2018-11-20T10:37:42+03:00
Недвижимость

ООО «ТНС энерго Пенза» совместно со службой судебных приставов провело рейд по должникам

Сотрудники ООО «ТНС энерго Пенза» совместно с судебными приставами-исполнителями провели рейд по домам, расположенным в Ленинском районе г. Пензы
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Фото предоставлено ООО «ТНС энерго Пенза»Фото предоставлено ООО «ТНС энерго Пенза»
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Помимо прочих, в список для посещения попали бывшие общежития по ул. Бекешской, где наряду с добросовестными потребителями проживает большое число злостных неплательщиков. Суммы задолженности указанных лиц варьируются от 2000 до нескольких десятков тысяч рублей. Но даже несмотря на решение суда о взыскании задолженности, они не предпринимают никаких действий по ее погашению.

Нежелание добровольно исполнять решение суда для таких должников оборачивается крайне негативными последствиями. Судебные приставы накладывают арест на их имущество, блокируют банковские счета, а также вступает в силу запрет на выезд неплательщиков за пределы страны.

Подобные действия являются вынужденной мерой, обусловленной размером задолженности жителей Пензенской области за потребленную электроэнергию - на 01 ноября 2018 г. она составила 336,9 млн рублей.

В настоящее время на исполнении в региональном Управлении Федеральной службы судебных приставов находится порядка 600 исполнительных производств о взыскании только с жителей города Пензы долга за потребленную электроэнергию на общую сумму более 9 млн руб.

ООО «ТНС энерго Пенза» призывает всех потребителей вовремя платить за электроэнергию во избежание накопления задолженности и наступления отрицательных последствий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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