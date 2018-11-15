2018-11-16T12:57:31+03:00
Недвижимость

ООО «ТНС энерго Пенза» запускает акцию «В Новый год – без долгов и хлопот!»

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Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области - ООО «ТНС энерго Пенза» - объявляет о начале предновогодней акции «В Новый год - без долгов и хлопот!».

Акция будет проводиться в период с 15 ноября по 31 декабря 2018 года и призвана поощрить добросовестных плательщиков, а также стимулировать потребителей к погашению накопленной дебиторской задолженности за электроэнергию.

Для участия в акции клиентам компании необходимо:

* погасить основной долг за электроэнергию, сложившийся на 01 декабря 2018 г.;

* оплатить текущее потребление декабря по показаниям индивидуального прибора учета электроэнергии, снятым до 23 декабря 2018 г.

В результате задолженность, сложившаяся на 01 января 2019 года, должна равняться нулю или быть кредиторской.

Из числа участников акции будут выбраны 100 победителей, каждому из которых на лицевой счет будет зачислена сумма в размере 500 рублей.

Всем участникам, не вошедшим в состав победителей, пени будут аннулированы в размере 100 %.

Необходимо отметить, что условия проводимой акции не распространяются на потребителей, которые оплатили в период проведения акции только текущее потребление декабря. Кроме того, участниками мероприятия не смогут стать владельцы лицевых счетов, в отношении которых производится процедура взыскания пени за просроченные платежи в судебном порядке либо в отношении которых решение суда о взыскании задолженности уже вступило в законную силу. Подробно с положением об акции можно ознакомиться на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза».

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