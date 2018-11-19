АО «Российский аукционный дом» сообщает

Акционерное общество «Российский аукционный дом», согласно Приказа № 809-п от 19.11.2018г., сообщает об отмене аукционов:

1. Аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский») по продаже недвижимого имущества, принадлежащего ПАО Сбербанк по лоту №1, назначенного на 12.12.2018г.:

Лот №1:

Объект 1: Административное здание литера А, общей площадью 1 320,5 кв.м., расположенное по адресу: Пензенская область, Белинский район, г. Белинский, площадь Комсомольская, д. 12, с кадастровым номером 58:04:0010431:93;

Объект 2: Гараж литера Г, площадью 41,3 кв.м., расположенный по адресу: Пензенская область, Белинский район, г. Белинский, площадь Комсомольская, д. 12, с кадастровым номером 58:04:0010431:253;

Объект 3: Гараж литера Г1, площадью 17,9 кв.м., расположенный по адресу: Пензенская область, Белинский район, г. Белинский, площадь Комсомольская, д. 12, с кадастровым номером 58:04:0010431:95;

Объект 4: Земельный участок, расположенный по адресу: Пензенская область, Белинский район, г. Белинский, площадь Комсомольская, 12, площадью 1 230 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для эксплуатации здания Сбербанка, кадастровый номер 58:04:0010431:40

Начальная цена Лота №1 – 6 006 000 руб., с учетом НДС 18%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 5 676 000 руб., включая НДС 18%.

Начальная цена Объекта 2 – 108 000 руб., включая НДС 18%.

Начальная цена Объекта 3 – 48 000 руб., включая НДС 18%.

Начальная цена Объекта 4 – 174 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена лота №1 – 4 004 000 руб., с учетом НДС 18%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 3 784 000 руб., включая НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 2 – 72 000 руб., включая НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 3 – 32 000 руб., включая НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 4 – 116 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 400 400 руб.

Шаг аукциона на повышение – 200 200 руб.

Шаг аукциона на понижение – 400 400 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

1. Действующих договоров аренды, не подлежащих государственной регистрации:

- 24,8 кв.м, договор №1 от 18.03.2016г., заключенный с ООО «Сбербанк-Сервис», арендная плата 6642,93 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18%, срок действия - с 01.01.2016г. до 01.12.2016г. с автоматической пролонгацией на тот же срок;

- 41,3 кв.м (гараж), договор №16/16 от 23.12.2016г., заключенный с Косенковым Сергеем Викторовичем (гараж), арендная плата 2 891 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18%, срок действия - с 23.12.2016г. до 23.11.2017г. с автоматической пролонгацией на тот же срок;

- 13,1 кв. м. (2 этаж), договор №К/2018 от 16.03.2018г., заключенный с ИП Кочетков А.В., арендная плата 2096,00 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18%, срок действия – с 16.03.2018г. до 16.02.2019г. с автоматической пролонгацией на тот же срок;

- 15,5 кв. м. (2 этаж), договор №М/2018 от 16.03.2018г., заключенный с ИП Митронькин А.В., арендная плата 2480,00 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18%, срок действия - с 16.03.2018г. до 16.02.2019г. с автоматической пролонгацией на тот же срок;

2. Обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем (единственным участником) аукциона договора аренды нежилых помещений, общей площадью не более 219 кв. м на 1 этаже Объекта 1 для размещения дополнительного офиса Пензенского отделения № 8624/0194 ПАО Сбербанк. Арендная ставка составляет 25% от стоимости 1 кв.м. реализуемого Объекта 1, но не более рыночной оценки арендной ставки, срок аренды – 10 (десять) лет.

2. Аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский») по продаже недвижимого имущества, принадлежащего ПАО Сбербанк по лоту №3, назначенного на 24.12.2018г.:

Лот №3:

Объект 1: Административное здание, площадью 1393,6 кв.м., расположенное по адресу: Пензенская область, Колышлейский район, пгт. Колышлей, улица Советская, дом 22, с кадастровый номером 58:12:1801008:773;

Объект 2: Котельная, площадью 38,6 кв м, расположенная по адресу: Пензенская область, Колышлейский район, пгт. Колышлей, улица Советская, дом 22А, с кадастровый номером 58:12:1801007:678;

Объект 3: Земельный участок, площадью 1 869 кв.м., расположенный по адресу: Пензенская область, Колышлейский район, пгт. Колышлей, улица Советская, дом 22, категория земель: земли поселений, вид разрешенного использования: для банковских целей, кадастровый номер 58:12:1801007:312

Начальная цена Лота №3 – 7 530 000 руб., с учетом НДС 18%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 7 134 000 руб., включая НДС 18%.

Начальная цена Объекта 2 – 78 000 руб., включая НДС 18%.

Начальная цена Объекта 3 – 318 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №3 – 5 020 000 руб., с учетом НДС 18%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 4 756 000 руб., включая НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 2 – 52 000 руб., включая НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 3 – 212 000 руб., НДС не облагается

Сумма задатка – 502 000 руб.

Шаг аукциона на повышение – 251 000 руб.

Шаг аукциона на понижение – 502 000 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

1. Действующих договоров аренды, не подлежащих государственной регистрации:

- 162,25 кв.м, договор №2 от 31.12.2015г. заключенный с Государственным казенным учреждением «Государственное юридическое бюро пензенской области», арендная плата 24 824,25 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18%, срок действия - с 31.12.2015г. до 31.11.2016г. с автоматической пролонгацией на тот же срок;

- 12,8 кв.м (ком.№22), договор №7/2017 от 23.11.2017г. заключенный с Пензенским областным отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», арендная плата 3 110 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18%, срок действия - с 01.12.2017г. до 31.10.2018г. с автоматической пролонгацией на тот же срок;

2. Обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем (единственным участником) аукциона договора аренды нежилых помещений сроком на 10 лет, общей

площадью не более 197 кв. м на 1 этаже Объекта 1 для размещения дополнительного офиса № 8624/0131 по адресу: Пензенская область, Колышлейский район, пгт. Колышлей, улица Советская, дом 22 и дом 22А. Арендная ставка составляет 25% от стоимости 1 кв.м реализуемого Объекта 1, но не более рыночной оценки арендной ставки.

3. Аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский») по продаже недвижимого имущества, принадлежащего ПАО Сбербанк по лоту №1, назначенного на 16.01.2019г.:

Лот №1:

Объект 1: Нежилое здание, назначение: нежилое здание, количество этажей, в том числе подземных этажей: 3, в том числе подземных 1, площадь 1228,5 кв.м, расположенное по адресу: Российская Федерация, Пензенская обл., Городищенский р-н, г. Городище, ул. Московская, стр. 76, с кадастровый номером 58:07:0180336:227;

Объект 2: Нежилое здание, назначение: нежилое, площадь 65 кв. м., этаж: 1, расположенное по адресу: Российская Федерация, Пензенская область, Городищенский район, г. Городище, ул. Московская, строен. 76, бокс 1, с кадастровым номером 58:07:0180336:223;

Объект 3: земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для общественно-деловых целей, площадью 1745 кв.м., расположенный по адресу: Пензенская область, Городищенский район, г. Городище, ул. Московская, 76, кадастровый номер 58:07:0180336:226

Начальная цена Лота №1 – 6 842 238 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 6 475 729 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 174 509 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 3 – 192 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №1 – 4 561 492 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 4 317 153 руб., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 116 339 руб., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 3 – 128 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 456 149 руб. 20 коп.

Шаг аукциона на повышение – 228 047 руб. 60 коп.

Шаг аукциона на понижение – 456 149 руб. 20 коп.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

1. Действующих договоров аренды, не подлежащих государственной регистрации:

- 218,15 кв.м, краткосрочный договор №27322 от 10.04.2017г. заключенный с Государственным казенным учреждением «Государственное юридическое бюро Пензенской области», арендная плата 28 577,65 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18%, срок действия - с 01.01.2017г. до 30.06.2017г. с автоматической пролонгацией на тот же срок;

- 7,3 кв.м, краткосрочный договор №1 от 18.03.2016г. заключенный с ООО «Сбербанк-Сервис», арендная плата 2 842,62 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18%, срок действия - с 01.01.2016г. до 01.12.2016г. с автоматической пролонгацией на тот же срок;

2. Обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем (единственным участником) аукциона договора аренды нежилых помещений сроком на 10 лет, общей площадью не более 211 кв. м на 1 этаже Объекта 1 для размещения дополнительного офиса № 8624/0392. Арендная ставка составляет 25% от стоимости 1 кв.м. реализуемого Объекта 1, но не более рыночной оценки арендной ставки. Ставка арендной платы рассматривается как включающая в себя

НДС по ставке в соответствии с налоговым законодательством, действующим на момент исчисления налога. В случае изменения налогового законодательства, в части увеличения ставки НДС, ставка аренды, изменению в сторону увеличения не подлежит.

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Открытый аукцион («голландский») по продаже недвижимого имущества ПАО Сбербанк

20 декабря 2018 г. в 13:00 (по мск)

Акционерное общество «Российский аукционный дом» (далее - Организатор торгов), действуя в соответствии с договорами поручения № РАД-507/2017 от 07.07.17г., № РАД-449/2017 от 08.06.17г. и № РАД-651/2017 от 24.08.17г., сообщает о проведении торгов по продаже недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ПАО Сбербанк (далее - Продавец).

Дата и время проведения торгов: 20 декабря 2018г. в 13 часов 00 минут (время московское).

Место проведения торгов: г. Пенза, ул. Суворова, д.81, 9 этаж, актовый зал.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется с 20 ноября 2018 года по 18 декабря 2018 г., по следующим адресам:

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г. Самаре по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 33, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Центральном офисе по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, литер В, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» г. Краснодаре по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 181, лит. А, 2-й этаж с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г Москве по адресу: г. Москва, пер. Бобров, д. 4, строение 4 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д.20 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, бизнес-центр «Нобель», офис 209 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 18 декабря 2018 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 19 декабря 2018 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 20 декабря 2018 г. 12:30 до 12:55 (мск) по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д.81, 9 этаж, актовый зал.

Подведение итогов торгов состоится 20 декабря 2018 г. по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д.81, 9 этаж, актовый зал.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский»).

Сведения об объектах недвижимого имущества, выставленных на продажу:

Лот №1:

Объект 1: Административное здание литера А, общей площадью 1 320,5 кв.м., расположенное по адресу: Пензенская область, Белинский район, г. Белинский, площадь Комсомольская, д. 12, с кадастровым номером 58:04:0010431:93;

Объект 2: Гараж литера Г, площадью 41,3 кв.м., расположенный по адресу: Пензенская область, Белинский район, г. Белинский, площадь Комсомольская, д. 12, с кадастровым номером 58:04:0010431:253;

Объект 3: Гараж литера Г1, площадью 17,9 кв.м., расположенный по адресу: Пензенская область, Белинский район, г. Белинский, площадь Комсомольская, д. 12, с кадастровым номером 58:04:0010431:95;

Объект 4: Земельный участок, расположенный по адресу: Пензенская область, Белинский район, г. Белинский, площадь Комсомольская, 12, площадью 1 230 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для эксплуатации здания Сбербанка, кадастровый номер 58:04:0010431:40

Начальная цена Лота №1 – 4 004 000 руб., с учетом НДС 18%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 3 784 000 руб., включая НДС 18%.

Начальная цена Объекта 2 – 72 000 руб., включая НДС 18%.

Начальная цена Объекта 3 – 32 000 руб., включая НДС 18%.

Начальная цена Объекта 4 – 116 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №1– 2 400 000 руб., с учетом НДС 18%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 2 268 131 руб. 87 коп., включая НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 2 – 43 156 руб. 84 коп., включая НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 3 – 19 180 руб. 82 коп., включая НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 4 – 69 530 руб. 47 коп., НДС не облагается.

Сумма задатка – 240 000 руб.

Шаг аукциона на повышение – 160 000 руб.

Шаг аукциона на понижение – 320 000 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

1. Действующих договоров аренды, не подлежащих государственной регистрации:

- 24,8 кв.м, договор №1 от 18.03.2016г., заключенный с ООО «Сбербанк-Сервис», арендная плата 6 642,93 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18%, срок действия - с 01.01.2016г. до 01.12.2016г. с автоматической пролонгацией на тот же срок;

- 41,3 кв.м (гараж), договор №16/16 от 23.12.2016г., заключенный с Косенковым Сергеем Викторовичем (гараж), арендная плата 2 891 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18%, срок действия - с 23.12.2016г. до 23.11.2017г. с автоматической пролонгацией на тот же срок;

- 13,1 кв. м. (2 этаж), договор №К/2018 от 16.03.2018г., заключенный с ИП Кочетков А.В., арендная плата 2 096,00 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18%, срок действия – с 16.03.2018г. до 16.02.2019г. с автоматической пролонгацией на тот же срок;

- 15,5 кв. м. (2 этаж), договор №М/2018 от 16.03.2018г., заключенный с ИП Митронькин А.В., арендная плата 2 480,00 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18%, срок действия - с 16.03.2018г. до 16.02.2019г. с автоматической пролонгацией на тот же срок;

2. Обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем (единственным участником) аукциона договора аренды нежилых помещений, общей площадью не более 219 кв. м на 1 этаже Объекта 1 для размещения дополнительного офиса Пензенского отделения № 8624/0194 ПАО Сбербанк. Арендная ставка обратной аренды составляет 106 руб. в месяц без учета коммунальных услуг, срок аренды – 10 (десять) лет.

Лот №2:

Объект 1: Административное здание, площадью 1393,6 кв.м., расположенное по адресу: Пензенская область, Колышлейский район, пгт. Колышлей, улица Советская, дом 22, с кадастровый номером 58:12:1801008:773;

Объект 2: Котельная, площадью 38,6 кв м, расположенная по адресу: Пензенская область, Колышлейский район, пгт. Колышлей, улица Советская, дом 22А, с кадастровый номером 58:12:1801007:678;

Объект 3: Земельный участок, площадью 1 869 кв.м., расположенный по адресу: Пензенская область, Колышлейский район, пгт. Колышлей, улица Советская, дом 22, категория земель: земли поселений, вид разрешенного использования: для банковских целей, кадастровый номер 58:12:1801007:312

Начальная цена Лота №2 – 5 020 000 руб., с учетом НДС 18%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 4 756 000 руб., включая НДС 18%.

Начальная цена Объекта 2 – 52 000 руб., включая НДС 18%.

Начальная цена Объекта 3 – 212 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №2 – 3 100 000 руб., с учетом НДС 18%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 2 936 972 руб. 10 коп., включая НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 2 – 32 111 руб. 56 коп., включая НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 3 – 130 916 руб. 34 коп., НДС не облагается.

Сумма задатка – 310 000 руб.

Шаг аукциона на повышение – 192 000 руб.

Шаг аукциона на понижение – 384 000 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

1. Действующих договоров аренды, не подлежащих государственной регистрации:

- 162,25 кв.м, договор №2 от 31.12.2015г. заключенный с Государственным казенным учреждением «Государственное юридическое бюро пензенской области», арендная плата 24 824,25 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18%, срок действия - с 31.12.2015г. до 31.11.2016г. с автоматической пролонгацией на тот же срок;

- 12,8 кв.м (ком.№22), договор №7/2017 от 23.11.2017г. заключенный с Пензенским областным отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», арендная плата 3 110 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18%, срок действия - с 01.12.2017г. до 31.10.2018г. с автоматической пролонгацией на тот же срок;

2. Обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем (единственным участником) аукциона договора аренды нежилых помещений сроком на 10 лет, общей площадью не более 197 кв. м на 1 этаже Объекта 1 для размещения дополнительного офиса № 8624/0131 по адресу: Пензенская область, Колышлейский район, пгт. Колышлей, улица Советская, дом 22 и дом 22А. Арендная ставка обратной аренды составляет 116 руб. в месяц без учета коммунальных услуг, срок аренды – 10 (десять) лет.

3. Имеется обременение на подвальные помещения здания (противорадиционное укрытие (ПРУ), вместимость 50 чел.) для р.п. Колышлей Пензенской области. Подвальные помещения не входят в стоимость лота и передаются новому собственнику на тех же условиях и в том же объеме, как были у прежнего собственника

Лот №3:

Объект 1: Нежилое здание, назначение: нежилое здание, количество этажей, в том числе подземных этажей: 3, в том числе подземных 1, площадь 1228,5 кв.м, расположенное по адресу: Российская Федерация, Пензенская обл., Городищенский р-н, г. Городище, ул. Московская, стр. 76, с кадастровый номером 58:07:0180336:227;

Объект 2: Нежилое здание, назначение: нежилое, площадь 65 кв. м., этаж: 1, расположенное по адресу: Российская Федерация, Пензенская область, Городищенский район, г. Городище, ул. Московская, строен. 76, бокс 1, с кадастровым номером 58:07:0180336:223;

Объект 3: земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для общественно-деловых целей, площадью 1745 кв.м., расположенный по адресу: Пензенская область, Городищенский район, г. Городище, ул. Московская, 76, кадастровый номер 58:07:0180336:226

Начальная цена Лота №3 – 6 731 400 руб., с учетом НДС 18%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 6 367 800 руб., включая НДС 18%.

Начальная цена Объекта 2 – 171 600 руб., включая НДС 18%.

Начальная цена Объекта 3 – 192 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №3 – 4 487 600 руб., с учетом НДС 18%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 4 245 200 руб., включая НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 2 – 114 400 руб., включая НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 3 – 128 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 448 760 руб.

Шаг аукциона на повышение – 224 380 руб.

Шаг аукциона на понижение – 448 760 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

1. Действующих договоров аренды, не подлежащих государственной регистрации:

- 218,15 кв.м, краткосрочный договор №27322 от 10.04.2017г. заключенный с Государственным казенным учреждением «Государственное юридическое бюро Пензенской области», арендная плата 28 577,65 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18%, срок действия - с 01.01.2017г. до 30.06.2017г. с автоматической пролонгацией на тот же срок;

- 7,3 кв.м, краткосрочный договор №1 от 18.03.2016г. заключенный с ООО «Сбербанк-Сервис», арендная плата 2 842,62 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18%, срок действия - с 01.01.2016г. до 01.12.2016г. с автоматической пролонгацией на тот же срок;

2. Обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем (единственным участником) аукциона договора аренды нежилых помещений сроком на 10 лет, общей площадью не более 211 кв. м на 1 этаже Объекта 1 для размещения дополнительного офиса № 8624/0392. Арендная ставка составляет 25% от стоимости 1 кв.м. реализуемого Объекта 1, но не более рыночной оценки арендной ставки.

Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на сайте www.auction-house.ru.

По всем вопросам обращайтесь по телефонам: (846) 248-21-43, 248-15-82; samara@auction-house.ru, harlanova@auction-house.ru.