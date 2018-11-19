Непотерянная Америка

К купе подходит юное создание с рюкзаком за плечами. Знакомимся.

- Алексис,- произносит попутчица и лихо взбирается на верхнюю полку. - Я из Нью-Йорка, буду преподавать английский в университете в Пензе.

Первая же фраза нерусской девушки выдала хороший русский язык. Совсем не улавливался акцент. Закрепляя успех, Алексис буквально осыпала именами: Набоков, Мандельштам, Лермонтов, Гоголь, Герцен. И лишь изредка, словно подбирая слова, делала паузу: «Амм».

- Что самое первое прочитали на русском?

- Гоголя. Как это, «Пальто»..амм, «Пиджак»?

- «Шинель»?

- Да-да, «Шинель».

До поездки в Пензу полгода Алексис стажировалась в Питере. К восторгу от чуда-города, его музеев добавилось изумление от настоящего борща, который приготовила хозяйка дома.

- Сама я научилась готовить гречку, перловку. Однажды с друзьями мы сами делали пельмени, вкусно!

- Может, и водку пробовали?

- Да,- морщится. И тут же декларирует. - В 19 лет.

- Алексис, а как родители отнеслись к вашей специализации на русском языке? Кстати, кто они по профессии?

- Не возражали. Они у меня военные врачи. Мы жили в Германии. В университете, уже в Нью-Йорке, у нас очень хорошая преподавательница русского языка. От нее и пошла любовь к русскому языку, искусству. Много и очень интересно рассказывала нам про Герцена.

- А про «Колокол» Герцена она вам рассказывала? Про то, что эту газету читали при царском дворе. Как готовилось покушение на издателя?

- Нет, ам…

Интересуюсь, как американка восприняла увольнение журналистки Меган Келли? Что думает о спасении наших космонавтов? Тема не пошла. Попутчица лишь дипломатично покивала головой. Зато радостно сообщила, что скоро Рождество!

- 25 декабря?

-Да, а у вас в России 7 января.

- У нас, пожалуй, с 25 декабря по 7 января.

- Хороший праздник. Домой поеду! Мой парень купил квартиру. Так здорово!

Как оказалось, парень – военный компьютерщик.

- Вы – строгая преподавательница? Не обижаете студентов?

- Что вы, мы почти ровесники, студентам по 20 лет, мне – 22…

- Так это вы Трампа избрали?

- Неет!

- Ах да, это же мы его избрали.

Очень естественный смех выпускницы одного из ньюйоркских университетов обнадеживал: мы не потеряли окончательно Америку. Попутчица рассказывала о первых впечатлениях от Пензы. Очень зеленый город. С подругой Алекс они живут в студенческом общежитии. Осенью побывали в «Тарханах» у Лермонтова.

- А еще очень хочу увидеть лося. Мне рассказывали, что у вас можно увидеть гуляющих прямо по городу лосей.

И сказано это было так непосредственно, капельку по-детски, что не стал перебивать и уточнять: лоси ходят в закрытом лесном городке Заречный под Пензой. На его предприятии ликвидировались химические боеприпасы. Не стал рассказывать попутчице и о хранящемся в Заречном музейном экспонате – более чем в человеческий рост бомбе – той самой хрущевской «Кузькиной матери».

Наутро, устроившись по-турецки на нижней полке, американская гостья вместе со всеми попутчиками уплетала овсянку, пила черный чай с лимоном. Кажется, даже с удовольствием говорила о трудностях русского языка: глаголы совершенного и несовершенного вида, а будущее время – это вообще очень сложно понять.

Соглашусь с ней, будущее время – штука сложная.

Когда материал готовился к печати

В Пензе вместе со встречавшим меня сыном Антоном мы подвезли Алексис к общежитию на пересечении улиц Лермонтова и Красной. Договорились, будут трудности (не обязательно с переводом, - любые) смело может звонить или просто приходить в представительство «Комсомольской правды». Оно практически на соседней улице, с не менее революционным названием Карла Маркса. Чуть позже на электронный адрес Алексис переправил свои координаты. Но, по неизвестной причине обещанное фото Алексис с родителями так и не пришло. Выручил сайт ее университета.

В числе семи студентов Рочестера – обладателей престижных грантов Фулбрайта отыскал и фото Алексис. В презентации Jima Mandelaro есть и детали ее стажировки: «Алексис Уоллес '18, двойной специалист в области политологии и русского языка из Форт-Барум, Нью-Йорк, будет преподавателем английского языка в России…»