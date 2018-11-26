2018-11-26T10:23:41+03:00
Спорт

В Пензе состоялся второй семейный праздник спорта и дзюдо «Judo family»

Соревнования прошли вчера во дворце единоборств «Воейков»
Кира ВОЛКОВА
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Фото: Сергей АринушкинФото: Сергей Аринушкин
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В эстафетах с элементами дзюдо за звание самой спортивной семьи боролись 16 команд из Пензы и Чемодановки, состоящие из трех человек: двое взрослых (папа и мама) и ребенка, который увлекается «президентским» видом спорта. Лидеры выявлялись по круговой и олимпийской системам, где умение работать в команде, а также сила, ловкость, гибкость и координация движений каждого из участников приносили очки в копилку. Семьи поддерживали болельщики, а судьи компетентно оценивали каждое выступление.

- Подобные семейные праздники способствуют вовлечению родителей в жизнь детей, приучают каждого ребенка с малых лет к здоровому образу жизни. Отрадно было видеть озорных, задорных взрослых, которые забыли, что такое возраст, солидность и получали удовольствие от участия в соревнованиях, - сказала депутат Законодательного Собрания Пензенской области Яна Куприна.

Парламентарий отметила высокий организационный уровень праздника и от имени председателя Законодательного Собрания Валерия Лидина пожелала семьям здоровья, счастья и благополучия.

- Семейный праздник спорта и дзюдо показал, что быть здоровым и активным модно в современном обществе. Мы выступаем за укрепление семейных ценностей и традиций, счастливые и здоровые семьи, - подчеркнул президент Федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов на церемонии награждения.

По итогам выступлений первое место заняла семья Тактаровых, а серебряным призером стала команда Власовых. Третью ступень пьедестала почета поделили семьи Ждановых и Мрастевых. Победителям турнира вручены медали, а всем участникам – грамоты и памятные подарки.

Турнир совпал с празднованием Дня матери, поэтому всем мамам вручили букеты цветов, адресовали душевные и теплые слова от мужчин в знак признательности за рождение и воспитание детей, активную жизненную позицию и общественную деятельность.

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