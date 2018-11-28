2018-11-28T16:24:02+03:00
Недвижимость

ООО «ТНС энерго Пенза» расторгает договор энергоснабжения с ООО «Пензенская управляющая организация»

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В связи с ненадлежащим исполнением обязательств по оплате потребленной электрической энергии с 01 января 2019 г. ООО «ТНС энерго Пенза» в одностороннем порядке отказывается от исполнения договора энергоснабжения с ООО «Пензенская управляющая организация».

Данная мера предусмотрена положениями Жилищного кодекса РФ, согласно которым энергоснабжающая организация вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора ресурсоснабжения при наличии у организации, управляющей многоквартирным домом (МКД), задолженности равной двум или более среднемесячным величинам обязательств по оплате электроэнергии.

Изменения затронут собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах, расположенных в г. Пензе по адресам: улица Кронштадтская, 2; проспект Победы, 77А, 87, 95, проспект Строителей, 35, улица Бородина, 7.

Вследствие расторжения договора энергоснабжения с управляющей организацией жители указанных домов с 01 января 2019 года будут переведены на прямые расчеты и станут получать счета за индивидуальное потребление электроэнергии от ООО «ТНС энерго Пенза»

При этом договор энергоснабжения ООО «Пензенская управляющая организация» с ООО «ТНС энерго Пенза» продолжит действовать в части приобретения коммунального ресурса - электроэнергии, потребляемой при использовании и содержании общего имущества.

По всем интересующим вопросам можно обратиться в Контактный центр ООО «ТНС энерго Пенза» по телефону 98-78-48.

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