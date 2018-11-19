Жители Саранска пожаловались мэру на телефонные вышки

На минувших выходных в Саранске на проспекте 70 лет Октября прошла традиционная «мэрская суббота» - акция, помогающая рядовым гражданам пообщаться напрямую с главой городской администрации. В этот раз мэр Петр Тултаев «держал ответ» перед жителями домов № 92, 94, 96 и 98.

Одной из главных проблем, на которую пожаловались горожане, стала близость телефонных вышек к домам. Мэр отметил, что подобные жалобы – не редкость в его практике, но решение найти не так-то и просто.

- С одной стороны, люди хотят пользоваться сотовой связью, - подчеркнул Петр Тултаев. - С другой - считают, что установленные вышки сотовой связи наносят вред здоровью, и не хотят, чтобы рядом с домами они стояли. Если говорить конкретно о вышке на проспекте, местные жители говорят, что у сотовой компании все разрешения есть, хотя я не видел. Люди возмущаются.

Глава города отметил, что в будущем представителям сотовых компаний следует предварительно опрашивать жителей окрестных домов – а не против ли они установки вышек рядом с их домами?

- Я ни одно ведомство, выдающее разрешения, не хочу обидеть. Но если что-то касается бюджетной сферы - все структуры очень категоричны в своих постановлениях: запретить, закрыть, обязать, - отметил мэр. - Жители показали мне ответ от Роспотребнадзора. Ответ дан на нескольких страницах, перечислены права и обязанности, в итоге – никакой конкретики в ответе – скорее да, чем нет. У них плановые проверки. А люди обращаются к нам и ждут от нас оперативного решения. Теперь мы вынуждены обратиться за ответом, потому что страсти разгораются не на шутку. Хотя компетенция вовсе не наша. И таких случаев очень много.

Жители дома № 98 поблагодарили мэра за спиленные деревья. Петр Тултаев рассказал, что облагораживание двора данного дома продолжится и дальше: в будущем здесь появится многофункциональная площадка, которая позволит заниматься спортом людям разных возрастов. Также планируется устройство парковки и детской игровой зоны. Расходы для благоустройства данной территории в городском бюджете на следующий год уже заложены. Частично работы профинансируют по программе «Формирование комфортной городской среды».

Продолжение «мэрской субботы» получилось неожиданным: к активистам подтянулась группа жителей пятого дома - № 112. Горожане пожаловались на узкий проезд во дворе и отсутствие тротуаров. Петр Тултаев поручил проработать вопрос расширения проезжей части за счет уменьшения зеленой зоны придомовой территории.

- Сделать выезд или заезд в другом месте не обещаем, потому что это не только в нашей компетенции. Здесь должны решать несколько служб вместе. Если будет принято положительное решение - хорошо, если нет - извините, - не стал обнадеживать жителей мэр Саранска.

По итогам встречи всем «виноватым» мэр дал поручение исправить свои «ошибки» в самое ближайшее время.