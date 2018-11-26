2018-11-26T15:29:16+03:00
Недвижимость

«ТНС энерго Пенза» предлагает клиентам оплату электричества через Интернет

ООО «ТНС энерго Пенза» заботится о своих клиентах и стремится сделать взаимодействие с компанией максимально комфортным и подходящим для каждого. Не является исключением и процесс оплаты электричества
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Фото предоставлено пресс-службой компанииФото предоставлено пресс-службой компании
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Совершение платежей с помощью Интернета на сегодняшний день является наиболее удобным способом, поскольку позволяет сэкономить силы, время и деньги плательщика – оплата производится с помощью банковской карты и без комиссии:

* на сайте компании без регистрации;

* в «Личном кабинете» на сайте компании;

* с помощью мобильного приложения «ТНС энерго» (для OS Android).

Каждый из вышеперечисленных сервисов также позволяет легко и быстро передать показания индивидуального прибора учета электроэнергии.

Помимо оплаты ЖКУ, при помощи платежного сервиса А3 на сайте ООО «ТНС энерго Пенза» можно также проверить и оплатить штрафы ГИБДД, налоговые начисления, пополнить баланс мобильного телефона, оплатить ТВ и Интернет. Таким образом, осуществить практически все свои ежемесячные платежи.

Клиенты компании, которым по каким-либо причинам не подошел ни один из дистанционных способов, всегда могут внести плату за потребленное электричество в кассах Центров обслуживания клиентов и районных служб сбыта, расположенных по всей территории Пензенской области.

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