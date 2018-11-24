История в фотографиях

На ней, совсем крошечной, почти 3х4, написал своему сыну командир 26-го танкового полка Сталинградского фронта майор Николай Дорошкевич. Его танкисты после 50-километрового рейда по фашистским тылам на рассвете 22 ноября 1942 года атаковали и освободили сильно укрепленный хутор Советский и станцию Кривомузгинская. На следующий день здесь и замкнулось кольцо окружения.

Жена Н. А. Дорошкевича А.С. Попова и сын Лева

Фото датировано 20.12.42. А через 17 дней назначенный комбригом гвардии подполковник Дорошкевич будет смертельно ранен. После его гибели товарищи привезли Леве бинокль отца и шпагу захваченного им под Сталинградом фашистского генерала.

Внук Н.А. Дорошкевича Александр с военным трофеем деда и Лев Николаевич Дорошкевич.

Посмертно Дорошкевича наградили орденом Ленина. Несмотря на представление на звание Героя Советского Союза. Спустя годы, в Пензе, в квартире его сына Льва Николаевича, доцента политехнического института, довелось подержать в руках эту шпагу. Изящная штука. Нашли, с чем прийти воевать в Россию.

Еще один выпускник Ульяновского танкового - губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Наверное, это судьба. В июне 1941 года на фронт капитан Дорошкевич отправлялся в составе своего 3-го батальона из Ульяновского танкового училища. Знаю сегодня и еще одного выпускника Ульяновского танкового – губернатора Пензенской области полковника Ивана Белозерцева (на снимке). И подумалось сегодня 23 ноября, а не вернуться ли и «Комсомолке», и однополчанину земляка-танкиста к затерявшемуся представлению Дорошкевича к званию Героя?

Высшая награда от этого только выиграет.