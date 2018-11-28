Без кислорода, к сожалению, мы не сможем жить

2017 год был объявлен в России годом экологии. Инициатива прекрасная и, безусловно, полезная, однако какие результаты принесла она? О полученных результатах и проблемах, над которыми еще нужно работать, беседуем с Олегом Александровичем Полумордвиновым - заведующим зоологическим музеем, старшим лаборантом кафедры «Зоология и экология» факультета физико-математических и естественных наук Педагогического института им. В.Г. Белинского Пензенского государственного университета, председателем Пензенского отделения Русского энтомологического общества, ЗИН РАН, членом местного отделения Русского географического общества.

- Здравствуйте, Олег Александрович. Как Вы оцениваете экологическую ситуацию в нашем городе?

- Ситуация тревожная.

- Почему?

- Растительный и животный мир Пензенской области богат и разнообразен. В основном это обусловлено физико-географическим положением территории. Здесь совместно произрастают и обитают представители лесного севера и степного юга, есть виды, тяготеющие именно к лесостепному ландшафту.

Понятное дело, что окружающая нас природа под воздействием развивающегося человечества в той или иной степени, изменяется - зачастую, практически необратимо. К неизбежным изменениям ведут прокладка новой дороги, затопление степной балки под пруд, постройка дома или застройка дачного участка, а также глобальное потепление или парниковый эффект. То, что создается на благо людей, как правило, сокращает или полностью изменяет среду обитания определенного растительного сообщества с живущими там животными. В настоящее время человек все возрастающими темпами производит отходы, которые нужно собирать, перерабатывать, и только небольшой остаток от вредных производств оставлять в специализированных хранилищах. Также необходимо утилизировать продуты жизнедеятельности человека, не секрет, что очистные сооружения уже не справляются с тем, что производит наш полумиллионный город, из-за этого происходят залповые выбросы отходов в реку Суру, что можно периодически наблюдать ниже Пензы. Затем, ТБО - твердые бытовые отходы, - их надо обязательно перерабатывать и утилизировать.

- О завалах мусора в нашем регионе говорят давно, как и об инициативе возведения мусороперерабатывающего комплекса. Как Вы к этому относитесь?

- Его нужно было построить уже давным-давно и чем быстрее, тем лучше! Такой же объект необходим и в Кузнецке. Рассмотрим, например, проблему с пластиком: бутылки. Они же повсюду, а сколько нужно времени для их разложения в природе? Каждой весной в половодье Сура несет множество пустых пластиковых бутылок, а там, где затоны, запруды, плотины, на малых реках - это видно особенно хорошо, скапливается огромное количество этой одноразовой пластиковой тары, ее надо утилизировать, ведь это бомба замедленного действия, сжигать бутылки ни в коем случае нельзя. Заводы по переработке мусора в России бывают двух типов: мусоросжигательные заводы стараются сжечь все, что горит. В таком случае нужны мощные фильтры, чтобы очищать после переработки воздух. Мусороперерабатывающий завод - это предприятие, занимающееся максимально полной переработкой мусора. Конечно, печи на нем тоже есть, но сгорает в них лишь то, что нельзя переработать никаким другим способом. Этот вариант утилизации мусора в Пензе нам наиболее подходит.

- А что с продуктами, которые мы с вами едим?

- С биологической, с химической точки зрения: то, что мы с вами едим, то мы и есть. Правильно? Зайдите в какой-нибудь крупный сетевой магазин, взгляните на мясо, приготовленное по рецепту магазина: оно же все накачано гелем. Представляете, мы гель едим! На срезе такого «приготовленного» мяса прекрасно видны следы от уколов, а в центре куска мы видим непосредственно саму желеобразную консистенцию между волокнами мяса. Это называется жульничество и уголовно должно преследоваться. А нам это безразлично...

В настоящее время в переработке продуктов все больше консервантов, что мы с вами едим - ведь это сплошная химия, я даже не говорю про различные «пищевые добавки» и на каких «маслах» все это готовят. Актуальна проблема пальмового масла, потому что используют низкосортное масло, все стараются удешевить. Раньше в производстве продуктов были строгие ГОСТы, а сейчас лишь ТУ - технические условия, то есть приготовили, а что там дальше будет с человеком, никого по большому счету не волнует. Все это напрямую влияет на наше с Вами здоровье и здоровье детей! А мы потом удивляемся, откуда сейчас так много онкологических заболеваний в России…Такого попустительства по отношению к здоровью Российской нации не должно быть!

- Неправильная сортировка мусора губительна для экологии. Так ли это?

- Да. В Японии мусор сортируют как минимум в двадцать контейнеров: древесину к древесине, пластик к пластику, стекло к стеклу. Вот надо к чему идти.

Правильной утилизации отходов россиянам еще учиться и учиться.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- У нас возможно такое?

- Почему нет, конечно, возможно. По крайней мере так должно быть. Две трети мусора можно и нужно утилизировать! Например, собирать отдельно стекло. Раньше была стекловозвратная тара, а где она сейчас? Банки - пищевой алюминий, собирают, сплющивают и сдают - это дорогостоящие металлы. Пробки от газированной воды собирают отдельно - это пищевой пластик, тоже дорогой. Мы уйдем, Вы молодое поколение будете взрослые, потом вырастут ваши дети. Новому поколению останутся в наследие горы непереработанного мусора.

Возьмем жидкие отходы: шампуни и прочие моющие средства уходят в канализацию в огромных количествах. Знаете, почему в Сурском море вода цветет? Потому что наверху вообще практически нет очистных сооружений. Например, какой-нибудь Сосновоборск или Сурск, у них тоже очистные старые, не справляются, и все отходы идут в Суру. У шампуней и прочих моющих средств есть вещества, которые попадая в воду, способствуют при активном солнце цветению воды. Развитию сине-зеленых водорослей способствует повышение уровня органических загрязнителей, а также нитратов, сульфатов, сульфитов, фосфатов, это и есть остатки моющих средств. Сурскую воду вообще опасно пить.

В настоящее время проблемой номер один в России и в мире, становится питьевая вода. Многие жители нашего города уже давно покупают ее домой, на работу, ведь из крана сейчас течет вся таблица Менделеева. Откроешь холодную воду - она рыжая идет и вонючая, ведь даже трубы не меняются десятилетиями.

- Как влияют неправильно выброшенные опасные отходы (градусники, лампы, батарейки)?

- Все это должно обязательно собираться и сортироваться. По российскому законодательству опасные отходы необходимо утилизировать в специализированные контейнеры и хранилища. Например, люминесцентные и ртутные лампы необходимо собирать отдельно (а не колоть - как мы это часто видим) и увозить на переработку, то же самое должно быть с негодными ртутными градусниками, для них нужны специальные герметичные контейнеры. Это особенно строго на предприятиях нужно соблюдать и в быту, конечно. По утилизации все строго расписано, по крайней мере, на предприятиях. Ив городе для населения тоже должны быть особые площадки, нужен специальный человек - хотя бы тот же дворник, пусть у него будет двойная зарплата, но, чтобы он порядок соблюдал. Как минимум в каждом жилом квартале нужны места для специализированного сбора твердых бытовых отходов (ТБО), а потом их вывоз и переработка. Без этого дальше мы жить никак не сможем! Это основной постулат, это должны понять и власть предержащие, и мы с вами. Наш город - нам здесь жить, нашим детям - внукам, необходимо об этом задумываться уже сейчас, а не перекладывать эту бомбу замедленного действия на наших потомков. А бумага? Сейчас на каждом предприятии возрос многократно бумагооборот, по сравнению с советским временем. Куда потом девается ненужная бумага? Ее необходимо собирать и перерабатывать. В школах был предмет экология, почему его убрали? Экология, охрана природы, понятие Родина - все это должно воспитываться в людях с детства, со школьной скамьи. Помните в у М.А. Булгакова в «Собачьем сердце» профессор Преображенский говорит: «Разруха не в клозетах, а в головах людей»?

- Каковы негативные последствия загрязнения окружающей среды для природы и человека?

- Вы сами видите, что происходит в мире. Та же пластмасса. Участились случаи, когда вскрывают погибших морских животных - китов, дельфинов и других, то у них внутри находят пластиковые бутылки, пластиковые пакеты и прочее, все то, что люди выбрасывают в море.

Батарейки нужно собирать отдельно, потому что их оболочка сгнивает и соли тяжелых металлов сначала попадут в почву, а затем в воду и водоемы. А куда выбрасываем батарейки мы? Хорошо, если в урну… Уже сейчас в мире примерно одна треть пресной воды для питья ни в коем случае не пригодна. У нас на Приволжской возвышенности все еще не так плохо, как, например, в Поволжье в целом. Все проблемы возникают из-за отсутствия должной переработки отходов. Сейчас в той же Японии практически 98% отходов целенаправленно собираются, перерабатываются и утилизируются.

Я считаю, что социальную ответственность в охране природы родного края и в России в целом, нужно воспитывать с детства. Когда мы со студентами находимся на полевой практике, я всегда говорю им, что металлические консервные банки, например, обязательно нужно сначала бросить в костер, для того, чтобы дать им обгореть и только потом их можно зарыть в землю - так они намного быстрее будут ржаветь и разлагаться. Оставшийся после пикника мусор, бумагу, упаковку и прочее нужно или забрать с собой или, в крайнем случае, сжечь и закопать. К большому сожалению, у нас в области сплошь и рядом мы видим, что люди, оставшийся после их «отдыха на природе» мусор, просто бросают… Получается, им наплевать на нашу природу - они, вероятно, думают, что придет какой-то дядя и уберет за ними!?

- Как же привить человеку экологическую культуру?

- Это необходимо делать с детства. От образования многое зависит, поэтому нужно рассказывать об этом в семье, в дошкольных учреждениях, в школе, особенно в начальных классах. Нужно организовывать не просто школьные походы на природу, а проводить неделю-две в палатках, в лесу, степи у воды. Где учитель и биолог смогут не только рассказать, но и наглядно показать детям наши природные богатства, как вести себя на природе и чем конкретно ей можно помочь. Например, в Кузнецком районе много лет существовал отличный школьный экологический лагерь «В гостях у природы», под бессменным руководством замечательного учителя биологии г. Кузнецка Иванова С.В. (гимназия № 1). Дети две недели под руководством опытных учителей и туристов жили на природе в палатках, сами готовили себе еду, занимались спортом, совершали длительные экскурсии по лесам и лугам, изучали растительный и природный мир вместе с приглашенными преподавателями ПГУ. Проводили экологические акции - например, уборка мусора по берегам «Шалкеева пруда» (Шалкеев кордон) и др.

Огорчает, что в ВУЗах полевая практика стремительно сокращается. Что же это будет за будущий учитель, который никогда не видел наших лесов, лугов и рек? Не видел, как выглядят в нашей природе живые растения и животные области! Не встречал утро у туманной реки, не провожал солнце на вечернем закате в лесу у костра… Грустно все это наблюдать. Совершенно очевидно, что в школах предмет экология должна быть обязательным предметом для изучения! И именно молодое поколение должно спросить старшее - почему они до сих пор не организуют сбор и утилизацию отходов? Чего они ждут? Последующие поколения точно не вспомнят их за это добрым словом. Значит, молодежь должна это исправить. Больше никак.

- В лесах и водоемах обитают живые существа, наверное, какие-то виды уже пострадали от загрязнения?

- Сейчас мы пишем второе издание Красной книги Пензенской области. Том «Животные». В 2013 году пензенские ботаники уже выпустили свой том о редких растениях, большинство которых являются индикаторами сохранности нашей окружающей среды. Коллектив зоологов кафедры «Зоология и Экология» ПГУ, авторов очерков постоянно собирает информацию о животном мире Пензенской области, анализирует полученные данные, на основании которых выделяются определенные виды-индикаторы животных, обитающих в наших реках, лесах, степях, лугах и болотах. Я, например, изучаю фауну насекомых и, проанализировав ее, выделяю виды-индикаторы сохранности того или иного биотопа, которые чутко реагируют на изменения, происходящие в природной среде. К сожалению, следует заметить, что численность животного мира в области сокращается. Это не только позвоночные животные - рыбы, птицы, звери. Например, еще недавно мы на полях видели много диких голубей - горлицу обыкновенную - сейчас этот вид стал настолько редким, что его заносят в новое издание Красной книги России. Причины этого не только охота, но и сокращение площадей обрабатываемых сельскохозяйственных полей, применение ядохимикатов, ухудшившиеся условия зимовки птиц в теплых странах.

К сожалению, не все рыбаки ловят честно. все чаще встречаются браконьеры, загрязняющие водоемы региона.Фото: Евгения ГУСЕВА

Кроме того, в последние годы, изучая фауну рыб Пензенской области, я постоянно сталкиваюсь с фактами браконьерства на водоемах: это установка рыболовных сетей, продажу которых, кстати, нужно запретить, «электрики», бьющей током рыб. Не редки случаи загрязнения водоемов. Я, например, столкнулся с тем, что после дождя на некоторых малых реках области часть пойманной на удочку рыбы пахнет дустом. Это говорит о том, что где-то рядом с рекой есть брошенные бесхозные химические препараты, оставшиеся еще с советских времен. Совершенно очевидно, что их необходимо найти и грамотно утилизировать!

Для сохранения редких растений и животных в Пензенской области существует государственный природный заповедник «Приволжская лесостепь», площадью 8,4 тыс. гектаров, что составляет лишь 0,002% от площади области. Пяти его охраняемых участков, к сожалению, недостаточно для сохранения уникальной природы Среднего Поволжья. Кроме того, в области существует восемьдесят пять особо охраняемых природных территорий (ООПТ), общей площадью 53,1 тыс. гектаров, что составляет 1,2% от ее общей площади. Большая часть из них - охраняемые территории регионального значения: 78 памятников природы и 6 государственных зоологических заказников. Но этого явно мало для сохранения нашей природы! Необходима организация новых ООПТ в Пензенской области - их поиск и обследование, к сожалению, мы ботаники и зоологи нередко проводим за свой счет в свои выходные и отпуска. К большому сожалению, следует отметить тот факт, что современные молодые биологи области таким энтузиазмом и тем более за свой счет заниматься не хотят. Грустно все это видеть, время советских энтузиастов-бессребреников проходит, кто нас сменит в будущем на поприще изучения и сохранения природы нашего края?

Все чаще в наших лесах (особенно у дорог) стали попадаться несанкционированные свалки мусора, такого раньше не было! Опять же большие участки лесовпросто безжалостно вырубают, хорошо, если потом здесь сажают деревья… Все это безобразие может увидеть каждый, не выходя из дома, достаточно в Интернете найти спутниковые снимки территории Пензенской области.

- И что же делать? Как можно улучшить ситуацию?

- Думайте, Вы молодые, вашему поколению дальше жить на Пензенской земле. В моих научных планах обследовать всю территорию нашей области, найти различные природные биотопы, изучить произрастающие там растения и обитающих животных. У нас еще много мест, где не ступала нога ботаника, зоолога и географа.

Посмотрите на наш парк культуры и отдыха им. В.Г. Белинского. На новый участок расчищенного широколиственного леса, что раскинулся вдоль тропы здоровья и рядом с телецентром. Осень, опала листва, и что мы видим? Ее сгребают и пакуют в огромные мусорные мешки, которые затем вывозят на свалку… А потом мы удивляемся почему у нас лес сохнет и гибнет!? Откуда же возьмутся питательные вещества в почве под такими деревьями? Ведь листья - это «хлеб насущный» для дождевых червей, обитающих в земле. Последствия этого безграмотного ведения паркового хозяйства уже отчетливо видны в старом парке - усыхают вершины деревьев.

На Западе уже давно для стрижки газонов применяют газонокосилки, которые измельчают (мульчируют) и разбрасывают траву на скошенной площади, это способствует сохранению влаги и увеличению гумусного слоя в почве.

А это - те самые деревья на территории вуза, которые могут засохнуть в ближайшие годы (фото автора)

На территории Педагогического института перенесли забор около вахты и большую часть газонов заасфальтировали, оставив деревьям всего по метру этих газончиков, в следующем году они засохнут, их спилят. Разве можно так? Деревьям предлагают существовать на таких кусочках земли, их хотя бы поливали, что ли, или спилили бы сразу, чтобы они не мучились. А лучше сделали бы им нормальный газон, мы бы и по тропинке прошли к вахте…

Взрослое поколение, увы, не понимает этих простых истин, выходит, молодые люди, живущие на Пензенской земле, обязательно должны изменить ситуацию уже сейчас - не откладывая в «дальний ящик».

- Спасибо вам за содержательное интервью.