«ТНС энерго Пенза» предлагает клиентам оплату электричества через Интернет

Совершение платежей с помощью Интернета на сегодняшний день является наиболее удобным способом, поскольку позволяет сэкономить силы, время и деньги плательщика – оплата производится с помощью банковской карты и без комиссии:

* на сайте компании без регистрации;

* в «Личном кабинете» на сайте компании;

* с помощью мобильного приложения «ТНС энерго» (для OS Android).

Каждый из вышеперечисленных сервисов также позволяет легко и быстро передать показания индивидуального прибора учета электроэнергии.

Помимо оплаты ЖКУ, при помощи платежного сервиса А3 на сайте ООО «ТНС энерго Пенза» можно также проверить и оплатить штрафы ГИБДД, налоговые начисления, пополнить баланс мобильного телефона, оплатить ТВ и Интернет. Таким образом, осуществить практически все свои ежемесячные платежи.

Клиенты компании, которым по каким-либо причинам не подошел ни один из дистанционных способов, всегда могут внести плату за потребленное электричество в кассах Центров обслуживания клиентов и районных служб сбыта, расположенных по всей территории Пензенской области.