного проекта для АПК региона.

ГК «Дамате» ввела в этом году в оборот более трех тысяч гектаров земель. Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

ГК «Дамате» ввела в этом году в оборот более трех тысяч гектаров земель.Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

- Мы видим, что компания в полном объеме выполняет условия соглашения, подписанного с правительством Пензенской области - строят строго по графику, с хорошим качеством, - подчеркнул Иван Белозерцев. - Компания вкладывает в развитие большие средства, расширяет производство, использует самые современные подходы и технологии. Только на данной площадке будет создано свыше 100 рабочих мест. На экономике Спасского района и региона в целом это отразится положительно, и еще больше укрепит сельскохозяйственный кластер Пензенской области.

Особо губернатор отметил важность увеличения внутреннего потребления зерна в регионе. Это позволит пензенским сельхозпроизводителям умножить объемы выращиваемых кормовых культур, имея гарантированный сбыт своей продукции. Это касается сотрудничества растениеводов как с представителями птицеводческой, так и животноводческой отраслей.

Всего в Спасском районе до 2020 года планируется ввести в эксплуатацию шесть новых площадок холдинга - две из них предназначены для подращивания и четыре - для откорма птицы. Это позволит получить к убою почти два миллиона голов в год, что, безусловно, приведет к улучшению показателей Пензенской области не только в ПФО, но и по всей стране в целом.

В настоящее время в птичниках смонтировано новейшее птицеводческое оборудование от ведущего мирового производителя, установлены современные системы вентиляции, автоматические системы поения и кормления птицы.

- Внедрение автоматических систем и компьютерных технологий снижает количество физического труда на производстве и выводит работу специалистов на качественно новый уровень. Профессионализм наших сотрудников постоянно растет, соответственно повышается и заработная плата, - рассказал генеральный директор Рашид Хайров. - Сегодня птичником управляет всего один оператор из специально оборудованной компьютерной комнаты. А круглосуточный мониторинг работы систем жизнеобеспечения птицеводческих площадок осуществляется из ситуационного центра «Дамате», расположенного в Пензе.

Сейчас на объектах холдинга трудится почти три с половиной тысячи человек. Кроме вышеуказанного производственного объекта предприятия ГК «Дамате» работают в Нижнеломовском, Колышлейском, Вадинском и Мокшанском районах Пензенской области.

ЛУЧШИЕ УДОСТАИВАЮТСЯ НАГРАД

В конце прошлой недели в столице Сурского края чествовали выдающихся аграриев. Церемонии состоялись в Губернаторском доме и областном киноконцертном зале «Пенза». Региональных наград были удостоены многие работники сельскохозяйственных предприятий и коллективы-победители областного соревнования.

В киноконцертном зале гостей праздника встречала экспозиция современной сельскохозяйственной техники и выставка детских фоторабот. В ноябре 2018 года в области прошел региональный конкурс «Сельское хозяйство в объективе фотокамер детей». Лучшие работы детей были отмечены ценными подарками и благодарственными письмами губернатора Пензенской области Ивана Александровича Белозерцева.

Ярмарки выходного дня позволяют работникам отрасли реализовывать свою продукцию.

Ярмарки выходного дня позволяют работникам отрасли реализовывать свою продукцию.

Внимание гостей торжественного мероприятия привлекала и выставка сельскохозяйственной продукции. Пензенские предприятия презентовали местную продукцию – овощную, молочную и мясную,хлебобулочные изделия, мед, продукцию отрасли пчеловодства, безалкогольные напитки. В центре холла киноконцертного зала «Пенза» было расположено хлебобулочное изделие в виде индюка, изготовленное пензенским сельхозпредприятием «Хлеб». Индюк выпечен с использованием местной продукции, представленной пензенскими предприятиями - «Пензенским хлебозаводом №2», «Пензенским хлебозаводом №4» и других.

Сельскохозяйственных товаропроизводителей в торжественной обстановке со сцены поздравили губернатор Иван Белозерцев, председатель Законодательного собрания региона Валерий Лидин и председатель Комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

- Растут объемы производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Хорошие темпы роста наблюдаются в производстве колбасных изделий, сливочного масла, сахара, комбикормов, круп, растительного масла, - отметил глава региона. - Пензенская область полностью обеспечивает себя продуктами питания и поставляет их в разные регионы РФ и другие страны. Это является важнейшим показателем продовольственной безопасности Сурского края.

Губернатор перечислил особые заслуги работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

- Этот год порадовал отличными показателями. Мы занимаем первое место в ПФО по темпам роста сельскохозяйственного производства. Лидируем мы в округе и по уровню оплаты труда работников АПК и перерабатывающей промышленности: средняя заработная плата по отрасли в Пензенской области перешагнула отметку в 29 тысяч. Этот год был непростым для отрасли растениеводства, сказались погодные условия, засушливое лето. Но, благодаря возможностям современных технологий, а также самоотверженному труду наших аграриев, здесь также достигнуты хорошие результаты. По урожайности подсолнечника Пензенский регион занимает первое место в ПФО, по урожайности зерновых - второе, как и по валовому сбору сахарной свеклы.

Одной из ведущих отраслей агропромышленного комплекса в Пензенской области является животноводство - ведь Сурский край лидирует в ПФО по объемам производства мяса и птицы.

ВСЕСТОРОННЯЯ ПОДДЕРЖКА

Само собой, подобных успехов было бы сложно достигнуть без должной поддержки - как социальной, так и технической.

Для развития сельских территорий за этот год в регионе только по одной программе построили три ФАПа, возвели семь километров водопроводных сетей, реконструировали школу в Рамзае и ДК в Тамале. Не забывают и о социальной поддержке семей. В этом году выплаты на строительство и покупку жилья получили 37 супружеских пар.

В понедельник на планерке в областном правительстве губернатор поручил проанализировать потребность в учителях и медиках в пензенских селах и привлечь в районы выгодными условиями труда новых специалистов.

Глава региона напомнил, что во время встречи с министром науки и высшего образования РФ Михаилом Котюковым речь шла об увеличении бюджетных мест в ПГУ для подготовки учителей математики, информатики, физики и иностранных языков.

- Бывая в районах Пензенской области, я понимаю, что не все вникают в образование, в том числе в обеспечение школ педагогами. Нужно понимать, в каких школах они необходимы, и работать над привлечением молодых специалистов. Также проанализировать и потребность в медицинских кадрах, она довольно серьезная, - отметил Иван Александрович. - Нужно работать с будущими специалистами, начиная с третьего курса. Разговаривать с каждым лично, готовить условия на местах. В первую очередь, обеспечить их жильем и заработной платой.

На прошлой неделе в регионе завершился проект минсельхоза «Мобильные бригады». В течение нескольких недель студенты аграрных вузов выезжали в села и встречались с местными жителями. Цель таких визитов - рассказать подробно населению о том, как региональные власти поддерживают жителей села и предпринимателей. Члены бригад и участники информационного проекта рассказывали о грантовой поддержке начинающих фермеров, развития семейных животноводческих ферм, сельскохозяйственной кооперации, а также о региональные программе развития АПК в целом. Все желающие могли узнать не только о том, какие документы необходимы для получения гранта, но и куда их нужно подавать. Работа над проектом продолжится и в следующем году.

ЦЕЛИ НА БУДУЩЕЕ

Говоря о дальнейших целях Пензенской области в агропромышленном комплексе, Иван Белозерцев сообщил о планах по развитию экспорта продукции животноводства и растениеводства, по строительству новых элеваторов и зернохранилищ, по субсидированию предпринимателей, которые будут вводить неиспользуемые земли в сельскохозяйственный оборот.

Одной из лидирующих отраслей в регионе является животноводство. Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Одной из лидирующих отраслей в регионе является животноводство.Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

- В следующем году мы должны ввести в оборот еще 36 тысяч гектаров земли, - отметил Иван Александрович. - При этом те позиции, которых мы уже достигли, нужно сохранять. У нас есть возможность показывать хорошие результаты в сельском хозяйстве по всем направлениям. Мы будем и дальше увеличивать плотность бизнеса в сельском хозяйстве, развивать переработку, повышать урожайность, - нацелил глава региона.

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