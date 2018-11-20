Пензенских мастериц призывают поучаствовать в акции «28 петелек для жизни»

Ежегодно 17 ноября по всему миру отмечается День недоношенных детей. Цель акции - привлечь внимание общественности к проблеме преждевременных родов.

В рамках этой даты пензенские врачи-неонатологи предлагают мастерицам со всего региона принять участие в благотворительной акции «28 петелек для жизни» и связать для недоношенных малюток шапочки, носочки и пледики. Название акции неслучайно: вязальщицы знают, что для начала вязания носочка на ножку младенца, родившегося раньше срока, нужно набрать 28 петель. Кроме того, такое же название носит и Всемирная волонтерская организация, в которую входят неравнодушные женщины, своими руками изготавливающие одежду для недоношенных младенцев.

- Нам бы хотелось, чтобы и пензенцы внесли свой вклад, связав что-нибудь для крох из перинатального центра, - отметила главный неонатолог Пензенской области Людмила Филимонова. - Важно, чтобы вещи были связаны только из натуральной шерсти. При трении шерстяных волокон о ножку ребенка происходит естественный массаж рефлекторных зон стоп, согревающий и тонизирующий.

Желающих принять участие в акции просят вязать изделия с определенными характеристиками. Носочки должны быть со свободной резинкой высотой в четыре-пять сантиметров и, желательно, пяточкой. Обхват манжетки – пять-шесть сантиметров. Шапочки нужны окружностью от 25 до 35 сантиметров, высотой в девять-двенадцать, без завязочек и со слабой резинкой. Швы и у носочков, и у шапочек нужно делать наружу. Также принимаются пледики следующих размеров: 38 на 38, 46 на 50, 50 на 56 и 56 на 72 сантиметров. Недопустимо использование пряжи с ворсом и пухом.

- Еще таким малышкам нужны вязаные осьминожки, «общение» с которыми, очень благотворно влияет на их самочувствие, - уточняет врач. – Объяснение простое. Благодаря вязаной игрушке дети успокаиваются и хватают ручками не трубки аппаратов, которые необходимы для поддержания жизненных процессов, а щупальца осьминога, которые напоминают им пуповину. Кроме того, за счет хватания за вязаные щупальца у детишек формируется хватательный рефлекс, что тоже очень важно для их развития».

После того, как изделие связано, его нужно постирать детским мылом или детским порошком. Обязательно отдельно от вещей взрослых. Выстиранное и высушенное изделие нужно упаковать в файл или целлофановый пакет. Туда же необходимо вложить бирку с описанием состава пряжи и размера изделия. Желательно написать имя, фамилию и контактный телефон.

Акция «28 петелек для жизни» продлится до 28 декабря. Связанные изделия можно привозить в перинатальный центр.