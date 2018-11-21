2018-11-21T12:12:36+03:00
Происшествия

Из-за ночного пожара в Саранске эвакуировали общежитие колледжа

Причина возгорания пока устанавливается
Анна ЧЕРНАЯ
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Здание общежития, в котором произошел пожарЗдание общежития, в котором произошел пожарФото: ГУ МЧС по РМ
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Сегодня ночью произошел пожар в пятиэтажном здании общежития Саранского электромеханического колледжа, внутри которого находились более 200 человек – сотрудники учреждения и его учащиеся.

Дым обнаружили вахтер и воспитатель. Они же вызвали полицию и начали эвакуацию.

- В тот момент я находился на четвертом этаже, - отмечает студент Артем Пронин. - Проснулся от звука пожарной сигнализации. Пахло дымом. Мы с друзьями обошли соседние комнаты, затем собрали вещи, быстро надели куртки и спустились на первый этаж, где нас проводили через запасной выход.

Муж воспитателя Ларисы Яфаровой 30 лет отслужил в пожарной охране. Его опыт, которым он делился с супругой, помог организовать эвакуацию на высоком уровне.

- Больше всего я боялась, что кто-нибудь выпрыгнет из окна, но обошлось без этого, - рассказывает Лариса Яфарова. - Помогли проведенные в сентябре и октябре учебные эвакуации, студенты оказались подготовленными к таким ситуациям.

Прибывшие на место подразделения пожарно-спасательной службы продолжили проведение эвакуации и приступили к тушению. Как выяснили огнеборцы, пожар начался в комнате, где хранились постельные принадлежности. Возгорание удалось потушить до того, как пламя распространилось дальше.

Студенты и представители администрации Саранского электромеханического колледжа выражают благодарность сотрудникам другого учебного заведения - Саранского кооперативного института, чье общежитие находится напротив. Туда эвакуированных пустили на время, пока пожарные проводили тушение и проветривание помещений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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